విజయవాడలో తప్పిపోయిన బాలుడి ఆచూకీ ఏలూరులో - తలపై కత్తిగాట్లు

విజయవాడలో తప్పిపోయిన బాలుడు - ఏలూరులో తలపై గాయాలతో పడి ఉన్నట్లు గుర్తింపు - ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స

Missing 14 Years old Boy Found (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 2:57 PM IST

14 Year old Boy From Vijayawada Missing Case Found in Eluru: విజయవాడలో మూడు రోజుల క్రితం అదృశ్యమైన 14 ఏళ్ల బాలుడు ఏలూరు శివారులో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. తలనిండా కత్తిగాట్లతో కనిపించడం కలకలం రేపింది. పటమట పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గానికి చెందిన ఓ బాలుడు (14) విజయవాడ గ్రామీణ మండలంలో ఓ పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అనారోగ్య కారణాల రీత్యా 10 రోజుల నుంచి ఇంటి వద్దే ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి ఇంటి వద్ద కనపడకపోవడంతో భయంతో తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

బుధవారం రాత్రి ఏలూరు శివారు వట్లూరులోని ఎస్వీ రంగారావు విగ్రహం పక్కన ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో తలపై గాయాలతో ఆ బాలుడు పడి ఉన్నాడు. పోలీసులు అతడిని ఏలూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. తలపై 15 కత్తిగాట్లు ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. ఏలూరు పోలీసుల సమాచారం మేరకు పటమట పోలీసులు బాలుడి కుటుంబ సభ్యులతో ఏలూరు వెళ్లారు. మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం బుధవారం అర్ధరాత్రి అక్కడ నుంచి విజయవాడ తీసుకొచ్చి ఓ ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు.

ప్రస్తుతం అతడు మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు తెలిపారు. బాలుడు చదువుతున్న పాఠశాలతో పాటు, అతడి ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో స్థానికులతో సెంట్రల్‌ ఏసీపీ దామోదర్, పటమట సీఐ పవన్‌ కిషోర్‌ వెళ్లి వివరాలను సేకరించారు. ఘటనపై ఏసీపీ దామోదర్‌ ఆధ్వర్యంలో మూడు ప్రత్యేక బృందాలను నియమించి దర్యాప్తును వేగవంతం చేస్తున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే? బాలుడు విజయవాడ నుంచి తన స్నేహితుడి (మైనర్‌)తో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై ఏలూరు వెళ్లినట్లు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పటమట పోలీసులు గుర్తించారు. అనంతరం ఏలూరులో ఇద్దరూ కలిసి మద్యం కూడా తాగినట్లు అక్కడ స్థానికులు పోలీసులకు తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. దాడికి పాల్పడిన స్నేహితుడు చదువుకోలేదు. ప్రస్తుతం చికెన్‌ షాపులో పని చేస్తున్నాడు. మద్యం మత్తులో వారిద్దరి మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకోగా బాలుడి స్నేహితుడు తన వద్ద ఉన్న కోడి కత్తితో తలపై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసి అక్కడ నుంచి పరారయ్యాడు. దాడి చేసిన మిత్రుడు తీసుకొచ్చిన ద్విచక్ర వాహనం నంబర్‌ ద్వారా పోలీసులు అతడి వివరాలను సేకరించారు.

చికిత్స పొందుతున్న బాలుడు: ప్రస్తుతం బాలుడు ఆసుపత్రిలో కోలుకుంటున్నాడు. విజయవాడ రామవరప్పాడుకు చెందిన ఆ బాలుడికి తండ్రి లేడు. తల్లి ఇళ్లల్లో పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. అయితే ఈ నెల 16వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఇంటి నుంచి బయటకొచ్చిన బాలుడు మళ్లీ కనిపించడంలేదు. దీంతో అతడి తల్లి పటమట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయటంతో అదృశ్యం కేసుగా నమోదు చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా ఈ నెల 17వ తేదీ రాత్రి గాయాలతో పడి ఉన్న బాలుడిని రైతులు గుర్తించి మొబైల్‌ టీం పోలీసుల సహకారంతో ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. తొలుత బాలుడు వివరాలు తెలియకపోవడంతో పెదపాడు పోలీసులు అతడి ఫొటో వివరాలన్నీ పలు పోలీసుస్టేషన్లకు పంపారు. దాంతో బాలుడి వివరాలు తెలుసుకోగలిగారు. ప్రస్తుతం అతడు విజయవాడలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఘటనపై పెదపాడు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును చేపట్టారు.

దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు: ఈ కేసుపై విజయవాడ పటమట పోలీసులు సైతం ఆరా తీస్తున్నారు. బాలుడిని కొందరు అపహరించి, గాయపరిచి వదిలేశారా? బాలుడికి ఎవరితోనైనా గొడవలున్నాయా? అన్న కోణాల్లో విచారణను సాగిస్తున్నారు. అసలు ఏలూరు సమీపానికి ఎలా వచ్చాడు? ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి దాడి చేసి వదిలేశారా? బాలుడే ఇక్కడికొస్తే ఎవరైనా దాడి చేశారా? అన్న ప్రశ్నలు పోలీసులను వెంటాడుతున్నాయి.

పెదపాడు పోలీసులు చుట్టుపక్కల సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌లు పరిశీలించినప్పటీకీ ఏ విధమైన సమాచారం లభ్యం కాలేదని తెలిసింది. అయితే శివారు ప్రాంతంలో గంజాయి, బ్లేడు బ్యాచ్‌ ఆకతాయిల పనే అయి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. బాలుడు కోలుకొని మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చిన తర్వాతే నిజానిజాలు బయటపడే అవకాశాలున్నాయి.

బాలుడి కిడ్నాప్​ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు

బాలుడి ఆచూకీ లభ్యం...తల్లిదండ్రుల హర్షం

