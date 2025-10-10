కోట్లలో ఒకరికి వచ్చే అంతుచిక్కని వ్యాధి - ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వానికి, దాతలకు శామ్యూల్ విజ్ఞప్తి
పదిహేడేళ్లుగా జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న శామ్యూల్ - కోట్లలో ఒకరికి వచ్చే ఈ వ్యాధి యువకుడికి ఉన్నట్లు గుర్తించిన డాక్టర్లు - ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్న శామ్యూల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 7:58 PM IST
17 Year old Boy Suffering With Rare Disease in Alluri District: ఆ యువకుడు 17 ఏళ్లుగా జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఏమీచేయలేని దీనస్థితిలో ఉన్నారు. ఆరోగ్యం కొద్దికొద్దిగా క్షీణిస్తోందని బాధితుడు వాపోతున్నాడు. తనకు వైద్యానికి సాయం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని, దాతల్ని వేడుకుంటున్నాడు.
అల్లూరి జిల్లా రాజవొమ్మంగి మండలం అమీనాబాద్ కాలనీకి చెందిన పొన్నగంటి శామ్యూల్ 2008లో అంతుచిక్కని జన్యుపరమైన వ్యాధితో మంచానపడ్డాడు. ఈ వ్యాధి కారణంగా తొమ్మిదో తరగతిలోనే చదువు మానేయాల్సి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి చికిత్స కోసం తల్లిదండ్రులు అతడిని విశాఖ, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, హైదరాబాద్లోని ఆసుపత్రులకు తిప్పారు. డబ్బు ఖర్చయినా ఆరోగ్యం మాత్రం మెరుగుపడలేదు. 2013లో హైదరాబాద్ నిమ్స్లో వైద్య పరీక్షలు చేయగా ఎఫ్వోపీ అనే జన్యుపరమైన వ్యాధి ఉన్నట్లు తేలింది. దురదృష్టవశాత్తు కోట్లలో ఒకరికి వచ్చే ఈ వ్యాధి శామ్యూల్కు ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు.
ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని తల్లిదండ్రులు, కీళ్లవాతం వల్ల పనిచేయలేకపోతున్నారని బాధితుడు తెలిపారు. విదేశీ మందులకు కోట్లలో ఖర్చవుతుందని ప్రభుత్వం, దాతలు ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. శరీరంలో ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలినా, నొప్పి వచ్చినా, ఈ వ్యాధి వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఎముక తయారవుతుంది. దీని వల్ల అంగవైకల్యం, శక్తి కోల్పోవడం, నోరు పూడుకుపోవడం, తినేందుకు కూడా ఇబ్బంది పడడం వంటి సమస్యలు ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
"ఇది ప్రపంచంలోనే చాలా అరుదైన వ్యాధి. ఏమైనా నొప్పులు వస్తే స్టెరాయిడ్స్ వాడటం తప్ప మరో మార్గం లేదు. నాకు ఇప్పుడు రూ.6000 పెన్షన్ వస్తుంది. నా తల్లిదండ్రులు వృద్ధులు. నా వైద్యానికి డబ్బులు లేక నా కుటుంబం గడవడానికే చాలా ఇబ్బంది అవుతోంది. ప్రభుత్వం, దాతలు నాపై చొరవ తీసుకుని సహాయం చేయాలని కోరుతున్నా"-పొన్నగంటి శామ్యూల్, బాధితుడు
"నాకు ఒక్కడే (శామ్యూల్) కుమారుడు ఉన్నాడు. ఎన్నో ఆసుపత్రులకు తిప్పి డబ్బులు ఖర్చు చేసినా వ్యాధి మాత్రం నయం కాలేదు. వైద్యం చేయించడానికి, కుటుంబం గడవడానికి సైతం ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని ఈ సందర్భంగా వేడుకుంటున్నాం"-శామ్యూల్ తల్లిదండ్రులు
"దురదృష్టవశాత్తు కోట్లలో ఒకరికి వచ్చే ఈ వ్యాధి శామ్యూల్కు వచ్చింది. శరీరంలో ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలినా, నొప్పి వచ్చినా, ఈ వ్యాధి వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఎముక తయారవుతుంది. దీని వల్ల అంగవైకల్యం, శక్తి కోల్పోవడం, నోరు పూడుకుపోవడం, తినేందుకు కూడా ఇబ్బంది పడడం వంటి సమస్యలు ఉంటాయి. ఈ వ్యాధికి మందు అనేది ఏమీ లేదు. జీవితాంతం మందులు వాడుతూనే ఉండాలి" - డాక్టర్ హేమలత, పాడేరు వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్
