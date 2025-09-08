వృద్ధాప్యంలో బలంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? - ఈ మార్పులు, అలవాట్లతో అద్భుతాలు!!
ఆహారంలో మార్పులు, అలవాట్లతో అద్భుతాలు - ఆరోగ్య రంగంలో దశాబ్దాలుగా పరిశోధన చేస్తున్న క్రెగ్ బ్రూకీ - ఆరోగ్యానికి 10 సూత్రాలు
Published : September 8, 2025 at 12:05 AM IST
10 Tips for Senior Health : వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వృద్ధాప్యంలోకి జారుకుంటాం. వృద్ధులు ఎలాంటి పనులు చేసిన శరీరం అనేది పూర్తిగా సహకరించదు. ఆరోగ్య రంగంలో దశాబ్దాలుగా పరిశోధన చేస్తున్న క్రెగ్ బ్రూకీ వంటి వారు నిగ్గుతేల్చిన నిజాలివి. ఆహారంలో మార్పులు, అలవాట్లతో అద్భుతాలు అనేవి జరుగుతాయని అంటున్నారు వారు. దీనికోసం వారు 10 సూత్రాలను సూచిస్తున్నారు.
1. నెమ్మదిగా కదులుతూ :
- నడకలాంటి వాటికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
- నెమ్మదిగా, స్థిరమైన శారీరక కదలికల ద్వారా మెటబాలిజంను సమర్థంగా మార్చుకోవచ్చు.
- వారానికి 2 నుంచి 5 గంటల పాటు తక్కువ తీవ్రతతో వ్యాయామం చేస్తే మేలు.
- ఎక్కువ దూరం నడక, పెడల్ బోర్డింగ్, గార్డెనింగ్, సైకిల్ తొక్కడం, స్విమ్మింగ్ వంటివి ప్రయత్నం చేయవచ్చు.
2. ఆహారం మార్చేద్దాం :
- కొవ్వు తక్కువగా ఉండే, కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం ఇన్సులిన్ను యాక్టివేట్ చేసి ఇన్ఫ్లమేషన్ను పెంచుతుంది.
- ఆహారంలో క్యాలరీల నియంత్రణ అనేది దీనికి పరిష్కారం కాదు.
- కానీ నాణ్యమైన మాక్రో న్యూట్రియెంట్లు తీసుకోవాలి.
- అత్యధిక పోషకాలున్న ఆహారం ఆర్గాన్ మీట్ వంటివీ మేలే.
- రిఫైన్ చేసిన నూనెలు, ఆహార ధాన్యాలు, చక్కెర, ట్రాన్స్ఫ్యాట్, హైడ్రోజనేటెడ్ ఆయిల్ను తీసుకోకూడదు.
3. అప్పుడప్పుడూ పరుగు :
- పరుగు హార్మోన్ల సమతులతను పెంచుతుంది.
- కార్డియోకు ఎంతో మేలు అనేది చేస్తుంది.
- వారంలో ఓ సారి లేదా అప్పుడప్పుడు వేగంగా నడవడం, స్విమ్మింగ్లో వేగం, బీచ్లలో పరుగెత్తడం వంటివి చేయవచ్చు.
- ఇక్కడ ఎంత సమయం చేస్తున్నామనేదానికన్నా తీవ్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
4. గుంజీలు తీయాలి :
- కాస్తంత బరువైన వస్తువులను నెట్టడం, లాగడం, గుంజిళ్లు తీయడం, నేలపై నుంచి ఎత్తడం, ఎగరడం, శరీరాన్ని వంచడం వంటి పనులను వారంలో రెండు, మూడుసార్లు 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు చేస్తే మేలు.
- ఈ సహజసిద్ధమైన రెసిస్టెన్స్, గ్రోత్ హార్మోన్ల విడుదలను పెంచుతుంది.
- ఫలితంగా వయసు పెరిగినా కండరాలు శక్తివంతంగా ఉంటాయి.
5. పిల్లలై పోయి ఆటలాడండి :
- ఎన్నాళ్లు అయింది మనం ఆటలాడి అని నిట్టూర్చకుండా ఇప్పుడైనా చిన్ననాటి ఆటలను ప్రారంభించండి.
- ఇన్నాళ్లూ లక్ష్యాల కోసం చేస్తున్న పనులను కాసేపైనా పక్కన పెట్టండి.
- పిల్లలతో, పెద్దలతో సరదాగా గడపండి.
- క్రీడలు ఒత్తిడిని తగ్గించే సహజ ఔషధాలు, అవి కమ్యూనిటీనీ నిర్మిస్తాయి.
6. కునుకు హాయిగా :
- మంచి నిద్ర పోవడం శరీరానికి ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది.
- మధ్యాహ్నం సమయంలో కెఫీన్ తీసుకోకూడదు.
- పడుకునే ముందు స్క్రీన్ చూడనే చూడకూడదు.
- బెడ్రూం చల్లగా ఉండాలి.
- నిద్ర, లేచే సమయాల్లో స్థిరత్వం ఉండాలి.
- పడుకునే ముందు మెగ్నీషియం తీసుకుంటే ఉత్తమం.
7. వాటని వదిలేద్దాం :
- మన శరీరం అరిగించుకోలేని ఆహారాన్ని వెంటనే మానేయాలి.
- ప్రస్తుతం మన శరీరం ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేసే రసాయనాలు, పెస్టిసైడ్స్, భారీ లోహ అవశేషాలు, ఈఎంఎఫ్ రేడియేషన్, వాయ కాలుష్యంతో పోరాడుతోంది.
- ఇలాంటి వాటికి ఎంత వీలైతే అంత దూరం ఉంటే బెటర్.
8. సూర్యరశ్మిని స్వీకరించాలి :
- నిరంతరం ఇండోర్ కార్యకలాపాల వల్ల ఎంతో విలువైన సూర్యరశ్మిని కోల్పోతున్నాం.
- రోజూ 15 నుంచి 30 నిమిషాలు ఎండలో ఉండాలి.
- అదీ కూడా ఉదయం ఎండైతే మరీ మంచిది.
9. బుద్ధి కుశలమేనా :
- చురుగ్గా ఉండాలంటే రోజూ సవాళ్లను స్వీకరించాలి.
- కండరాలు వృద్ధి చెందాలంటే రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి.
- మన పూర్వీకులు సంక్లిష్టమైన సవాళ్లను స్వీకరించేవారు.
- ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా వ్యసనం బుద్ధి కుశలతను దెబ్బ తీస్తోంది.
10. భయాందోళనలు ఎందుకు :
- ఎక్కువ తెలుసుకని ఎక్కువ ఆందోళన పడడం ప్రస్తుత కాలంలో ఎక్కువైపోయింది.
- రకరకాల మాధ్యమాల ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని అన్వయించుకోవడం చాలా మందికి ఉన్న ప్రధాన సమస్యే.
- చిన్న గాయాలనూ పెద్దవిగా ఊహించుకుని భయాందోళనలకు గురవడం మంచిది కాదు.
- వెల్నెస్ అనేది మీరేం చేస్తున్నారనే దానిపైనే కాదు దేనిని వదిలేస్తున్నారన్న దానిపైనా ఆధారపడి ఉంటుంది.
