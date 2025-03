ETV Bharat / state

ట్రాఫిక్​ పోలీసులు లేరని గీత దాటారు - వారం రోజుల్లో 211 మందికి జరిమానా - E CHALLAN FOR 211 PERSONS IN 1WEEK

211 Persons Get Fined in One Week for Not Follow Rules in Road Signals in Vijayawada : విజయవాడ నగరంలోని ట్రాఫిక్‌ కూడళ్లపై నిఘా ఉంచిన ఆటోమేటిక్‌ సిగ్నలింగ్‌ వ్యవస్థ/ ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్‌ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ (ఐటీఎంఎస్‌) ఇ చలానాలు నమోదు చేసింది. ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు లేరు కదా అని గీత దాటితే జరిమానా ఇట్టే పడిపోతుంది. నగరంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన కూడళ్లలో ఈ ఐటీఎంఎస్‌ వ్యవస్థను అమర్చారు. మార్చి మొదటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చేసింది. దీనిపై అధికారులు ముందుగానే ప్రకటనలు ఇచ్చారు. ఐటీఎంఎస్‌ విధానం ఉందని తెలియని వారు నిబంధనలను ఉల్లంఘించి కెమెరాలకు దొరికిపోతున్నారు.

ఇలా దొరికిపోయారు

నగరానికి చెందిన రాజారావు ఆటో డ్రైవర్‌. తూర్పు నియోజకవర్గంలోని ఒక కూడలిలో రెడ్‌ సిగ్నల్‌ పడినా పోలీసు లేరని దూసుకుపోయారు. రెండు రోజుల తర్వాత ఇ-చలానా తనిఖీ చేస్తే రెడ్‌ సిగ్నల్‌ జంప్‌ చేసినట్లు నమోదైంది. రూ.1000లు జరిమానా పడడంతో ఆందోళనకు గురయ్యారు.

బి.టెక్‌. విద్యార్థి రంగారావు శిరస్త్రాణం లేకుండా ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఒకే ద్విచక్రవాహనంపై వెళుతూ సెంట్రల్‌ నియోజకవర్గంలోని ఒక కూడలి దాటారు. ఈ వాహనం నంబరుపై రూ.2000 జరిమానా పడింది.

ముఖ్యమైన కూడళ్లలో నిఘా : విజయవాడలో నిత్యం విపరీతమైన ట్రాఫిక్‌ ఉంటోంది. నియంత్రించేందుకు సరిపడా సిబ్బంది లేరు. అయినప్పటికీ విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. పోలీసులు లేనిచోట్ల కొందరు చోదకులు రెడ్‌ సిగ్నల్‌ పడినా ఆగడం లేదు. అడ్డదిడ్డంగా పోతూ మిగిలిన వారిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. దీన్ని కట్టడి చేసేందుకు ఐటీఎంఎస్‌ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రయోగాత్మకంగా ఆరు కూడళ్లలో ఏర్పాటు చేయగా మరో 10 చోట్ల పెట్టేందుకు సిద్ధం చేస్తున్నారు.