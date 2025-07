ETV Bharat / state

అదృష్టం వరించింది​ - మహిళా కూలీకి దొరికిన 15 క్యారెట్ల వజ్రం - DIAMOND FOUND IN KURNOOL DISTRICT

Published : July 4, 2025 at 3:10 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

15 Carat Diamond Found While Doing Farm Work in Kurnool District: వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఆ జిల్లాలో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎంతో మంది వాలిపోతుంటారు. ఏదైనా జాతర గానీ ప్రత్యేకమైన పండుగ గానీ ఉందనుకుంటే తప్పే. అక్కడ వజ్రాల వేట జోరుగా సాగుతుంది. వాన పడిందంటే వేట మొదలు పెడతారు. తొలకరి చినుకులు పలుకరిస్తే చాలు కర్నూలు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వజ్రాల కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు.

రంగు రాళ్లు అరచేతిలో మెరిసి తమ రాతను మారుస్తాయని ఆశపడతారు. తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు సాగిస్తారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచే కాకుండా దూరప్రాంతాల వారు ఇక్కడికి వచ్చి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటారు. తుగ్గలి మండలం పెండేగల్లు గ్రామంలో 15 క్యారెట్ల బరువైన వజ్రం లభ్యమైంది. మహిళా కూలీ పొలం పనులు చేస్తుండగా ఈ వజ్రం దొరికింది. దీనికి సంబంధించి బేరం కుదరకపోవడంతో ఇంకా కొనుగోలు కాలేదని సమాచారం.

లక్షాధికారులను చేసిన వజ్రం: ఈ క్రమంలోనే మే నెలలో పెరవలి కొల్హాపూర్‌ లక్ష్మీదేవి ఆలయం వద్ద ఉంటున్న ఓ వ్యక్తికి రూ.30 లక్షల విలువ చేసే వజ్రం దొరికినట్లు తెలిసింది. గ్రామానికి చెందిన ఒక వ్యాపారి పొలం వద్దకే వెళ్లి దాన్ని కొన్నారు. రహస్యంగా చేసిన కొనుగోలుపై చివరకు పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులకు ఈ విషయం చేరినట్లు సమాచారం. అదేవిధంగా పెరవలికి చెందిన ఓ రైతుకూ వజ్రం లభించగా రూ.లక్షన్నర చెల్లించి పెరవలికి చెందిన మరో వ్యాపారి కొనుగోలు చేశారు. ఏటా వర్షాల ప్రారంభ సమయంలో పొలాల్లో వజ్రాల అన్వేషణ కలిసొస్తే క్షణాల్లో లక్షాధికారి కావచ్చని దూరప్రాంతాల వారు ఇక్కడికి వచ్చి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటారు.