చరిత్ర సృష్టించిన జైస్వాల్- డబుల్ సెంచరీ మిస్ అయినా తెందుల్కర్ రికార్డ్ బ్రేక్
ప్చ్- డబుల్ సెంచరీ మిస్- అయినా రికార్డు కొట్టిన జైస్వాల్
Published : October 11, 2025 at 1:00 PM IST
Yashasvi Jaiswal Records : వెస్టిండీస్ టెస్టులో తొలి రోజు భారీ శతకంతో అదరగొట్టిన యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ డబుల్ సెంచరీ లక్ష్యంగా రెండో రోజు బరిలో దిగాడు. ఓవర్నైట్ స్కోర్ (173)తో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించి జైస్వాల్ ద్విశతకం సాధిస్తాడని అంతా భావించారు. కానీ, ఇవాళ కేవలం 2 పరుగులే జోడించి అనుకోని రీతిలో జైస్వాల్ రనౌట్ అయ్యాడు. దీంతో 175 పరుగులకే డబుల్ సెంచరీ చేయకుండానే అతడు పెవిలియన్ చేరాడు.
రనౌట్ ఇలా!
జైదెన్ సీలెస్ బౌలింగ్ చేసిన 92వ ఓవర్ రెండో బంతిని ఇన్నింగ్స్ 92వ ఓవర్ను జైస్వాల్ యశస్వి మిడాఫ్ వైపు కొట్టాడు. అయితే ఈ బంతికి ఈజీగానే ఒక రన్ వస్తుందని అతడు భావించాడు. దీంతో క్రీజులో నుంచి ముందుకు కదిలాడు. అటు నాన్ స్టైకింగ్లో ఉన్న గిల్ కూడా పరుగుకు ఓకే అన్నట్లు సిద్ధమయ్యా. కానీ బంతి ఫీల్డర్ చేతిలోకి వెళ్లింది. దీంతో వెంటనే గిల్ వద్దు అని వెనక్కి వెళ్లాడు. అప్పటికే సగం పిచ్కు పైగా దాటిన జైస్వాల్ రిటర్న్ అయ్యేలోగానే రనౌట్ అయిపోయాడు. దీంతో జైస్వాల్ కాస్త అసహనంగానే పెవిలియన్కు చేరాడు.
You can trust a enemy but you can never trust Shubman Gill as a batsman.— Abhishek Kumar (@Abhishek060722) October 11, 2025
He is one of the jealous person going around.
Yashasvi Jaiswal got out because of Shubman Gill first ge called him and then said him no. pic.twitter.com/mPX8iAajfv
అయితే ఈ మ్యాచ్లో డబుల్ సెంచరీ మార్క్ అందుకోలేకపోయినా జైస్వాల్ అదిరే ఘనత సాధించాడు. మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన రెండేళ్లలోనే సచిన్ రికార్డును జైస్వాల్ బ్రేక్ చేయడం విశేషం. మరి అదేంటంటే?
చరిత్ర సృష్టించిన జైస్వాల్
23ఏళ్ల జైస్వాల్ తాజా ఇన్నింగ్స్తో ఇప్పటిదాకా ఐదుసార్లు 150+ స్కోర్లు చేశాడు. దీంతో ఈ వయసులో అత్యధిక సార్లు ఈ మార్క్ అందుకున్న రెండో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అత్యధిక సార్లు ఈ ఫీట్ అందుకున్న ప్లేయర్గా డాన్ బ్రాడ్మన్ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 8 సార్లు ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డును జైస్వాల్ బ్రేక్ చేశాడు. ఇక ఓపెనర్ల విషయానికొస్తే, 23ఏళ్లలో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ రికార్డు దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన గ్రేమ్ స్మిత్ పేరిట ఉంది. ఒక ఓపెనర్గా అతడు నాలుగుసార్లు ఈ ఘనత సాధించాడు.
Another stellar performance ✨— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
Yashasvi Jaiswal with yet another superb Test innings 😎
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/oDGP8iq6Le
23 ఏళ్ల వయసులో అత్యధికంగా 150+ స్కోర్లు నమోదు చేసిన ప్లేయర్లు
- 8 సార్లు - డాన్ బ్రాడ్మాన్ (1930-1932), ఆస్ట్రేలియా
- 5 సార్లు - యశస్వీ జైస్వాల్ (2023-2025), భారత్
- 4 సార్లు - జావేద్ మియాందాద్ (1976-1979), పాకిస్థాన్
- 4 సార్లు - గ్రేమ్ స్మిత్ (2002-2003), దక్షిణాఫ్రికా
- 4 సార్లు - సచిన్ టెండూల్కర్ (1993-1997), భారత్