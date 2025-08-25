ETV Bharat / state

కంటెయినర్‌లో 255 ల్యాప్‌టాప్‌లు చోరీ - లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్‌ ఫోన్లు స్విచాఫ్‌ - 255 LAPTOPS STOLEN FROM CONTAINER

255 ల్యాప్‌టాప్‌లు, 150కు పైగా ప్రింటర్లు మాయం - ముంబయి నుంచి చెన్నై వెళుతోన్న ఎస్‌ఎఫ్‌సీపీఎల్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌కు కంటెయినర్‌లో చోరీ

255-laptops-stolen-from-container-in-bapatla-district
255-laptops-stolen-from-container-in-bapatla-district (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read

255 Laptops Stolen from Container in Bapatla District : ఈ మధ్య కాలంలో దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. కష్టపడకుండా సంపాదించాలనే ఆలోచనతో పలువురు ఈ బాట పడుతున్నారు. డబ్బులు, నగలు మాత్రమే కాకుండా ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్​లు, వాహన ఇంజిన్లు ఇలా ఏది కనిపిస్తే దాన్ని దోచేస్తున్నారు. కొందరు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలలో నమ్మకస్తులుగా పని చేస్తూనే అదును చూసి చోరీలు చేస్తున్న ఘటనలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. తాజాగా కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య తరిలిస్తున్న వందల ల్యాప్​టాప్​లు, ప్రింటర్ల చోరీ జరిగింది. ఈ దొంగతనం బాపట్ల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఇంతకీ వాటిని ఎవరు, ఎలా కొట్టేశారు అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

అసలేం జరిగిందంటే : కంటెయినర్‌లో తరలిస్తున్న ల్యాప్‌టాప్‌లు చోరీకి గురైన ఘటన బాపట్ల జిల్లా కొరిశపాడు మండలం మేదరమెట్లలో ఆదివారం వెలుగు చూసింది. చీరాల డీఎస్పీ మొయిన్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఎస్‌ఎఫ్‌సీపీఎల్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌కు చెందిన కంటెయినర్‌ ముంబయి నుంచి 255 ల్యాప్‌టాప్‌లు, 150కు పైగా ప్రింటర్లను తీసుకుని చెన్నై వెళుతోంది. ఇలా మరో నాలుగు కంటెయినర్లు ఇదే దారిలో ప్రయాణిస్తున్నాయి. ఈ ఐదింటికీ డోర్‌లాక్‌ అలారం ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ఒక వాహనానికి శనివారం ఉదయం అద్దంకి మండలం చిన్నకొత్తపల్లి సమీపంలో తలుపు తెరిచినట్లు కంపెనీ ప్రతినిధులకు అలారం వెళ్లింది.

కంటెయినర్‌లో 255 ల్యాప్‌టాప్‌ల చోరీ - లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్‌ ఫోన్లు స్విచాఫ్‌ (ETV)

ఆ ల్యాప్‌టాప్‌ల విలువ సుమారు రూ.95 లక్షలు : స్పందించిన వారు విజయవాడలోని తమ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చి చూడగా మేదరమెట్ల సమీపంలోని ఒక దాబా వద్ద కంటెయినర్‌ను వదిలి వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. అందులో పరిశీలించగా 255 ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఒక మానిటర్, ఒక టోనర్‌ చోరీకి గురికాగా, ప్రింటర్లు అలాగే ఉన్నాయి. లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్‌ ఫోన్లు స్విచాఫ్‌ అయ్యాయి. ఈ మేరకు మేదరమెట్ల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. చోరీకి గురైన ల్యాప్‌టాప్‌ల విలువ సుమారు రూ.95 లక్షలు ఉంటుందని, అన్ని రకాల పన్నులు కలిపితే రూ.1.80 కోట్ల వరకు ఉంటుందని కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

నమ్మకంగా ఉంటూనే దోచేశాడు - గురువు ఇంటికే కన్నం వేసిన శిష్యుడు

బొలెరోను ఎత్తుకెళ్లిన దొంగ: మరోవైపు ఇంటిముందు నిలిపి ఉన్న బొలెరో వాహనాన్ని ఓ యువకుడు చోరీ చేశాడు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలో చోటు చేసుకుంది. తన వాహనం చోరీకి గురైనట్లు వెంటనే గుర్తించిన యజమాని స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సంతనూతలపాడు పోలీసులను అప్రమత్తం చేసిన చీమకుర్తి పోలీసులు నిందితుడిని వెంబడించారు. సంతనూతలపాడు వద్ద వాహనాన్ని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు అడ్డుగా పెట్టిన ఆటోను ఢీ కొట్టి బొలెరో వాహనం కాల్వలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లకు గాయాలయ్యాయి, వారిని ఒంగోలు ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. చోరీ చేసిన యువకుడిని ఒడిశాకు చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు గుర్తించారు. అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.

