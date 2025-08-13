100 year dharani old tree jntu university in kakinada: లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలను తీర్చిదిద్దే ఉన్నత విద్యాలయం అది. ఆ విద్యాసంస్థ ఏర్పాటుకు ముందే అక్కడ ఓ చెట్టు ఉంది. ఇప్పుడది పెరిగి మహా వృక్షమైంది. ఆ విద్యాలయం స్థాపించి 80 ఏళ్లు పూర్తికాగా ఆ చెట్టు పుట్టి వందేళ్లు దాటింది. అంతటి మహా వృక్షం గొప్పతనాన్ని గుర్తించిన నిర్వాహకులు దాన్ని కంటికి రెప్పలా సంరక్షిస్తున్నారు.
వందేళ్ల నాటి వటవృక్షం ధరణి: కాకినాడలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణంలో వందేళ్ల నాటి వటవృక్షం ధరణి అబ్బురపరుస్తోంది. ఉపకులపతి ఛాంబర్కు ఎదురుగా ఆకాశమంత ఎత్తు ఎదిగిన మహావృక్షం దర్శనమిస్తోంది. చెట్టు గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ప్రత్యేకంగా సంరక్షిస్తున్నారు. పూర్వపు ఇన్ఛార్జ్ వీసీ మురళీకృష్ణ జేఎన్టీయూకేలో సుమారు 60 సంవత్సరాల పైబడిన చెట్లను ఆరింటిని గుర్తించారు. హెరిటేజ్ ట్రీలుగా వాటిని గుర్తించి వాటి సంరక్షణకు ఒక్కో చెట్టుకు ఏడాదికి 2వేల500 రూపాయలు పింఛన్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేశారు. అలా చెట్టుకు కేటాయించిన పింఛను డబ్బులతో సంబంధిత చెట్టు పరిరక్షణకు, దాని గుర్తింపు కోసం ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సుమారు వందేళ్ల చరిత్ర గల నిద్రగన్నేరు చెట్లను సంరక్షిస్తున్నారు.
ఈ చెట్టు శాస్త్రీయనామం, ఇతర ప్రయోజనాలు వివరిస్తూ బోర్డ్ సైతం ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 60 రకాల పక్షులు, ఇతర జీవులు జీవిస్తుంటాయని చెట్టు చరిత్రను తెలియజేస్తూ బోర్డు, అలాగే దాని పూర్తి వివరాలు సాంకేతిక సాయంతో చూసేందుకు క్యూఆర్ కోడ్ అమర్చారు. క్యూఆర్ కోడ్ క్లిక్ చేయగానే ఆ చెట్టు వివరాలన్నీ కనిపించేలా ఉండేలా తీర్చిదిద్దారు.
నిద్రగన్నేరు చెట్టు విలువ రూ.75 లక్షలు: వందేళ్ల చరిత్ర గల నిద్రగన్నేరు చెట్టు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బోర్డులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పును వివరించారు. దీని ప్రకారం ఒక్కో చెట్టు విలువ ఏడాదికి 75వేలుగా నిర్ణయించారు. ఆ ప్రకారం జేఎన్టీయూకేలోని వందేళ్ల నాటి నిద్రగన్నేరు చెట్టు విలువ రూ.75 లక్షలుగా పేర్కొన్నారు. జేఎన్టీయూకేలో ఎందరో విద్యార్థులు, సిబ్బంది సేద తీరేందుకు ఈ చెట్టు వద్దకు వస్తారు. అలాగే వివిధ రకాల పక్షులకు ఈ మహా వృక్షం ఆవాసంగా మారింది.
స్కాన్ చేయండి - చెట్టు చరిత్ర తెలుసుకోండి
