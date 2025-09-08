ETV Bharat / state

వృద్ధాప్యంలో బలంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? - ఈ మార్పులు, అలవాట్లతో అద్భుతాలు!!

ఆహారంలో మార్పులు, అలవాట్లతో అద్భుతాలు - ఆరోగ్య రంగంలో దశాబ్దాలుగా పరిశోధన చేస్తున్న క్రెగ్​ బ్రూకీ - ఆరోగ్యానికి 10 సూత్రాలు

10 Tips for Senior Health
10 Tips for Senior Health (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 12:05 AM IST

3 Min Read

10 Tips for Senior Health : వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వృద్ధాప్యంలోకి జారుకుంటాం. వృద్ధులు ఎలాంటి పనులు చేసిన శరీరం అనేది పూర్తిగా సహకరించదు. ఆరోగ్య రంగంలో దశాబ్దాలుగా పరిశోధన చేస్తున్న క్రెగ్​ బ్రూకీ వంటి వారు నిగ్గుతేల్చిన నిజాలివి. ఆహారంలో మార్పులు, అలవాట్లతో అద్భుతాలు అనేవి జరుగుతాయని అంటున్నారు వారు. దీనికోసం వారు 10 సూత్రాలను సూచిస్తున్నారు.

1. నెమ్మదిగా కదులుతూ :

  • నడకలాంటి వాటికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
  • నెమ్మదిగా, స్థిరమైన శారీరక కదలికల ద్వారా మెటబాలిజంను సమర్థంగా మార్చుకోవచ్చు.
  • వారానికి 2 నుంచి 5 గంటల పాటు తక్కువ తీవ్రతతో వ్యాయామం చేస్తే మేలు.
  • ఎక్కువ దూరం నడక, పెడల్​ బోర్డింగ్​, గార్డెనింగ్​, సైకిల్​ తొక్కడం, స్విమ్మింగ్​ వంటివి ప్రయత్నం చేయవచ్చు.

2. ఆహారం మార్చేద్దాం :

  • కొవ్వు తక్కువగా ఉండే, కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం ఇన్సులిన్‌ను యాక్టివేట్‌ చేసి ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ను పెంచుతుంది.
  • ఆహారంలో క్యాలరీల నియంత్రణ అనేది దీనికి పరిష్కారం కాదు.
  • కానీ నాణ్యమైన మాక్రో న్యూట్రియెంట్లు తీసుకోవాలి.
  • అత్యధిక పోషకాలున్న ఆహారం ఆర్గాన్‌ మీట్‌ వంటివీ మేలే.
  • రిఫైన్‌ చేసిన నూనెలు, ఆహార ధాన్యాలు, చక్కెర, ట్రాన్స్‌ఫ్యాట్, హైడ్రోజనేటెడ్‌ ఆయిల్‌ను తీసుకోకూడదు.

3. అప్పుడప్పుడూ పరుగు :

  • పరుగు హార్మోన్ల సమతులతను పెంచుతుంది.
  • కార్డియోకు ఎంతో మేలు అనేది చేస్తుంది.
  • వారంలో ఓ సారి లేదా అప్పుడప్పుడు వేగంగా నడవడం, స్విమ్మింగ్​లో వేగం, బీచ్​లలో పరుగెత్తడం వంటివి చేయవచ్చు.
  • ఇక్కడ ఎంత సమయం చేస్తున్నామనేదానికన్నా తీవ్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.

4. గుంజీలు తీయాలి :

  • కాస్తంత బరువైన వస్తువులను నెట్టడం, లాగడం, గుంజిళ్లు తీయడం, నేలపై నుంచి ఎత్తడం, ఎగరడం, శరీరాన్ని వంచడం వంటి పనులను వారంలో రెండు, మూడుసార్లు 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు చేస్తే మేలు.
  • ఈ సహజసిద్ధమైన రెసిస్టెన్స్​, గ్రోత్​ హార్మోన్​ల విడుదలను పెంచుతుంది.
  • ఫలితంగా వయసు పెరిగినా కండరాలు శక్తివంతంగా ఉంటాయి.

