కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని చదవడం, రాయడం - గాంధారి విద్యలో రాణిస్తున్న సాత్విక

బ్లైండ్ ఫోల్డ్ కోర్సులో శిక్షణ తీసుకున్న సాత్విక - 10 రోజుల్లోనే గాంధారి విద్యలో ప్రావీణ్యం - కళ్లకు గంతలు కట్టుకునే పనులు చేస్తున్న చిన్నారి

Satvika showing Gandhari Vidya talent by blindfold writing
కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని గాంధారి విద్య ప్రతిభ చూపుతున్న సాత్విక (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 2:48 PM IST

11 Year Old Girl Satvika Excels in Gandhari Vidya: ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు కాస్త వెలుతురు తగ్గినా ఇబ్బంది పడతాం. కానీ కళ్లకు గంతలు కట్టుకున్నా చక్కగా చదివేస్తూ, రాసేస్తూ, వస్తువులను గుర్తిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది పదకొండేళ్ల చిన్నారి సాత్విక. ఇదంతా గాంధారి విద్యతోనే సాధ్యమంటోంది ఆ బాలిక. గాంధారి విద్యను ఎలా నేర్చుకుంది, దీని వల్ల ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాం.

గాంధారి విద్య అంటే ఏమిటి?: మహాభారతంలో కౌరవుల తల్లి గాంధారి ప్రత్యేకత అందరికీ తెలిసిందే. తన భర్త ధృతరాష్ట్రుడు అంధుడు కావడంతో జీవితాంతం కళ్లకు గంతలు కట్టుకొని గాంధారి జీవనం చేసింది. అయినా తన ఎదుట జరుగుతున్న వాటిని తెలుసుకునే అద్భుత సామర్థ్యం కలిగింది. అదే విద్యను ఆధారంగా తీసుకొని బ్లైండ్ ఫోల్డ్ కోర్స్ లేదా గాంధారి విద్యగా పిలిచే ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పుడు చిన్నారుల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది. ఈ విద్యతో మెమరీ పవర్ పెరిగి, జ్ఞాన నేత్రం ద్వారా ప్రపంచాన్ని చూడగల అద్భుత శక్తి వస్తుందని చెబుతున్నారు.

కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని చదవడం, రాయడం - గాంధారి విద్యలో రాణిస్తున్న పదకొండేళ్ల సాత్విక (ETV)

సాత్విక ప్రయాణం: తిరుపతి-తిరుమల దేవస్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్‌గా పని చేస్తున్న సురేఖ, అయ్యప్ప దంపతుల కుమార్తె సాత్విక. పదకొండేళ్ల వయసులోనే సాత్విక ఈ గాంధారి విద్యలో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరుస్తోంది. ఒకసారి తిరుపతిలో చిన్నారుల ప్రావీణ్యం ప్రదర్శనకు ఆమె తల్లిదండ్రులు సాత్వికను తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఓ అబ్బాయి కళ్లకు గంతలు కట్టుకొని చదవడం, రాయడం, రంగులు గుర్తించడం చూసి ఆమె ఆకర్షితురాలైంది. "నాకు కూడా నేర్చుకోవాలి" అని పట్టుదలగా చెప్పడంతో తల్లిదండ్రులు సమాచారం సేకరించారు.

శశిధర్ గురూజీ వద్ద శిక్షణ: కర్ణాటకలోని కూడ్లిగిలో శశిధర్ గురూజీ గాంధారి విద్య, మెమరీ క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నారు. వేసవి సెలవుల్లో సురేఖ దంపతులు సాత్వికను అక్కడ చేర్పించారు. పది రోజుల శిక్షణలోనే సాత్విక అద్భుతంగా రాణించింది. రోజూ కళ్లకు గంతలు కట్టుకొని హోంవర్క్ చేయడం, పలు రంగుల పూసలను వేరు చేయడం, పండ్లు, కూరగాయలను గుర్తించడం, చదవడం, రాయడం కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే నేర్చుకుంది.

తమ్ముడు ప్రీతం ప్రతిభ: సాత్విక తమ్ముడు, ఆరేళ్ల ప్రీతం కార్తిక్ కూడా అసాధారణ ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు. ఇతర చిన్నారులు మొబైల్ గేమ్స్, యానిమేషన్ వీడియోలతో టైం పాస్ చేస్తుంటే, అతడు మాత్రం రామాయణ, మహాభారత శ్లోకాలను వీడియోలు, ఆడియోల ద్వారా నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు గుక్కతిప్పుకోకుండా చెప్పేస్తున్నాడు.

తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం: సురేఖ, అయ్యప్ప దంపతులు తమ ఇద్దరు పిల్లల ప్రతిభను గుర్తించి నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తున్నారు. సాత్వికను గాంధారి విద్యలో, ప్రీతంను శ్లోకాలలో ప్రోత్సహించడం వల్ల ఈ చిచ్చర పిడుగులు తమ ప్రతిభతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. గాంధారి విద్య కేవలం కళ్లకు గంతలు కట్టి చూడడమే కాదు. ఇది మెమరీ పవర్ పెంపు, కేంద్రీకరణ, ఆత్మవిశ్వాసం పెంచే శిక్షణ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాత్వికకు చూసి మరికొంత మంది చిన్నారులు సైతం ఈ విద్యపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

గాంధారి విద్య ప్రభావం: సాత్విక ప్రదర్శనను చూసిన చుట్టుపక్కల వారు మాత్రమే కాదు, గురువులు, స్నేహితులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. భవిష్యత్తులో జాతీయ స్థాయిలోనూ తన ప్రతిభను ప్రదర్శించాలని తల్లిదండ్రులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గాంధారి విద్యతో చిన్నారులు సాధించగలిగిన అద్భుతాలు మరిన్ని కుటుంబాలకు ప్రేరణగా మారుతున్నాయి.

"నేను ఈ గాంధారీ విద్యతో చదవటం, రాయడం, పూసలను వేరు చేయడం, కార్డ్స్ సెపరేట్ చేయడంతో పాటు మరిన్ని నేర్చుకున్నాను. నేను ఇదంతా పది రోజుల్లోనే నేర్చుకున్నాను. ట్రైనింగ్​లో మూడు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి టచ్ ప్రాసెస్. రెండోది స్మెల్ ప్రాసెస్. మూడోది స్కానింగ్ ప్రాసెస్". - సాత్విక, గాంధారి విద్య అభ్యాసకురాలు

