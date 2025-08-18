ETV Bharat / state

త్రీడీ గణనాథుడు వచ్చేశాడు - ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడి గురించి మీకు తెలుసా? - 3D PRINTED GANESHA IDOLS

త్రీడీ ప్రింటింగ్ వినాయకుడిని రూపొందిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆచార్యులు - ప్రింటర్‌ ద్వారా ఒకట్రెండు అడుగుల విగ్రహాలు - ఒక్క విగ్రహం తయారీకి రూ.70 ఖర్చు

3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University
3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 10:54 AM IST

3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University : ఇప్పటి వరకు మనందరికి ప్లాస్టర్ ఆఫ్​ పారిస్​, మట్టితో చేసిన వినాయకుడు తెలుసు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి చిప్పలు, ధాన్యాలు ఇలా వివిధ రకాల గణనాథులను తయారు చేస్తారు. అవి కూడా తెలుసు. ఇవన్నీ ఎందుకుంటే అవి పర్యావరణానికి ఎలాంటి ముప్పును కలిగించవు కాబట్టి. వాటికి రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. కానీ 3డీ వినాయకుడు తెలుసా? అంటే ప్రింట్​ చేసిన గణనాథుడు అన్నమాట. అచ్చం చూడటానికి వినాయకుడి విగ్రహం లాగా ఉంటుంది కానీ విగ్రహం కాదు. దీనికి ఎంచక్కా పూజలు చేసి, నిమజ్జనం చేసుకోవచ్చు. మరి దీన్ని ఎవరు తయారు చేశారు? ఎలా తయారు చేశారు? అన్నీ ఈ కథనంలో చూద్దాం.

3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University
3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University (Eenadu)

గణేశ్ ఉత్సవాలు అంటే చాలు హైదరాబాద్​ అంతా గణపతి బొప్పా మోరియా అంటూ భక్తి పారవశ్యంతో ఊగిపోతుంది. వినాయక చవితి రోజు విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించాలంటే ఆకర్షణీయమైన ఘననాథుడి విగ్రహం కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఇందుకోసం ప్లాస్టర్ ​ఆఫ్ పారిస్​ విగ్రహాలు కాకుండా పర్యవరణానికి మేలు చేసే విగ్రహాలను తామేందుకు తయారు చేయకూడదని అనుకున్నారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్​ విభాగం ఆచార్యులు. త్రీడీ ప్రిటింగ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒకట్రెండు అడుగుల ఎత్తుండేలా వివిధ ఆకృతుల గణనాథుల నమూనాలు రూపొందించారు. అంతా బాగుంది అని నిర్ణయించుకున్నాక ప్రింట్ మీట నొక్కారు. ఈ పండుగకు బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్​మెంట్​ ఆచార్యులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులందరికీ త్రీడీ వినాయకుడిని బహూకరించనున్నారు.

3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University
3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University (Eenadu)

కళ్లెదురుగా కనిపించేలా మెరుగులు దిద్ది : త్రీడీ ప్రింటింగ్‌ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇంజినీరింగ్, వైద్య రంగాల్లో విరివిరిగా వినియోగిస్తున్నారు. ఈ ఆలోచనతో పర్యావరణ ఏకదంతుడిని రూపొందించారు. పరిమాణం, పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తును కంప్యూటర్‌లో విద్యార్థులు నమోదు చేశారు. సహజత్వం ఉట్టిపడేలా నిజమైన వినాయకుడు కళ్లెదురుగా కనిపించేలా తుదిమెరుగులు దిద్దారు. విద్యార్థుల ఇళ్లకు తీసుకెళ్లి చూపించారు. త్రీడీ ప్రింటింగ్‌ వినాయక విగ్రహం అని చెప్పగానే అంతా షాక్​ అయ్యారు, అభినందించారు. ఇక వరుసగా నాలుగైదు విగ్రహాలను ముద్రించాక తయారు చేయడం సులభమేనని తెలుసుకున్నారు.

3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University
3D Printed Ganesha Idols Made at Osmania University (Eenadu)

బిజినెస్ చేయాలి అనుకుంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందిస్తాం : ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ పారిస్‌ విగ్రహాలతో పోలిస్తే త్రీడీ బొమ్మలు నీళ్లలో తొందరగా కరుగుతాయి. మట్టిలోనూ వేగంగా కలిసిపోతాయి. పాలీ లాస్టిక్‌ యాసిడ్‌ పదార్థంతో త్రీడీ గణేష్‌ విగ్రహం రూపొందుతుంది. చెరువుల్లోనూ నిమజ్జనం చేసుకోవచ్చు. ఒక్కో విగ్రహం తయారీకి రూ.70 ఖర్చయిందని బయోమెడికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్‌ సుమన్‌రెడ్డి వివరించారు. ప్రస్తుతం ఇళ్లల్లో ప్రతిష్ఠించుకునేందుకు మాత్రమే తయారు చేస్తున్నామని, వందల సంఖ్యలో కావాలని కోరితే ప్రింటర్‌ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటామని వివరించారు. స్టార్టప్ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు త్రీడీ విగ్రహాలను తయారు చేస్తామంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తామన్నారు. మరోవైపు పర్యావరణంపై ప్రభుత్వం అవగాహన కల్పిస్తోంది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలు పెట్టడం వల్ల పర్యవరణానికి జరిగే నష్టం గురించి తెలియజేస్తుంది. అలాగే మట్టి విగ్రహాలు పెట్టేందుకు ప్రోత్సహిస్తోంది. రెండింటి మధ్య తేడాను ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

