ఇంటికెళ్దాం లే కన్నయ్యా - మృతి చెందిన కుమారుడి పక్కన తల్లి రోదన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

5 Years Old Boy Died in Road Accident in Annamayya District : హాస్పిటల్​​ బెడ్‌పై కుమారుడి పక్కన పడుకుని బాబు నిద్రపోతున్నాడంటూ ఆ తల్లి జోకొడుతోంది. కాసేపట్లో అందరం ఇంటికి వెళిపోతామనీ చెబుతోంది. కానీ ఆ చిన్నారిని రోడ్డు ప్రమాదం కబళించిందని, ఇక మళ్లీ తనని అమ్మా అని పిలవలేడని ఎవరు చెప్పినా ఆ తల్లి మనసుకు పట్టడం లేదు. ఓ వైపు కన్నీరు కారుస్తూనే మరో వైపు భ్రమతో చిన్నారి మృతదేహం పక్కనే కూర్చుని కుమారుడితో సంభాషిస్తూ ఉండిపోయింది. అందరినీ కంటతడి పెట్టించిన ఈ హృదయవిదారక సంఘటన అన్నమయ్య జిల్లాలో జరిగింది.

అన్నమయ్య జిల్లా ఓబులవారిపల్లి మండలం చిన్నఓరంపాడులో బాబూరామ్, శిరీష దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. ఇరువురు కూలి పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు. చిన్న కుమారుడు (3) ఇటీవల అనారోగ్యానికి గురవడంతో పిల్లలు ఇద్దరితో కలిసి బైక్​పై సోమవారం (అక్టోబర్​ 7న) రాజంపేటలోని ఓ ప్రైవేట్‌ హాస్పిటల్​కి వెళ్లారు. అక్కడ చిన్నారి చికిత్స అనంతరం తిరిగి ఇంటికి పయనం అయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే బైక్‌ అదుపు తప్పిడంతో అంతా కింద పడిపోయారు. బైక్​లో ముందు భాగంలో కూర్చున్న పెద్ద కుమారుడు శ్యామ్‌(5) ఎగిరి రోడ్డుపై పడిపోయాడు. ఈ ప్రమాదంలో అతడి తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.