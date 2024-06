బడికి వెళ్లేందుకు విద్యార్థుల ఫీట్లు - ఒక్క బస్సులో 200 మంది - ఇది ప్రయాణం కాదు నరకం - 200 STUDENTS IN A BUS IN KARIMNAGAR

200 students in One Bus in Karimnagar : కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర ఆదర్ష పాఠశాల విద్యార్థులు బస్సు ప్రయాణంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గంగాధర మండలానికి 3 కిలో మీటర్ల దూరంలోని పాఠశాలకు నిత్యం వివిధ గ్రామాల నుంచి విద్యార్థులు ఆర్టీసి బస్సులో వస్తున్నారు. గట్టుబూత్కూర్, కాచిరెడ్డిపల్లి పరిసర గ్రామాల నుంచి 18 కిలో మీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. 750 మంది విద్యార్థులు బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తూ ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.

కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం న్యాలకొండపల్లిలోని ప్రభుత్వ ఆదర్శ పాఠశాలకు రావడానికి విద్యార్థులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రాకపోకలు సాగించే విద్యార్థులు రద్దీతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఈ పాఠశాలలో 750 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. అయితే, గతంలో మాదిరిగా కాకుండా, ఆర్టీసీ అధికారులు ట్రిప్పులను తగ్గించారు. దీంతో ఒక్కో బస్సులో 200 మంది వరకూ ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. విద్యార్థులు తమ పుస్తకాల సంచులను బస్సు క్యాబిన్‌ మీద పెడుతుండడంతో డ్రైవర్‌కూ ఇబ్బందిగా మారుతోంది.

School Bus Overturned : బస్సు నిండా విద్యార్థులు.. ఒక్కసారిగా రోడ్డుపై బోల్తా.. లైవ్​ వీడియో