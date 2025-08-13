108 Staff Dropped Off A Pregnant Woman on The Road In Chittoor District: ఉన్నతాధికారులు అనుమతిచ్చినా ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించకుండా నిండుగర్భిణిని 108 నుంచి నడిరోడ్డుపై దించేసిన ఘటన చిత్తూరు జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలంలో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. నెలలు నిండి పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్న ఓ గర్భిణిని 108 సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా నడిరోడ్డుపై దింపేశారు.
ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లమనగా: చిత్తూరు జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలంలో అనుపల్లి పంచాయతీ గోకులాపురం మండలంలో అనుపల్లి గ్రామానికి చెందిన భాస్కర్రెడ్డి భార్య కె.శ్రీదేవికి పురిటి నొప్పులు రావడంతో మంగళవారం ఉదయం 6.10 గంటలకు 108కు ఫోన్ చేశారు. మొదటికాన్పు సమయంలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల దృష్ట్యా రెండో కాన్పునకు తిరుపతిలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి వెళ్లాలనుకుంటున్నామని వారు చెప్పారు. సరేనన్న 108 నిర్వాహకులు స్థానిక వాహనం లేకపోవడంతో వెదురుకుప్పం నుంచి వాహనం పంపారు.
నిద్ర లేపినా లేవని వైద్యురాలు - పురిట్లోనే చనిపోయిన శిశువు
ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లలేమని: గర్భిణితో నెమలిగుంటపల్లి వద్ద వస్తుండగా అంబులెన్స్ డ్రైవర్కు సూపర్వైజర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లవద్దని చెప్పడంతో ఆయన నిర్మానుష్యంగా ఉన్న రోడ్డుపై వాహనం ఆపేశారు. ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆస్పత్రికి తప్ప మరో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లనని స్పష్టం చేశారు. దాంతో ప్రసవ వేదనతో ఉన్న గర్భిణి నొప్పులు భరించలేకపోవడంతో అప్పటికప్పుడు మరో వాహనాన్ని రప్పించి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు తిరుపతి తీసుకొచ్చారు. ఏదో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లకుండా గర్భిణిని అంబులెన్స్ నుంచి ఎలా దించుతారని, అప్పటికప్పుడు వాహనం తెప్పించుకోలేని వారయితే పరిస్థితి ఎలా అంటూ బాధితురాలు భర్త భాస్కర్రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చివరికి గర్భిణి శ్రీదేవి ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
డయాలసిస్ కేంద్రానికి చేరుకోవాలంటే పెద్ద సవాల్
ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించలేమనే ప్రస్తావన వచ్చినప్పటికీ అంబులెన్స్ నుంచి దిగిపొమ్మని పైలెట్, ఈఎంటీ చెప్పలేదని 108 ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా బాధ్యులు మోహన్బాబుకి తెలిపారు. వారే ప్రత్యామ్నాయం చూసుకుని దిగిపోయారని వారు తెలిపారు. ఘటనపై డీఎంహెచ్వో బాలకృష్ణ నాయక్ను సంప్రదించగా పరిస్థితిపై విచారించి చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
గర్భిణికి పురిటి నొప్పులు - ఏరులో నుంచే ఆస్పత్రికి తరలింపు
గిరిశిఖర ప్రజలకు తప్పని డోలీ మోతలు - గర్భిణిని 5కిలోమీటర్లు మోసుకెళ్లిన గ్రామస్థులు - Pregnant Woman Carried For Doli