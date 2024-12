ETV Bharat / state

విశాఖ టు రాజమండ్రి - 200 మంది ఖైదీలు కేంద్ర కారాగారానికి తరలింపు - PRISONERS SHIFTED TO VIZAG TO RJY

Prisoners Shifted From Vizag To Rajamahendravaram ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Two Hundred Prisoners shifted from Visakha To Rajamahendravaram: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారానికి విశాఖ కేంద్ర కారాగారం నుంచి 200 మంది ఖైదీలను తరలించనున్నారు. ఇటీవల కాలంలో విశాఖపట్నం కేంద్ర కారాగారంలోని ఖైదీల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడంతో ఓ ఖైదీకి సంబంధించిన కుటుంబీకులు జైలు ఎదుట నిరసన చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ కారణాల నేపథ్యంలో కారాగారంలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా జైళ్ల శాఖాధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అపరిమితంగా ఖైదీలుండమే కారణం: విశాఖ కారాగారం 980 మంది ఖైదీలను ఉంచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ రెండు వేల మందికి పైగా ఖైదీలున్నారు. అందుకు గాను 150 మంది సిబ్బంది ఉండాల్సి రాగా కేవలం 89 మంది మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. అందువల్ల ఖైదీల సంఖ్య తగ్గించే క్రమంలో 200 మంది శిక్ష ఖైదీలను రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారానికి తరలించనున్నారు. ఈ విషయమై కోస్తాంధ్ర జిల్లాల జైళ్ల శాఖ డీఐజీ రవికిరణ్‌ విశాఖ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తిని సంప్రదించి తరలింపునకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు.