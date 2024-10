ETV Bharat / state

'రాత్రి తలుపు మూసి దుస్తులు లేకుండా డ్యాన్స్‌ చేయిస్తున్నారు - నేనిక్కడ ఉండలేను నాన్నా'

Students Harassment on One Student in Gurukula In Kamareddy District : తోటి విద్యార్థుల వికృత చేష్టలతో ఓ విద్యార్థి తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే కామారెడ్డి జిల్లా భిక్కనూరు సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయంలో ఆరో తరగతి చదివే విద్యార్థిపై అదే తరగతికి చెందిన 15 మంది విద్యార్థులు ఇష్టా రీతిన ప్రవర్తించి తనపై దాడి చేస్తున్నారని తన తండ్రికి ఫోన్‌ చేసి వాపోయాడు. ఈ విద్యార్థులు రాత్రి తలుపులు మూసి దుస్తులు లేకుండా తనతో డ్యాన్స్‌ చేయిస్తారని, కొడుతున్నారని, దుప్పటి లాగేసి నిద్రలేకుండా చేస్తున్నారని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని వాపోయాడు. ఈ విషయాలు ఎవరికైనా చెబితే ‘రాత్రి నీ సంగతి చూస్తాం’ అని ఆ విద్యార్థిని బెదిరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. దసరా సెలవులకు వెళ్లి వచ్చినప్పటి నుంచి మరింత ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని తెలిపాడు.

ఆదివారం తన బంధువుల సాయంతో కొడుకును తండ్రి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. తోటి విద్యార్థులు ఇలా ప్రవర్తించడంపై బాలుడి తండ్రి సెల్​ఫోన్​ ద్వారా ప్రిన్సిపల్‌ను సంప్రదించి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయగా విద్యార్థులను మందలించినట్లు సమాచారం. ఈ విషయమై ప్రిన్సిపల్‌ను ‘న్యూస్‌టుడే’ వివరణ కోరగా విద్యార్థి తండ్రి తనకు ఫోన్‌ చేసి విషయం చెప్పారని, బాలుడిని పిలిచి వివరాలు తెలుసుకొని తోటి విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.