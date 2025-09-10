ETV Bharat / state

ఫలించిన లోకేశ్​ కృషి - నేపాల్ నుంచి తొలివిడతగా 22మంది తరలింపు

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు ప్రజలను సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకువచ్చేందుకు రంగం సిద్ధం - ప్రత్యేక విమానాలు ఏర్పాటు

Telugu Citizens Return from Nepal
Telugu Citizens Return from Nepal (Source: Lokesh Nara X Account)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

September 10, 2025

September 10, 2025

Telugu People Return from Nepal: స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సరదాగా విహారయాత్రకు వెళ్లిన వారు కొందరు, దైవ దర్శనానికి తీర్థయాత్రలకు వెళ్లిన వారు మరికొందరు, ఉద్యోగ, ఉపాధి, వ్యాపార నిమిత్తం వెళ్లిన వారు ఇంకొందరు ఇలా రాష్ట్రం నుంచి నేపాల్‌ వెళ్లి అక్కడ చిక్కుకుని భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే మంత్రి నారా లోకేశ్​ యుద్ధప్రాతిపదికన స్పందించారు.

అనంతపురంలో బుధవారం నిర్వహించిన ‘సూపర్‌ సిక్స్‌-సూపర్‌ హిట్‌’ కార్యక్రమానికి లోకేశ్ హాజరు కావాల్సి ఉండగా నేపాల్‌లో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు. నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న ఏపీకి చెందిన ప్రతి ఒక్కర్నీ వారి ఇళ్లకు చేర్చే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని లోకేశ్‌ హామీ ఇచ్చారు.

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న వివిధ జిల్లావాసులు: నేపాల్​లో చోటు చేసుకుంటున్న అల్లర్లకు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనని తెలియక రాష్ట్ర వాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎక్కడ ఉండాలో అర్థంకాక రహదారుల వెంబడి పరుగులు పెట్టారు. బస్టాండ్‌లు, ఆలయాల్లో కొందరు తలదాచుకున్నారు. ఒకవైపు సైన్యం కవాతు, మరో వైపు ఆందోళనకారుల అలజడితో నేపాల్‌లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న వారిలో విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖ, కాకినాడ, గుంటూరు జిల్లా వాసులున్నారు.

ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం నేపాల్‌లో 217 మంది 12 ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. వీరిలో కాఠ్‌మాండూలో 173, అటౌడాలో 22, ఫోఖ్రాలో 10, సిమికోట్‌లో 12 మంది ఉన్నారు. వీరందరిని సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్‌ వేదికగా ప్రత్యేక వార్‌ రూం ఏర్పాటు చేసి సీఎస్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మంత్రి నారా లోకేశ్​ సహచర మంత్రులు కందుల దుర్గేష్, అనితలతో కలిసి సమీక్షించారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం, నేపాల్‌లోని భారత రాయబారి నవీన్‌ శ్రీవాస్తవతో మాట్లాడారు. వివిధ కేంద్ర ఏజెన్సీలు, భారత రాయబార కార్యాలయంతో నిరంతరం సమన్వయం చేశారు. పరిస్థితులు అనుకూలించిన వెంటనే ప్రత్యేక విమానంలో అక్కడున్న రాష్ట్ర వాసులను దేశానికి తీసుకురావడంపై లోకేశ్‌ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రతి 2 గంటలకోసారి పరిస్థితులను రియల్‌టైంలో పర్యవేక్షిస్తూ అందరిని గురువారం రాత్రికి ఇళ్లకు చేర్చే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుందని లోకేశ్​ వెల్లడించారు.

పలువురితో వీడియో కాల్‌ మాట్లాడిన లోకేశ్‌: నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న పలువురితో లోకేశ్‌ 2 గంటలకోసారి వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడారు. విశాఖకు చెందిన సూర్యప్రభతో మాట్లాడగా తాము ముక్తినాథ్‌ దర్శనానికి వెళ్లామని, ప్రస్తుతం హోటల్‌లో సురక్షితంగా ఉన్నామని ఆమె తెలిపారు. ప్రత్యేక విమానాల్లో రాష్ట్రానికి సురక్షితంగా తీసుకొస్తామని లోకేశ్‌ ధైర్యం చెప్పారు. కాఠ్‌మాండూలోని పశుపతినాథ్‌ ఆలయం సమీపంలోని ఓ హోటల్‌లో విశాఖకు చెందిన 81 మంది తలదాచుకున్నట్లు గుర్తించి, వారితో మాట్లాడారు. అల్లర్ల కారణంగా ఆహారం, ప్రయాణ విషయాల్లో ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు విజయనగరానికి చెందిన మురళి వీడియో కాల్‌లో మంత్రికి వివరించగా, ప్రస్తుతం ఉన్న చోటే ఉండాలని, ఏ సాయం కావాలన్నా ఫోన్‌లో సంప్రదించాలని సూచించారు.

కాఠ్‌మాండూలోని పశుపతి ఫ్రంట్‌ హోటల్‌లో ఉన్న మంగళగిరి వాసులు మాచర్ల హేమసుందరరావు, దామర్ల నాగలక్ష్మితో మంత్రి వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడారు. మంగళవారం తాము ప్రయాణిస్తున్న బస్సుపై ఆందోళనకారులు దాడి చేశారని బాధితులు తెలిపారు. హోటల్‌లో మొత్తం 40 మంది తెలుగువారు ఉన్నట్లు వివరించారు. వీరిని సంప్రదించే బాధ్యతను రాష్ట్ర వైద్య మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ ఛైర్మన్‌ చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావుకు అప్పగించారు.

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న వారిలో కడప, నంద్యాల, మదనపల్లె, తిరుపతి, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, కర్నూలుకు చెందిన వారు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ ఆదేశాల మేరకు జనసేన నుంచి చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు, బండ్రెడ్డి రామకృష్ణ బాధిత కుటుంబాలతో మాట్లాడారు.

22 మంది తరలింపు: తొలుత విడతగా హెటౌడాలో ఉన్న 22 మందిని బుధవారం రాత్రి బిహార్‌ సరిహద్దుకు తరలించారు. వారికి కావాల్సిన ఇమ్మిగ్రేషన్‌ ఏర్పాట్లు చేశారు. అక్కడి నుంచి ఏపీ భవన్ మీదుగా ఏపీకి తీసుకువస్తున్నారు. కాఠ్‌మాండూలో ఉన్నవారిని గురువారం మధ్యాహ్నం ప్రత్యేక విమానంలో విశాఖపట్నం, కడపకు తరలిస్తారు.

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్నవారిని సురక్షితంగా తీసుకొస్తాం: మంత్రి లోకేశ్

September 10, 2025

INDIANS STRANDED IN NEPALANDHRA PRADESH GOVERNMENT HELPTELUGU PEOPLE STRANDED IN NEPAL217 AP RESIDENTS IN NEPALTELUGU PEOPLE RETURN FROM NEPAL

