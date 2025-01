ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో 25 మంది ఐఏఎస్‌ అధికారులకు పోస్టింగ్‌లు, బదిలీలు - IAS TRANSFERS IN AP

IAS Officers Transfers in AP ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Posting and Transfers of IAS Officers in AP : రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్‌లకు పోస్టింగ్‌లు, బదిలీ ప్రక్రియ చేపట్టారు. 25 మంది ఐఏఎస్‌లకు పోస్టింగ్‌లు, బదిలీలు చేస్తూ సీఎస్‌ విజయానంద్‌ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. జీఏడీ ముఖ్యకార్యదర్శిగా ముకేశ్​మార్ మీనాను నియమించారు. ఎక్సైజ్‌ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగానూ ఆయన కొనసాగనున్నారు. సీఆర్‌డీఏ కమిషనర్‌గా కన్నబాబు నియమితులయ్యారు.

సీఎం ఎక్స్‌అఫీషియో ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా సాయిప్రసాద్​ను నియమించారు. జలవనరులశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగాను ఆయన బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు. హౌసింగ్‌శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా అజయ్ జైన్ నియమితులయ్యారు. పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఆయనకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. పశు సంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా బి. రాజశేఖర్‌, ప్రభుత్వరంగ సంస్థల ముఖ్యకార్యదర్శిగా కె. సునీత బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.

బదిలీ అయిన ఐఏఎస్‌ల వివరాలు :