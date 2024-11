ETV Bharat / state

అరుదైన అవకాశం : ఏడాదిలో నాలుగోసారి ఓట్లేస్తున్న 12 గ్రామాల ప్రజలు - ఎక్కడో తెలుసా?

12 Villagers are Voting for Fourth Time in a Year ( ETV Bharat )