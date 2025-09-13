భారత్ x పాక్ మ్యాచ్ 'బాయ్కాట్ ట్రెండ్'- అందుకే BCCI కీలక నిర్ణయం
ఆసియా కప్ 2025 భారత్ పాకిస్థాన్- మ్యాచ్పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ
Ind vs Pak Asia Cup : 2025 ఆసియా కప్లో అసలైన పోటీకీ సమయం దగ్గర పడింది. ఆదివారం (సెప్టెబర్ 14)న భారత్- పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. అయితే ఈ ఏడాది పహల్హామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్లో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడకూడదంటూ టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ నుంచి భారీ ఎత్తున డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేయాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు షేర్ చేస్తున్నారు.
అయినా ఆసియా కప్లో పాక్తో మ్యాచ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం జరగనుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బీసీసీఐ పెద్దలు భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై ఆచితూచి వ్యవహరించావలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ మ్యాచ్కు బోర్డు పెద్దలు ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే భారత్ నుంచి ప్రతినిధిగా పంపినట్లు తెలిసింది. బీసీసీఐ నుంచి కేవలం ఒకరే దుబాయ్కు చేరుకున్నారని, మిగిలిన వారెవరూ రాలేదని నేషనల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.
సైలెంట్ బాయ్కట్!
అయితే భారత అభిమానులు పాక్తో మ్యాచ్ బాయ్కాట్ అంటూ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బోర్డు అధికారులు మ్యాచ్కు వెళ్తే బాగుండదని భావించిన పెద్దలు ఇక్కడే ఉండిపోయారు. ఈ వ్యవహారం వల్లే ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చి ఉండొచ్చని క్రికెట్ పండితులు చెబుతున్న మాట! మరి బీసీసీఐ నుంచి ఎందరు ప్రతినిధులు వచ్చారో రేపు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది.
బీసీసీఐ ఏం చెబుతోంది?
ఇటీవల వరల్డ్ లెజెండ్స్ ఛాంపియన్షిప్ టోర్నమెంట్లో టీమ్ఇండియా లెజెండ్స్ పాకిస్థాన్తో రెండుసార్లు మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేశారు. దీంతో టీమ్ఇండియా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఆసియా కప్లోనూ పాక్తో మ్యాచ్ను టీమ్ఇండియా బాయ్కాట్ చేస్తుందని అనుకున్నారంతా. కానీ వరల్డ్ లెజెండ్స్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది ఓ ప్రైవేటు ఈవెంట్, ఆసియా కప్ మాత్రం అలా కాదు. దీనిని ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిర్వహిస్తుంది.
దీంతో ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ జూలైలో షెడ్యూల్ ప్రకటించేసింది. అయితే ఐసీసీ, ఏసీసీ నిబంధనల మేరకే పాక్తో భారత్ ఆడుతుందని బీసీసీఐ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. మల్టీనేషనల్ టోర్నీల్లో పాక్తో ఆడినప్పటికీ, ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల్లో నిషేధం కొనసాగుతుందని చెప్పింది.
ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత తొలిసారి
ఏ టోర్నమెంట్ అయినా భారత్- పాక్ మ్యాచ్ అంటే ఫుల్ హైప్ ఉంటుంది. అయితే ఈసారి ఈ మ్యాచ్ కాంట్రవర్సీ అవుతోంది. కొంతమంది అభిమానులు మ్యాచ్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటే, మరికొందరు బాయ్కాట్ చేయాలని పోస్ట్లు పెడుతున్నారు. ఇలా వివాదాల మధ్యే మ్యాచ్ కొనసాగేలా ఉంది. మరోవైపు, ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పాక్తో భారత్ రేపు తొలిసారి తలపడనుండడం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. అలాగే పాక్ ఆటగాళ్లతో 'నో షేక్ హ్యాండ్' ట్రెండ్ అవుతుంది. అంటే మ్యాచ్ తర్వాత వాళ్లతో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు కరచాలనం చేయరు అని ప్రచారం సాగుతోంది. మరి రేపు ఏం జరగనుందో చూడాలి!
