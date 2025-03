ETV Bharat / state

గప్‌చుప్‌గా వెళ్తుంటే వాహనం బోల్తా పడింది - గంజాయి గుట్టు రట్టయ్యింది - 300 KG OF GANJA IN ALLURI DISTRICT

300 Kg Of Marijuana Detected Police Near Araku in Alluri District ( ETV Bharat )