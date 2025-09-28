ఒకే ఇంట్లో 5 తరాలకు చెందిన కుటుంబసభ్యులు - నేటి తరానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తూ!
కుమార్తెతో పాటు 5వ తరం మనవరాలితో కలిసి జీవిస్తున్న 82ఏళ్ల అనసూయ - అమ్మమ్మకు మనవరాలుంటే, ఆ అమ్మమ్మకు అమ్మమ్మ ఉండటం విశేషం
5 Generations Family At Tanuku: ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా చిన్న కుటుంబాలే. వారి మధ్య కూడా చిన్న చిన్న కలహాలు ఉండడం చూస్తుంటాం. తరాల తరబడి ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉన్న ఉమ్మడి కుటుంబాల్ని విషయానికి వస్తే వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టవచ్చు. అందులోనూ మహా అయితే 2 లేదా 3 తరాల వారు కలిసుండడం చూసి ఉంటాం. మహా అయితే ఎక్కడో అరుదుగా నాలుగో తరాల వారు మనకు తారస పడతారు. 5 తరాలకు చెందిన వారు అంటే నోటికో, కోటికో ఒక్కరన్న ఉండడం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంటారు. కానీ వీరు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఒకే చోట కలిసి ఉంటున్నారు. అమ్మమ్మకు అమ్మమ్మ ఉండడం విశేషమనే చెప్పాలి మరి. ఈ కుటుంబం ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ తరానికి చెందిన వారికి రిలేషన్షిప్ అంటే తెలియజేస్తున్నరనే చెప్పాలి. ఇంతకీ ఈ కుటుంబం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవల్సిందే!
5 తరాలు కలిసి ఒకే చోట: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులో 5 తరాలకు చెందిన కుటుంబసభ్యులు ఒకే చోట కలిసి జీవిస్తూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఇంతటి అదృష్టం ఎంతమందికి దక్కుతుందంటే ఆలోచించవలసిందే. ఇందులో 3 తరాల వారు ఒకే చోట నివసించడం విశేషంగా చెప్పవచ్చు. 5 తరాల వారిలో మొదటి తరానికి చెందిన 82 ఏళ్ల ఉండవల్లి అనసూయ ఆమె కుమార్తెతో పాటు 5వ తరానికి చెందిన తన ముని మనవరాలైన 3 ఏళ్ల గగన శ్రీతో కలిసి ఉండటం విశేషంగా మారింది.
అమ్మమ్మకు మనవరాలు ఉంటే, ఆ అమ్మమ్మకు అమ్మమ్మ ఉన్నారు. మొదటి 3 తరాల వారు ఒకే చోట పక్కపక్కనే నివసిస్తుంటే, చివరి 2 తరాల వారు ఉద్యోగ రీత్యా హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు. ఈ 5 తరాలకు చెందిన వారంతా కలిసి ఒకే చోట జీవిస్తూ ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అనసూయ కుటుంబసభ్యులు చెబుతున్నారు.
''మా అమ్మతో ఇక్కడ ఉండడం చాలా అదృష్టం. అందరం ఒకే చోట కలిసి ఉంటున్నాం. ఇప్పుటివరకు ఏ లోటు లేదు.''- కనకరత్నం (2వ తరం)
''సాధారణంగా అమ్మ, అమ్మమ్మ, మనవరాలు ఇంతవరకే ఉంటారు. నాకు అయితే మనవరాలు పుట్టాక కూడా అమ్మమ్మ ఉండటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎవరకో గానీ ఇలాంటి అదృష్టం దొరకదు. అందరం ఒకే చోట ఉండడం చాలా బాగుంది. అమ్మమ్మ 5 తరాలను చూడడం అందరిని తన చేతుల మీద పెంచడం చాలా అదృష్టమంగా భావిస్తున్నాం.''- సుజాత, 3వ తరం
''నన్ను చిన్నప్పటీ నుంచి మా నాన్నమ్మ దగ్గర ఉండి పెంచింది. అలాగే ఇప్పుడు నా బిడ్డను కూడా ఆడించడం, పాప బాగోగులు అన్ని చూసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ రోజుల్లో ఇలా 5 తరాలు ఉండడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. మేమంతా ఒకే చోట కలిసి ఉండడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.'' - చంద్రమాధురి, (4వ తరం)
