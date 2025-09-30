'కలతోనే అన్నీ మొదలవుతాయి'– టీమ్ఇండియాకు బీసీసీఐ బెస్ట్ విషెస్!
మహిళా వన్డే వరల్డ్ కప్ ప్రారంభం వేళ బీసీసీఐ పోస్టు
Published : September 30, 2025 at 10:01 AM IST
ICC Womens ODI World Cup : రానున్న మరికొన్ని గంటల్లోనే మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ ప్రారంభం కానుంది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు గువాహటిలో భారత్, శ్రీలంక జట్లు మ్యాచ్ ఆడనున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో టీమ్ ఇండియాను ప్రశంసిస్తూ బీసీసీఐ (BCCI) ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. దానికి 'కలతోనే అన్నీ మొదలవుతాయి' అనే క్యాప్షన్ అటాచ్ చేసి విడుదల చేసింది.
2 నిమిషాల 21 సెకన్ల డ్యూరేషన్ ఉన్న ఈ వీడియో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్కు ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు. జట్టు సభ్యుల అరుదైన ఛైల్డ్ హుడ్ ఫొటోలనూ పొందుపరిచారు. దేశం కోసం వారు చేసిన, చేస్తున్న త్యాగాల గురించి తెలియజేశారు. టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఎంత పెద్ద కలో తెలిపారు. భారత జట్టు కేవలం 11 మంది ఆటగాళ్లు మాత్రమే కాదు కోట్లాది మంది అభిమానుల కలల ప్రతిరూపం. బీసీసీఐ షేర్ చేసిన తాజా వీడియోలో ఇదే విషయాన్ని టీమ్ఇండియా సభ్యులు హృదయపూర్వకంగా పంచుకున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలోకి రాగానే అభిమానులు రియాక్ట్ అవుతున్నారు. కామెంట్స్లో భారత్కు అండగా నిలుస్తూ తమ ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Just a day away 🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) September 29, 2025
The Harmanpreet Kaur-led #TeamIndia begin their #CWC25 campaign tomorrow 💙#WomenInBlue
Get your tickets 🎟️ here: https://t.co/vGzkkgwpDw pic.twitter.com/xJ5mkdMGi4
𝙄𝙩 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖 𝘿𝙧𝙚𝙖𝙢 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) September 30, 2025
Let's bring it Home 💙
Get your #CWC25 Tickets now and cheer for #TeamIndia from the stands 👉 https://t.co/vGzkkgwpDw
#WomenInBlue | #INDvSL pic.twitter.com/9vcczLsA47
భారత్- శ్రీలంక మ్యాచ్
ఈ టోర్నీకి భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ టోర్నీలో భారత మహిళలు పాక్ జట్టుతో తలపడనున్నారు. దీంతో మరోసారి ఇండోపాక్ మ్యాచ్ చూసే అవకాశం దక్కనుంది. మరి ఈ మ్యాచ్ ఎప్పుడు? ఎక్కడ? జరగనుందో తెలుసుకుందాం! భారత్- శ్రీలంక మ్యాచ్తోనే ఈ టోర్నీకి తెర లేవనుంది. సెప్టెంబర్ 30 గువాహటి వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది.
పాకిస్థాన్తో పోరు
ఆ తర్వాత రెండో మ్యాచ్లోనే పాకిస్థాన్తో పోరు ఉండనుంది. అక్టోబర్ 05న ఈ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ఈ మ్యాచ్ శ్రీలంక రాజధాని కొలంబో వేదికగా జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3.00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అంటే మరో 5 రోజుల్లోనే పాక్తో మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంతరం పరిణామాలు, రీసెంట్గా ఆసియా కప్లో కాంట్రవర్సీ నేపథ్యంలో అమ్మాయిల మ్యాచ్పై కూడా ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
షేక్హ్యాండ్ ఇస్తారా?
కాగా, ఆసియా కప్లో పాక్ ప్లేయర్లకు టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వని నేపథ్యంలో అమ్మాయిలు కూడా ఇదే ఫాలో అవుతారా? అనే ఆసక్తి పెరిగింది. లేదా షేక్హ్యాండ్ ఇస్తారా అనేది చూడాల్సి ఉండాలి. ఏదేమైనా రెండు వారాల వ్యవధిలో మూడుసార్లు పాక్తో మ్యాచ్ తర్వాత ఆమ్మాయిల మ్యాచ్ ఉండడంతో క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
టీమ్ఇండియా షెడ్యూల్
- భారత్ vs శ్రీలంక - సెప్టెంబర్ 30
- భారత్ vs పాకిస్థాన్ - అక్టోబర్ 05
- భారత్ vs సౌతాఫ్రికా- అక్టోబర్ 09
- భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా- అక్టోబర్ 12
- భారత్ vs ఇంగ్లాండ్- అక్టోబర్ 19
- భారత్ vs న్యూజిలాండ్ - అక్టోబర్ 23
- భారత్ vs బంగ్లాదేశ్- అక్టోబర్ 26
భారత మహిళల జట్టు
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), ప్రతికా రావల్, హర్లీన్ డియోల్, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్, యస్తికా భాటియా, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, దీప్తి శర్మ, స్నేహ్ రాణా, శ్రీ చరణి, రాధా యాదవ్, అమన్జోత్ కౌర్, అరుంధతి రెడ్డి, క్రాంతి గౌడ్
