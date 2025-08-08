41A Notices to YS Bhaskar Reddy and Siva Shankar Reddy: పులివెందులకు చెందిన టీడీపీ నాయకుడు విశ్వనాథరెడ్డిని ఫోన్లో బెదిరించారని ఆరోపణతో వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డికి పోలీసులు 41ఏ నోటీసులు జారీ చేశారు. వివేకా హత్య కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వీరిద్దరూ కండిషన్ బెయిల్పై విడుదలై హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. పులివెందుల పోలీసులు హైదరాబాద్కి వెళ్లి వారి ఇద్దరికీ 41ఏ నోటీసులు జారీ చేసి వారి వివరణ కూడా తీసుకున్నారు.
పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఇటీవల వైఎస్సార్సీపీ నుంచి విశ్వనాథ్ రెడ్డి టీడీపీలోకి చేరారు. అతను టీడీపీలో చేరే సమయంలో భాస్కర్ రెడ్డి, దేవరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి, ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, పీఏ రాఘవరెడ్డి, గంగాధర్ రెడ్డిలు కలిసి ఫోన్లో బెదిరించినట్లు బాధితుడు ఆధారలతో సహా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. టీడీపీ నాయకుడు ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఇవాళ భాస్కర్ రెడ్డి, దేవరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డికి 41ఏ నోటీసులు జారీ చేశారు. మరో ఇద్దరు రాఘవరెడ్డి, గంగాధర్ రెడ్డికి కూడా త్వరలోనే నోటీసులు ఇస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.
వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డే కుట్ర దారుడు: వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డే కుట్ర దారుడనే అభియోగాలు ఉన్నాయి. 2019 సంవత్సరం మార్చి 15న వివేకా హత్య జరిగినప్పుడు తొలుత వివేక గుండెపోటుతో మరణించారనే ప్రచారంలో భాస్కర్ రెడ్డే కీలక సూత్రదారి అనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ప్రచారం చేయటంతో పాటు సాక్ష్యాలు చెరిపేయడంలో భాస్కర్ రెడ్డి పాత్ర ఉందని సీబీఐ వెల్లడించింది.
వివేకా హత్యకు ముందు సునీల్ యాదవ్ భాస్కర్ రెడ్డి ఇంట్లో ఉన్నట్లు ఆధారాలను సేకరించినట్లు సీబీఐ పేర్కోంది. సునీల్ యాదవ్ భాస్కర్ రెడ్డి ఇంట్లో ఉన్నట్లు గూగుల్ టేక్ అవుట్ ద్వారా గుర్తించినట్లు తెలిపింది. అంతేకాకుండా దస్తగిరి కదిరికి వెళ్లి గొడ్డలి తెచ్చే వరకు భాస్కర్ రెడ్డి ఇంట్లో సునీల్ యాదవ్ వేచి చూసినట్లు, అతను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు భాస్కర్ రెడ్డి తన రెండు ఫోన్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నారని సీబీఐ వివరించింది.
