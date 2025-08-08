Essay Contest 2025

112కు ఫోన్‌ చేస్తే చాలు - ఆసరాగా నిలుస్తున్న పోలీసులు - 112 EMERGENCY SERVICES

అత్యవసర సమయాల్లో డయల్‌ 112కు పెరుగుతున్న స్పందన - సమాచారం అందిస్తే నిమిషాల్లో స్పందిస్తున్న పోలీసులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 5:29 PM IST

112 Emergency Police Services in Andhra Pradesh: ఆపదలో ఉన్నవారికి పోలీసులు ఆసరాగా నిలుస్తున్నారు. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తూ అనేక కుటుంబాల్లో సంతోషాలను నింపుతున్నారు. అర్ధరాత్రి, అపరాత్రి అని తేడా లేకుండా తామున్నామంటూ సామాన్యులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. అత్యవసర నంబరు 112కు ఫోన్‌ చేస్తే చాలు అక్కడ వాలిపోతున్నారు. ఇల్లు విడిచి వెళ్లిపోయినా, ఆత్మహత్యకు యత్నిస్తున్న వారిని నిమిషాల్లోనే కనిపెట్టి బాధిత కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు క్షేమంగా చేరుస్తున్నారు. ఈ తరహా ఘటనలు ఇటీవల తరచూ జరుగుతున్నాయి.

ప్రేమలో విఫలమై: ఏలూరు జిల్లాలోని బుట్టాయగూడెం మండలానికి చెందిన ఓ యువకుడి ప్రేమను యువతి నిరాకరించింది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఆ యువకుడు జల్లేరు జలాశయంలో దూకి చనిపోవాలని అనుకున్నాడు. ఈ విషయం కుటుంబ సభ్యులకు తెలియడంతో వారు అప్రమత్తమై 112కు ఫోన్‌ చేశారు. బుట్టాయగూడెం పోలీసులు వెంటనే స్పందించి 15 నిమిషాల్లో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆ యువకుడిని కాపాడారు.

మొబైల్‌ ట్రాకింగ్‌తో రక్షించి: కొయ్యలగూడెం మండలానికి చెందిన యువకుడు జీవితంపై విరక్తితో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నాడు. దీంతో అతను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు తన కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్‌ చేసి చెప్పాడు. కంగారు పడిన వారు 112కు ఫోన్‌ చేయగా కొయ్యలగూడెం ఎస్సై చంద్రశేఖర్‌ తక్షణం స్పందించారు. యువకుడి సెల్‌ ట్రాకింగ్, సీసీ ఫుటేజ్‌ పరిశీలించగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా నల్లజర్లలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడికెళ్లి యువకుడిని రక్షించి బాధిత కుటుంబానికి అప్పగించారు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులతో: భీమడోలు మండలానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి అప్పుల బాధలను తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యే గతని ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయాడు. భయపడి పోయిన కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫోన్‌ చేశారు. భీమడోలు సీఐ యుజే విల్సన్‌ రంగంలోకి దిగి సిబ్బందితో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గంటల వ్యవధిలో అతని ఆచూకీ కనిపెట్టారు. రైలు పట్టాల వద్ద తచ్చాడుతున్న అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. క్షేమంగా కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

సాంకేతికతతో కేసులు కొలిక్కి: ఆధునిక సాంకేతికతతో కేసులు కొలిక్కి తెస్తున్నామని జిల్లా ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిషోర్ తెలిపారు. 112 నంబరుకు సమాచారం వచ్చిన వెంటనే పోలీసులు అప్రమత్తం అవుతున్నారని, బాధిత కుటుంబం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సాంకేతికత వినియోగించి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే వారు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకుంటున్నామని అన్నారు. సకాలంలో ఘటనా స్థలికి చేరుకొని వారిని రక్షిస్తున్నామని ఎస్పీ ప్రతాప్‌ తెలిపారు.

