భారత్ x పాక్ మ్యాచ్​ 'బాయ్​కాట్ ట్రెండ్'- అందుకే BCCI కీలక నిర్ణయం

ఆసియా కప్ 2025 భారత్ పాకిస్థాన్- మ్యాచ్​పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ

Ind vs Pak Asia Cup
Ind vs Pak Asia Cup (Source : ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 2:58 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 3:05 PM IST

Ind vs Pak Asia Cup : 2025 ఆసియా కప్‌లో అసలైన పోటీకీ సమయం దగ్గర పడింది. ఆదివారం (సెప్టెబర్ 14)న భారత్- పాకిస్థాన్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది. అయితే ఈ ఏడాది పహల్హామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్​లో క్రికెట్​ మ్యాచ్ ఆడకూడదంటూ టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​ నుంచి భారీ ఎత్తున డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​ను బాయ్​కాట్ చేయాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్​లు షేర్ చేస్తున్నారు.

అయినా ఆసియా కప్​లో పాక్​తో​ మ్యాచ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం జరగనుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బీసీసీఐ పెద్దలు భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​పై ఆచితూచి వ్యవహరించావలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ మ్యాచ్​కు బోర్డు పెద్దలు ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే భారత్ నుంచి ప్రతినిధిగా పంపినట్లు తెలిసింది. బీసీసీఐ నుంచి కేవలం ఒకరే దుబాయ్‌కు చేరుకున్నారని, మిగిలిన వారెవరూ రాలేదని నేషనల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.

సైలెంట్ బాయ్​కట్!
అయితే భారత అభిమానులు పాక్​తో మ్యాచ్ బాయ్​కాట్ అంటూ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బోర్డు అధికారులు మ్యాచ్​కు వెళ్తే బాగుండదని భావించిన పెద్దలు ఇక్కడే ఉండిపోయారు. ఈ వ్యవహారం వల్లే ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చి ఉండొచ్చని క్రికెట్ పండితులు చెబుతున్న మాట! మరి బీసీసీఐ నుంచి ఎందరు ప్రతినిధులు వచ్చారో రేపు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది.

బీసీసీఐ ఏం చెబుతోంది?
ఇటీవల వరల్డ్ లెజెండ్స్​ ఛాంపియన్​షిప్ టోర్నమెంట్​లో టీమ్ఇండియా లెజెండ్స్ పాకిస్థాన్​తో రెండుసార్లు మ్యాచ్​ను బాయ్​కాట్ చేశారు. దీంతో టీమ్ఇండియా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఆసియా కప్​లోనూ పాక్​తో మ్యాచ్​ను టీమ్ఇండియా బాయ్​కాట్ చేస్తుందని అనుకున్నారంతా. కానీ వరల్డ్ లెజెండ్స్​ ఛాంపియన్​షిప్ అనేది ఓ ప్రైవేటు ఈవెంట్, ఆసియా కప్ మాత్రం అలా కాదు. దీనిని ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిర్వహిస్తుంది.

దీంతో ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ జూలైలో షెడ్యూల్ ప్రకటించేసింది. అయితే ఐసీసీ, ఏసీసీ నిబంధనల మేరకే పాక్​తో భారత్ ఆడుతుందని బీసీసీఐ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. మల్టీనేషనల్ టోర్నీల్లో పాక్​తో ఆడినప్పటికీ, ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ల్లో నిషేధం కొనసాగుతుందని చెప్పింది.

ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత తొలిసారి
ఏ టోర్నమెంట్ అయినా భారత్- పాక్ మ్యాచ్ అంటే ఫుల్ హైప్ ఉంటుంది. అయితే ఈసారి ఈ మ్యాచ్​ కాంట్రవర్సీ అవుతోంది. కొంతమంది అభిమానులు మ్యాచ్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటే, మరికొందరు బాయ్​కాట్ చేయాలని పోస్ట్​లు పెడుతున్నారు. ఇలా వివాదాల మధ్యే మ్యాచ్ కొనసాగేలా ఉంది. మరోవైపు, ఆపరేషన్ సిందూర్​ తర్వాత పాక్​తో భారత్​ రేపు తొలిసారి తలపడనుండడం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. అలాగే పాక్ ఆటగాళ్లతో 'నో షేక్ హ్యాండ్' ట్రెండ్ అవుతుంది. అంటే మ్యాచ్​ తర్వాత వాళ్లతో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు కరచాలనం చేయరు అని ప్రచారం సాగుతోంది. మరి రేపు ఏం జరగనుందో చూడాలి!

భారత్ x పాక్​ మ్యాచ్​- అలా ఎప్పుడూ జరగలేదు- ఈ ఆసక్తికర విషయం మీకు తెలుసా?

'ఎవరి పని వాళ్లు చేస్తే బెటర్'- పాక్​తో మ్యాచ్​ కాంట్రవర్సీపై మాజీ క్రికెటర్ బిగ్ స్టేట్​మెంట్

Last Updated : September 13, 2025 at 3:05 PM IST

IND VS PAKASIA CUPIND VS PAK BOYCOTTBCCI ON IND VS PAKIND VS PAK MATCH TIMINGASIA CUP 2025