కిటికీలు కోస్తారు- ఉన్నదంతా దోచేస్తారు- హడలెత్తిస్తున్న చెడ్డీగ్యాంగ్​

255 Laptops Stolen from Container in Bapatla District : ఈ మధ్య కాలంలో దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. కష్టపడకుండా సంపాదించాలనే ఆలోచనతో పలువురు ఈ బాట పడుతున్నారు. డబ్బులు, నగలు మాత్రమే కాకుండా ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్​లు, వాహన ఇంజిన్లు ఇలా ఏది కనిపిస్తే దాన్ని దోచేస్తున్నారు. కొందరు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలలో నమ్మకస్తులుగా పని చేస్తూనే అదును చూసి చోరీలు చేస్తున్న ఘటనలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. తాజాగా కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య తరిలిస్తున్న వందల ల్యాప్​టాప్​లు, ప్రింటర్ల చోరీ జరిగింది. ఈ దొంగతనం బాపట్ల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఇంతకీ వాటిని ఎవరు, ఎలా కొట్టేశారు అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

అసలేం జరిగిందంటే : కంటెయినర్‌లో తరలిస్తున్న ల్యాప్‌టాప్‌లు చోరీకి గురైన ఘటన బాపట్ల జిల్లా కొరిశపాడు మండలం మేదరమెట్లలో ఆదివారం వెలుగు చూసింది. చీరాల డీఎస్పీ మొయిన్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఎస్‌ఎఫ్‌సీపీఎల్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌కు చెందిన కంటెయినర్‌ ముంబయి నుంచి 255 ల్యాప్‌టాప్‌లు, 150కు పైగా ప్రింటర్లను తీసుకుని చెన్నై వెళుతోంది. ఇలా మరో నాలుగు కంటెయినర్లు ఇదే దారిలో ప్రయాణిస్తున్నాయి. ఈ ఐదింటికీ డోర్‌లాక్‌ అలారం ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ఒక వాహనానికి శనివారం ఉదయం అద్దంకి మండలం చిన్నకొత్తపల్లి సమీపంలో తలుపు తెరిచినట్లు కంపెనీ ప్రతినిధులకు అలారం వెళ్లింది.

కంటెయినర్‌లో 255 ల్యాప్‌టాప్‌ల చోరీ - లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్‌ ఫోన్లు స్విచాఫ్‌ (ETV)

ఆ ల్యాప్‌టాప్‌ల విలువ సుమారు రూ.95 లక్షలు : స్పందించిన వారు విజయవాడలోని తమ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చి చూడగా మేదరమెట్ల సమీపంలోని ఒక దాబా వద్ద కంటెయినర్‌ను వదిలి వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. అందులో పరిశీలించగా 255 ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఒక మానిటర్, ఒక టోనర్‌ చోరీకి గురికాగా, ప్రింటర్లు అలాగే ఉన్నాయి. లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్‌ ఫోన్లు స్విచాఫ్‌ అయ్యాయి. ఈ మేరకు మేదరమెట్ల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. చోరీకి గురైన ల్యాప్‌టాప్‌ల విలువ సుమారు రూ.95 లక్షలు ఉంటుందని, అన్ని రకాల పన్నులు కలిపితే రూ.1.80 కోట్ల వరకు ఉంటుందని కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

నమ్మకంగా ఉంటూనే దోచేశాడు - గురువు ఇంటికే కన్నం వేసిన శిష్యుడు

బొలెరోను ఎత్తుకెళ్లిన దొంగ: మరోవైపు ఇంటిముందు నిలిపి ఉన్న బొలెరో వాహనాన్ని ఓ యువకుడు చోరీ చేశాడు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలో చోటు చేసుకుంది. తన వాహనం చోరీకి గురైనట్లు వెంటనే గుర్తించిన యజమాని స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సంతనూతలపాడు పోలీసులను అప్రమత్తం చేసిన చీమకుర్తి పోలీసులు నిందితుడిని వెంబడించారు. సంతనూతలపాడు వద్ద వాహనాన్ని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు అడ్డుగా పెట్టిన ఆటోను ఢీ కొట్టి బొలెరో వాహనం కాల్వలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లకు గాయాలయ్యాయి, వారిని ఒంగోలు ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. చోరీ చేసిన యువకుడిని ఒడిశాకు చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు గుర్తించారు. అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.

కిటికీలు కోస్తారు- ఉన్నదంతా దోచేస్తారు- హడలెత్తిస్తున్న చెడ్డీగ్యాంగ్​

For All Latest Updates

TAGGED:

95 LAKH LAPTOP STOLENLAPTOPS STOLEN FROM CONTAINER TRUCKLAPTOP ROBBERY255 ల్యాప్‌టాప్‌ల చోరీ255 LAPTOPS STOLEN FROM CONTAINER

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెళ్లిపై నోరువిప్పిన రాహుల్‌గాంధీ- సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి హగ్, కిస్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్​

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అంతరిక్షం నుంచి ఎంతో అందంగా​ భారత్- హైదరాబాద్ సూర్యోదయాన్ని 16సార్లు చూశా: శుక్లా

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.