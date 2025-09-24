అటవీ ప్రాంతంలో చోళుల శిలాశాసనం - నెల్లూరు జిల్లాలో గుర్తించిన పురావస్తు శాఖ
ఎంవీపురం అటవీ ప్రాంతంలో పొత్తపి చోళుల శిలాశాసనాన్ని గుర్తించిన పురావస్తు శాఖ అధికారులు - కడప, చిత్తూరు, నెల్లూరు వరకూ విస్తరించిన చోళుల పాలనకు సాక్ష్యంగా శాసనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 6:50 PM IST
12th Century Pottapi Chola Inscription Found in Forest: శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా రాపూరు మండలం ఎంవీపురం గ్రామ పరిసరాల్లో అరుదైన చారిత్రక శిలాశాసనం బయటపడింది. సుమారు 12వ శతాబ్దానికి చెందిన పొత్తపి చోళుల శిలా శాసనంను గుర్తించినట్లు జిల్లా చరిత్రకారుడు రసూల్ అహ్మద్ వెల్లడించారు. ఈ విషయం స్థానికుల సమాచారం మేరకు పురావస్తు శాఖ అధికారులకు తెలియజేయగా, కేంద్ర పురావస్తు శాఖ బృందం గ్రామ అటవీ ప్రాంతంలో పర్యటించి పరిశోధన జరిపింది.
శాసనంలోని వివరాలు: గ్రామానికి ఉత్తర దిశలోని అడవుల్లో దేవళ్లదిబ్బ సమీపంలోని ఒక శిథిల శివాలయం వద్ద ఈ శాసనం లభ్యమైంది. ఇది నాలుగు అడుగుల పొడవు, రెండు అడుగుల వెడల్పు ఉన్న గ్రానైట్ రాతిపై మూడు వైపులా చెక్కిఉంది. శాసనంలో పొత్తపి చోళుల పాలన విస్తృత స్థాయిలో సాగిందని తెలుస్తోంది. ఈ చోళుల రాజ్యం కడప, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల వరకు వ్యాప్తి చెందిందని చెన్నై కేంద్ర పురావస్తు శాఖ శాసన విభాగ అధికారి యేసుబాబు తెలిపారు.
వెయ్యేళ్ల క్రితం జనావాసాలకు సాక్ష్యం: గ్రామ అటవీ ప్రాంతంలో లభించిన శాసనం, అక్కడి శిథిల శివాలయం, ఇతర అవశేషాలను బట్టి వెయ్యేళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో జనావాసాలు ఉన్నట్లు చరిత్రకారులు నిర్ధారిస్తున్నారు. అప్పుడు అక్కడి ప్రజలు పలు సౌకర్యాలతో వర్ధిల్లినట్లు ఈ శాసనంలోని వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో చోళుల పాలనకు సంబంధించి లభించిన అరుదైన ఆధారంగా గుర్తించారు.
స్థానికుల సహకారం: స్థానికులు ఈ శాసనం గురించి చరిత్రకారులకు సమాచారం అందించడంతో కేంద్ర పురావస్తు శాఖ అధికారులు ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. గ్రామ ప్రజల సహకారం లేకపోతే ఈ శాసనం వెలుగులోకి వచ్చేది కాదని రసూల్ అహ్మద్ పేర్కొన్నారు. శాసనాన్ని శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసి, భవిష్యత్ తరాలకు సంరక్షించేందుకు తగిన చర్యలు చేపడతామని పురావస్తు శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
పొత్తపి చోళుల చరిత్రలో మరో అధ్యాయం: దక్షిణ భారత చరిత్రలో చోళుల వంశం ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. పొత్తపి చోళులు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తమ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ముఖ్యంగా నెల్లూరు, కడప, చిత్తూరు ప్రాంతాల్లో వీరి శాసనాలు లభించడం చరిత్రలో కీలక ఘట్టం. ప్రస్తుతం కొత్తగా లభించిన శాసనం ద్వారా వారి పాలన, పరిపాలన వైభవాన్ని మళ్లీ గుర్తుచేసే అవకాశం ఏర్పడింది.
సంరక్షణకు చర్యలు: పురావస్తు శాఖ అధికారులకు ఈ శాసనం చాలా విలువైనది. దీనిని సరైన రీతిలో సంరక్షిస్తే మాత్రమే భవిష్యత్ తరాలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ శాసనం కనుగొనడం చరిత్రకారులకు, పురావస్తు పరిశోధకులకు మాత్రమే కాకుండా, ఆ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా గర్వకారణంగా మారింది. నెల్లూరు జిల్లా చరిత్రకు ఇది ఒక కొత్త పుటను జోడించినట్లైంది.
