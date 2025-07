ETV Bharat / sports

వింబుల్'​డాన్'​గా సినర్- ఇటలీ ఫస్ట్ ప్లేయర్​గా రికార్డ్​- ప్రైజ్​మనీ తెలిస్తే షాకే! - JANNIK SINNER WIMBLEDON PRIZE MONEY

Jannik Sinner Wimbledon Prize Money ( Wimbledon )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 14, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 8:29 AM IST 2 Min Read

Jannik Sinner Wimbledon Prize Money : ప్రపంచ నెం.1 జన్నిక్ సినర్‌ తన కెరీర్‌లో తొలిసారిగా వింబుల్డన్ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నాడు. 2025 వింబుల్డన్‌ ఫైనల్​లో రెండో సీడ్‌, డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ కార్లోస్‌ అల్కరాస్‌ను (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) వరుస సెట్లలో ఓడించి టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఓపెన్ ఎరాలో వింబుల్డన్ టైటిల్ గెలిచిన మొట్టమొదటి ఇటాలియన్ ఆటగాడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. 148 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇటలీ తరఫున తొలి వింబుల్డన్‌ పురుషుల సింగిల్స్‌ ట్రోఫీని ముద్దాడిన ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. గ్రాండ్‌స్లామ్‌ ఫైనల్‌లో అల్కరాస్‌ను ఓడించిన తొలివ్యక్తిగా కూడా సినర్‌ రికార్డుకెక్కాడు. గతంలో అల్కరాస్‌ వరుసగా ఐదుసార్లు గ్రాండ్‌స్లామ్‌ ఫైనల్‌లో గెలిచాడు. ఇప్పుడు తొలిఓటమి సినర్ చేతిలో ఎదుర్కొన్నాడు. సినర్‌కు ఈ ఏడాదిలో ఇది రెండో గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్‌ కాగా, మొత్తంగా నాలుగోది కావడం విశేషం. అయితే సినర్ 2025 వింబుల్డన్ టైటిల్ విజయంతో కెరీర్‌లో వేగంగా ఎదిగాడని నిరూపించుకున్నాడు. తన మొదటి గ్రాండ్ స్లామ్ 2024 ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ గెలిచిన కేవలం 532 రోజుల తర్వాత ఈ విజయాన్ని సాధించాడు. ఈ వేగవంతమైన ప్రగతితో రోజర్ ఫెదరర్ తర్వాత రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఫెదరర్ తన మొదటి నాలుగు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్‌ను 434 రోజుల్లోనే గెలుచుకున్నాడు.

ప్రైజ్​ మనీ సంగతేంటి?

ఇక వింబుల్డన్ టైటిల్ విజయంతో సినర్​కు రూ.34 కోట్లకుపైగా ప్రైజ్ మనీ లభిస్తుంది. వింబుల్డన్‌ 2025లో ఈ సారి ప్రైజ్‌మనీ భారీగా పెంచారు. టైటిల్ విజేతగా నిలిచిన సినర్​కు ఏకంగా రూ.34,82,21,100 కోట్ల రూపాయల ప్రైజ్ మనీ లభిస్తుంది. రన్నరప్ అల్కరాస్​ రూ. 17,64,32,024 ప్రైజ్ మనీ అందుకుంటాడు. గత సీజన్​తో పోలిస్తే 10 శాతం ఎక్కువ కావడం విశేషం. అయితే వింబుల్డన్​ పురుషులు, మహిళల విజేతలకు సమాన నగదు బహుమతి దక్కుతుంది. తొలి రౌండ్​లో నిష్క్రమిస్తే రూ.76 లక్షలు అందుతాయి. రన్నరప్​గా నిలిచిన వారికి రూ.17 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ అందుతుంది. టోర్నీ మొత్తం ప్రైజ్ మనీ రూ.624 కోట్లుగా నిర్ణయించినట్లు ఆల్‌ ఇంగ్లాండ్‌ క్లబ్ అధికారులు ఇటీవల వెల్లడించారు. మిగిలిన మూడు గ్రాండ్ స్లామ్స్​తో పోల్చుకుంటే వింబుల్డన్​కు ఎక్కువ ప్రైజ్ మనీ లభిస్తుందని చెప్పారు. కాగా, అల్కరాస్​తో నువ్వానేనా అన్నట్లు సాగిన ఫైనల్‌లో తొలి సెట్‌ను కోల్పోయిన సినర్‌, ఆ తర్వాత అద్భుతంగా పుంజుకున్నాడు. ఒత్తిడిని చిత్తుచేస్తూ వరుస సెట్లలో విజయం సాధించాడు. గత రెండు సీజన్లలో టైటిల్‌ నెగ్గి హ్యాట్రిక్‌పై కన్నేసిన స్పెయిన్‌ కుర్రాడు అల్కరాస్‌కు షాక్ ఇచ్చాడు. ఒత్తిడిని చిత్తుచేస్తూ ఆద్యంతం ఆకట్టుకున్నాడు. టైటిల్​ను సొంతం చేసుకుని సత్తా చాటాడు.

Last Updated : July 14, 2025 at 8:29 AM IST