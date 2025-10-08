ETV Bharat / state

పెట్టుబడుల ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలిస్తున్నాయి - ఎస్ఐపీబీ సమావేశంలో చంద్రబాబు

సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం - రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల కోసం వచ్చిన ప్రతిపాదనలపై చర్చ

11th_SIPB_Meeting
11th_SIPB_Meeting (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

11th SIPB Meeting Chaired by CM Chandrababu: 15 నెలల కాలంలో పెట్టుబడుల ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 11వ ఎస్​ఐపీబీ (పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు) సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపారు. ఐటీ, ఇంధనం, టూరిజం, ఏరోస్పేస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాల్లో 30కి పైగా ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. వీటి ద్వారా 67 వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా. ఎప్పుడూ లేని విధంగా అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబదులకు ఎస్​ఐపీబీ ఆమోదం తెలిపింది. రూ.87,520 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్న రైడెన్​ ఇన్ఫో టెక్ డేటా సెంటర్​కు ఆమోదించింది.

రైడెన్​ ఇన్ఫో టెక్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు అతి పెద్ద ఘనతగా ఎస్పీఐబీ భావిస్తోంది. అతిపెద్ద ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్ సాధించడంపై ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్​కు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రుల అభినందనలు తెలిపారు. 3 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా సాగిన ఎస్​ఐపీబీ సమావేశంలో ప్రాజెక్టుల వారీగా లోతైన చర్చ జరిగింది. భారీ ప్రాజెక్టులకు ప్రత్యేక అధికారుల నియామకానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

కంపెనీలు త్వరగా గ్రౌండ్ అయ్యేలా బాధ్యతను ప్రత్యేక అధికారులు తీసుకోనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఎస్​ఐపీబీ సమావేశాల ద్వారా రూ.7.07 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం లభించింది. 6.20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ సమావేశానికి మంత్రులు నారా లోకేశ్​, అచ్చెన్నాయుడు, నారాయణ, టీజీ భరత్, దుర్గేష్, బీసీ జనార్ధన్‌రెడ్డి, సుభాష్, అనగాని సత్యప్రసాద్​లు హాజరయ్యారు.

10వ ఎస్​ఐపీబీ సమావేశంలో ఆమోదాలు: అదే విధంగా ఇటీవల జరిగిన 10వ పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశంలో రాష్ట్రంలో రూ.53,922 కోట్ల మేర పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టులతో 83,437 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. చిత్తూరు జిల్లాలో మదర్‌ డెయిరీ లిమిటెడ్‌ సంస్థ 180 మందికి ఉపాధి కల్పించేలా 427 కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ జిల్లాలోనే ఏసీఈ ఇంటర్నేషనల్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ 786 కోట్లతో వెయ్యి మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుండగా, అపోలో టైర్స్‌ 1110 కోట్ల పెట్టుబడులతో 500 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. తిరుపతిలో స్కై రూట్‌ ఎరోస్పేస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ 300 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేలా 400 కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనకు SIPB ఆమోదం తెలిపింది. మడకశిరలో 1197 కోట్ల పెట్టుబడులతో HFCL 870 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది.

అనకాపల్లిలో వరాహా ఆక్వా ఫార్మ్స్‌ సంస్థ 32 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా 3,500 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. విశాఖలో జె. కుమార్‌ ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్‌ లిమిటెడ్‌ 237 కోట్ల పెట్టుబడులతో 5,000 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. చిత్తూరులో అలీప్‌ సంస్థ 2,500 ఉద్యోగాలు కల్పించేలా 45 కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. నెల్లూరులో ఇఫ్కో కిసాన్‌ సెజ్‌ 870 కోట్ల పెట్టుబడులతో 25,000 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ఆమోదం లభించింది. కృష్ణపట్నంలో ధీరూభాయ్‌ అంబానీ గ్రీన్‌టెక్‌ పార్క్‌ ద్వారా 1843 కోట్ల పెట్టుబడులు, 19,000 ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. భోగాపురంలో ఎన్‌.కామ్‌ వైజాగ్‌ హోటల్‌ 178 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా 250 మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.

'జై స్వచ్ఛ సేవక్' ప్రతి ఒక్కరి నినాదం కావాలి - భావితరాలకు పరిశుభ్రత లెగసీ అందజేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు

విశాఖ స్టీల్​ప్లాంట్​ పటిష్టత, పరిరక్షణకు చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

For All Latest Updates

TAGGED:

AP SIPB MEETINGSIPB MEETING CHAIRED BY CHANDRABABUSIPB MEETING APPROVALS11వ ఎస్​ఐపీబీ సమావేశం11TH SIPB MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.