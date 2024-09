ETV Bharat / state

పండుగ వేళ ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​- 10 శాతం రాయితీ ఆఫర్​ వీరికి మాత్రమే - Good News for Passengers

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

10 Percent Discount for Passengers in APSRTC Dolphin Cruise and Amaravathi Buses : పండుగ సమయంలో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున సొతూళ్లకు వెళ్తారు. ఈ సమయంలో బస్సుల్లో రద్దీ మామూలుగా ఉండదు. సాధారణంగా ఈ సమయంలో బస్సుల సంఖ్య పెంచడం, ధరలు పెంపు, తగ్గింపులు సాధారణమే. ఈ క్రమంలోనే 10 శాతం రాయితీ అందిస్తూ ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ డాల్ఫిన్‌ క్రూయిజ్, అమరావతి బస్సులు ప్రయాణికులకు శుభవార్త చెప్పాయి.

Good News for Passengers : విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్, బెంగళూరు నడుపుతున్న ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ డాల్ఫిన్‌ క్రూయిజ్, అమరావతి బస్సుల్లో ఈ నెల 27 నుంచి వచ్చే నెల 5 వరకు ఆదివారం (అప్‌), శుక్రవారం (డౌన్‌)లను మినహా మిగిలిన రోజుల్లో ఛార్జీలపై 10 శాతం రాయితీ కల్పిస్తున్నట్లు ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ప్రజా రవాణాధికారి ఎం.వై దానం శుక్రవారం ప్రకటన ద్వారా తెలిపారు. విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్‌కు డాల్ఫిన్‌ క్రూయిజ్, అమరావతి బస్సుల్లో ఎంజీబీఎస్‌కు ఆదివారం సాధారణ ఛార్జీ రూ. 770, మిగిలిన రోజుల్లో రూ. 700, తదుపరి ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఆదివారం సాధారణ ఛార్జీ రూ. 830 ఉండగా మిగిలిన రోజుల్లో రూ. 750గా నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నారు.

