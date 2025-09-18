ETV Bharat / sports

ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్ : నిరాశ పర్చిన నీరజ్, సచిన్​ జస్ట్​ మిస్

వరల్డ్​ అథ్లెటిక్స్‌ ఫైనల్​లో భారత్​కు నిరాశ- పతకం లేకుండానే నిష్క్రమించిన అథ్లెట్లు

World Athletics Championships Final
World Athletics Championships Final (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 5:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Neeraj Chopra World Athletics Championships : ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్‌లో 2025 ఫైనల్స్​లో భారత జావెలిన్‌ త్రోయర్స్ నీరజ్ చోప్రా, సచిన్ యాదవ్ నిరాశపర్చారు. గురువారం జరిగిన ఫైనల్​లో అత్యుత్తమంగా ప్రదర్శన కనబర్చినప్పటికీ ఈ ఇద్దరూ పతకం లేకుండానే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించారు. సచిన్ ఆశలు రేకెత్తించినా, 4న స్థానంలో నిలిచి త్రుటిలో పతకం చేజార్చుకున్నాడు. మరోవైపు నీరజ్ 8వ స్థానానికి పరిమితం అయ్యాడు. ఇక పారిస్ ఒలింపిక్స్​ గోల్డ్ మెడల్ విజేత పాకిస్థాన్ అథ్లెట్ అర్షద్ నదీమ్ కూడా పతకం లేకుండానే టోర్నీని ముగించాడు. అతడు 10వ స్థానానికి పరిమితం అయ్యాడు.

నాలుగేళ్లలో తొలిసారి
స్టార్ అథ్లెట్ నీరజ్ చోప్రా ఈ పోటీలో సాధించిన బెస్ట్ త్రో 84.03 మీటర్లు. దీంతో అతడు 8 ప్లేస్​కు పరిమితమై పతకం లేకుండానే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాడు. అయితే 2021లో టోక్యో ఒలింపిక్స్ తర్వాత, నీరజ్ చోప్రా పతకం లేకుండా ఏ ఈవెంట్‌నూ ముగించలేదు. గత నాలుగేళ్లలో మెడల్ సాధించకుండా టోర్నీ నుంచి నీరజ్ నిష్క్రమించడం ఇదే తొలిసారి. అలాగే ప్రస్తుత ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ పాకిస్థాన్‌కు చెందిన అర్షద్ నదీమ్ 10వ స్థానంలో నిలిచాడు.

మెడల్ లేకున్నా అత్యుత్తమం!
భారత మరో ఆథ్లెట్ సచిన్ యాదవ్ ఈ ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్‌ పోటీలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచి త్రుటిలో పతకం చేజార్చుకున్నాడు. 86.27 మీటర్లు వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ త్రో విసిరాడు.

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2025NEERAJ CHOPRA VS ARSHAD NADEEM 2025NEERAJ CHOPRA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.