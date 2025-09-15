ETV Bharat / state

తాగునీటి అవసరాలు తీరుస్తున్న బావి - శతాబ్దానికి పైగా చరిత్ర

300 కుటుంబాలకు నీటి అవసరాలను తీరుస్తున్న పురాతన బావి - 133 ఏళ్ల క్రితం గారతో నిర్మించిన చేదబావి

133 years old Ancient well At YSR District
133 years old Ancient well At YSR District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 5:56 PM IST

133 years old Ancient well At YSR District: కొండల నడుమ పల్లెలో ఉన్న ఏపీలోని వైఎస్సార్ జిల్లా లింగాల గ్రామానికి ఓ చరిత్ర ఉంది. తాగునీటి సమస్యను స్వయంగా పరిష్కరించుకున్న గ్రామంగా ఈ ప్రాంతం ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రధానంగా ఇక్కడ గ్రామస్థులు 133 సంవత్సరాల క్రితం ఈ బావిని నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఈ బావి నేటికీ కూడా దాదాపు 300 కుటుంబాలకు నీటి అవసరాలను తీర్చుతూనే ఉంది.

133 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర: దాదాపు 133 ఏళ్ల క్రితం గ్రామస్థులు సమష్టిగా నిర్మించుకున్న ఆ పురాతన చేద బావి ఇప్పటికీ పటిష్ఠంగా నిలిచి నాణ్యతకు మారుపేరుగా నిలిచింది. 300 కుటుంబాలున్న గ్రామంలో అప్పట్లో వర్షం కురిస్తేనే గ్రామస్థుల దప్పిక తీరేది. సకాలంలో వర్షాలు కురవక పోయినా చేద బావిలో నీరు నిల్వ ఉండేలా ఆలోచించారు. ఆ ఆలోచనలో భాగంగా 1892లో 72 అడుగులు లోతు బావి తవ్వారు. అందులో 38 అడుగులు మేర 15 అడుగుల చుట్టుకొలతతో రాతి కట్టడాన్ని గారతో నిర్మించారు. 36 అడుగులు లోతున్న బావిలోకి నీరు వెళ్లి తెచ్చుకోవడానికి 52 తాపలు ఏర్పాటు చేశారు.

సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక: బావి వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో కూడా నీటిని నిల్వ చేసి, గ్రామ ప్రజలకు అందించడం దీని ప్రత్యేకత. నూతన సాంకేతికతలతో నిర్మించిన సిమెంట్ నిర్మాణాలు కొన్ని దశాబ్దాల్లోనే దెబ్బతినగా, ఈ పాత బావి మాత్రం ఇప్పటికీ మన్నికగా ఉండడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. గ్రామ పెద్దలు ఈ బావి ద్వారా తమకు దాహానికి ఏ లోటు లేకుండా ఉన్నామని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది కేవలం తాగునీటి వనరుగా మాత్రమే కాకుండా పూర్వీకుల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే విధంగా ఉంటుంది.

లింగాల గ్రామాన్ని సందర్శించడానికి వచ్చే పర్యాటకులు, శాస్తవేత్తలు, పురాతత్వవేత్తలు అందరూ ఈ బావిని చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ బావి నిర్మాణం, సాంకేతికతలపై ఆధారపడకుండా ఎలా ఉంది అని నివ్వెరబోతున్నారు. సాధారణ సాధనాలతో నిర్మితమైన ఈ బావికి గల మరిన్ని ప్రత్యేకతలను తెలుసుకోవడానికి వారు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. లింగాల గ్రామ బావి ఈ రోజుల్లో నీటి సమస్యలు వేధిస్తున్న దేశంలోని ఎన్నో ప్రాంతాలకు ఒక మార్గదర్శకంగా నిలిచే అవకాశం ఉంటుందని అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు.

ఈ లింగాల బావి కేవలం నీటి వనరు మాత్రమే కాదు. ప్రాచీన కాలంలో నాటి నిర్మాణ తీరును, గత సంస్కృతి సంప్రదాయాలను తెలియ జేస్తుంది. అంతేకాకుండా అప్పటి ప్రజల జీవన విధానాలను, వృత్తులు, సంక్షేమం మొదలైన విశేషాలన్నింటినీ పురాతన శాస్త్రవేత్తలు సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసేందుకు ఇటువంటి బావులు ఎంతగానో దోహదపడతాయి.