5. పిల్లలై పోయి ఆటలాడండి :

  • ఎన్నాళ్లు అయింది మనం ఆటలాడి అని నిట్టూర్చకుండా ఇప్పుడైనా చిన్ననాటి ఆటలను ప్రారంభించండి.
  • ఇన్నాళ్లూ లక్ష్యాల కోసం చేస్తున్న పనులను కాసేపైనా పక్కన పెట్టండి.
  • పిల్లలతో, పెద్దలతో సరదాగా గడపండి.
  • క్రీడలు ఒత్తిడిని తగ్గించే సహజ ఔషధాలు, అవి కమ్యూనిటీనీ నిర్మిస్తాయి.

6. కునుకు హాయిగా :

  • మంచి నిద్ర పోవడం శరీరానికి ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది.
  • మధ్యాహ్నం సమయంలో కెఫీన్​ తీసుకోకూడదు.
  • పడుకునే ముందు స్క్రీన్​ చూడనే చూడకూడదు.
  • బెడ్​రూం చల్లగా ఉండాలి.
  • నిద్ర, లేచే సమయాల్లో స్థిరత్వం ఉండాలి.
  • పడుకునే ముందు మెగ్నీషియం తీసుకుంటే ఉత్తమం.

7. వాటని వదిలేద్దాం :

  • మన శరీరం అరిగించుకోలేని ఆహారాన్ని వెంటనే మానేయాలి.
  • ప్రస్తుతం మన శరీరం ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేసే రసాయనాలు, పెస్టిసైడ్స్​, భారీ లోహ అవశేషాలు, ఈఎంఎఫ్​ రేడియేషన్​, వాయ కాలుష్యంతో పోరాడుతోంది.
  • ఇలాంటి వాటికి ఎంత వీలైతే అంత దూరం ఉంటే బెటర్​.

8. సూర్యరశ్మిని స్వీకరించాలి :

  • నిరంతరం ఇండోర్​ కార్యకలాపాల వల్ల ఎంతో విలువైన సూర్యరశ్మిని కోల్పోతున్నాం.
  • రోజూ 15 నుంచి 30 నిమిషాలు ఎండలో ఉండాలి.
  • అదీ కూడా ఉదయం ఎండైతే మరీ మంచిది.

9. బుద్ధి కుశలమేనా :

  • చురుగ్గా ఉండాలంటే రోజూ సవాళ్లను స్వీకరించాలి.
  • కండరాలు వృద్ధి చెందాలంటే రెసిస్టెన్స్​ ఉండాలి.
  • మన పూర్వీకులు సంక్లిష్టమైన సవాళ్లను స్వీకరించేవారు.
  • ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియా వ్యసనం బుద్ధి కుశలతను దెబ్బ తీస్తోంది.

10. భయాందోళనలు ఎందుకు :

  • ఎక్కువ తెలుసుకని ఎక్కువ ఆందోళన పడడం ప్రస్తుత కాలంలో ఎక్కువైపోయింది.
  • రకరకాల మాధ్యమాల ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని అన్వయించుకోవడం చాలా మందికి ఉన్న ప్రధాన సమస్యే.
  • చిన్న గాయాలనూ పెద్దవిగా ఊహించుకుని భయాందోళనలకు గురవడం మంచిది కాదు.
  • వెల్​నెస్​ అనేది మీరేం చేస్తున్నారనే దానిపైనే కాదు దేనిని వదిలేస్తున్నారన్న దానిపైనా ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఆరోగ్యం విషయంలో AI చెప్పేవన్నీ వింటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే మంచిదట!

బీట్​రూట్​ తింటే 'రక్తహీనత' తగ్గుతుందా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

SENIOR HEALTH TIPS IN TELUGUNUTRITION FOR OLDERSసీనియర్ల హెల్త్​ టిప్స్​SENIOR HEALTH TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

హత్యలకు కేరాఫ్​గా నల్లమల అడవులు - పర్యాటకం పేరుతో ప్రవేశించి అరాచకాలు

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.