Deficit Rainfall in Visakhapatnam District: నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించి దాదాపు రెండు నెలలు దాటినా సరే విశాఖ నగర ప్రజలకు వర్షం కోసం ఎదురుచూపులు తప్పేలా లేదు. జూన్ తర్వాత ఇప్పటివరకు శివారు ప్రాంతాల్లో మినహా నగరంలో ఎక్కడా చెప్పుకోదగ్గ వర్షాలు కురవలేదు. జూన్, జులై మాసాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలకు పైగా నమోదయ్యాయి. దీని ప్రభావంతో ఇప్పటికీ పలు ప్రాంతాల్లో వేడి, ఉక్కపోతతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. అయిదు రోజుల క్రితం వరకూ వేసవి తరహా పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పగలు ఏసీలు, కూలర్లు లేకపోతే ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఉండలేని పరిస్థితి తలెత్తింది.
అల్పపీడనం ఏర్పడినా లాభం లేదు: అల్పపీడనం ప్రభావంతో జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ ముందుగా ప్రకటించింది. మూడు రోజులుగా ఆకాశంలో కారుమబ్బులు కమ్ముకుంటున్నాయి. నగరంలో చిరుజల్లులు మినహా పెద్దగా వర్షాలు లేవు. శుక్రవారం పెందుర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. దాదాపు గంట వ్యవధిలో 86.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
వీటితోపాటు పద్మనాభం, విశాఖ గ్రామీణం, ఆనందపురం తదితర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిశాయి. కానీ గాజువాక, సీతమ్మధార, భీమునిపట్నం, పెదగంట్యాడ, మహారాణిపేట తదితర ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం కొనసాగింది. జూన్ నెల నుంచి సరైన వర్షాలు లేకపోవడంతో ఆరిలోవ, మధురవాడ, ఎండాడ తదితర ప్రాంతాలలో భూగర్భ జల మట్టాలన్నీ పడిపోయాయి.
వర్షపాతం వివరాలు: శుక్రవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకూ నమోదైన వర్షపాత వివరాలను గమనించినట్లయితే జోనల్ కార్యాలయం (పెందుర్తి) వద్ద 86.5, పోలీస్ స్టేషన్ (పెందుర్తి) వద్ద 61.5, కణమాం (ఆనందపురం) వద్ద 50, శిల్పారామం (కొమ్మాది) వద్ద 49.5, ఎండాడ వద్ద 27, పద్మనాభం వద్ద 18.5 శాతంగా వర్షపాతం నమోదైంది.
కేవలం 206.6 మి.మీ. వర్షపాతమే నమోదు: విశాఖ జిల్లాలో గత మూడు నెలలుగా వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ జిల్లాలో 40 శాతం వరకూ లోటు వర్షపాతం నెలకొంది. ఇది రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా పరిగణించవచ్చు. జూన్ మాసం తర్వాత ఇప్పటి వరకు 344.1 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురవాల్సి ఉంది. కానీ 206.6 మి.మీ. మాత్రమే వర్షపాతం నమోదైంది. ఎక్కువ లోటు వర్షపాతమున్న జాబితాలో విశాఖ అర్బన్, విశాఖ గ్రామీణం, గాజువాక, పద్మనాభం, పెదగంట్యాడ, పెందుర్తి మండలాలు వరసగా ఉన్నాయి.
Heavy Rains In AP: ఏపీలో అల్పపీడనం కారణంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీన్ని గమనించి ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని ఇప్పటికే హెచ్చరించింది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అప్రమత్తం చేశారు. ముంపు కాలనీల్లో వరద పరిస్థితిని ఎప్పుటికప్పుడు అంచనా వేయాలని, ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు రెవెన్యూ యంత్రాంగం అలెర్ట్గా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు. కంట్రోల్ రూమ్లను కూడా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని ప్రజలకు సూచించారు.
