12 బంతుల్లో 11 సిక్స్​లు- విధ్వంసం సృష్టించిన కేరళ బ్యాటర్

టీ20 మ్యాచ్​లో విధ్వంసం- 11 సిక్స్​లతో అరుదైన రికార్డ్

12 balls 11 sixes
12 balls 11 sixes (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 10:07 PM IST

11 Sixes In 12 Balls : కేరళ క్రికెట్ లీగ్​లో అరుదైన రికార్డ్ నమోదైంది. తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్​లో ​సిక్సర్ల వర్షం కురిసింది. ఏకంగా 12 బంతుల్లో 11 సిక్సర్లు బాది బ్యాటర్ చరిత్ర సృష్టించాడు. 19వ ఓవర్‌లో ఐదు, 20వ ఓవర్‌లో ఆరు సిక్సర్లు బాది విధ్వంసం సృష్టించాడు. దీంతో చివరి రెండు ఓవర్లలో 67 పరుగులు వచ్చాయి. కాగా, టీ20 క్రికెట్​లోనే ఇది అరుదైన రికార్డ్. ఇంతటి విధ్వంసం సృష్టించిన బ్యాటర్ పేరు సల్మాన్ నిజార్. ప్రస్తుతం ఈ బ్యాటింగ్​కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

కేరళ లీగ్​లో తిరువనంతపురం గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదికగా శనివారం అదానీ త్రివేండ్రమ్ రాయల్స్- కాలికట్ గ్లోబస్టార్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో కాలికట్‌ జట్టు తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగింది. కాలికట్‌ ఇన్నింగ్స్​లో తొలుత టపటపా వికెట్లు కోల్పోయింది. అయితే ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సల్మాన్ నిజార్, 26 బంతుల్లోనే 86 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఇందులో 12 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఒక్క ఫోర్ కూడా లేకపోవడం విశేషం.

అయితే నిజార్ తొలుత నెమ్మదిగానే ఆడాడు. అతడు తొలి 13 బంతుల్లో 17 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇందులో ఒకే సిక్సర్ ఉంది. ఆ తర్వాతే అసలు ఆట షురూ అయ్యింది. ఇన్నింగ్స్​ చివర్లో పరుగుల వరద పారించాడు. ప్రేక్షకులను సిక్స్​లతో హుషారెత్తించాడు. ఆల్మోస్ట్ బాదిన ప్రతీ బంతిని స్టాండ్స్​లోకి పంపించాడు. దీంతో ప్రేక్షకులు ఫీల్డర్లయ్యారు. ఫీల్డర్లు ప్రేక్షకులయ్యారు. చివరి 12 బంతుల్లో 11 సిక్స్​లు బాదాడు.

ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్స్​లు
కాగా, ఇన్నింగ్స్​ చివరి రెండు ఓవర్లలో నిజార్ స్టైకింగ్​లో ఉన్నాడు. అన్ని బంతులు అతడే ఆడాడు. త్రివేండ్రం బౌలర్ బాసిల్ థంపీ వేసిన 19వ ఓవర్‌లో నిజార్ వరుసగా ఐదు సిక్సర్లు బాది ఆరో బంతికి సింగిల్ తీసుకున్నాడు. దీంతో 20వ ఓవర్లో స్ట్రైకింగ్​కు వచ్చాడు. ఈ ఓవర్లో వరుసగా ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సులు బాదాడు. దీంతో చివరి రెండు ఓవర్లలో 67 పరుగులు వచ్చాయి.

సల్మాన్ నిజార్ విధ్వంసంతో కాలికట్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 186 పరుగులు చేసింది. అనంతరం అదానీ సమష్టిగా పోరాడింది. అయినప్పటికీ 19.3 ఓవర్లలో 173 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. దీంతో కాలికట్ జట్టు 13 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

రంజీల్లోనూ
కాగా, నిజార్ టీ20 ఫార్మాట్‌లోనే కాకుండా అటు రంజీల్లోనూ సూపర్ ఫామ్​లో ఉన్నాడు. ఈ ఏడాది కేరళ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించిన నిజర్ రంజీల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. 86.71 సగటుతో 607 పరుగులు చేశాడు.

