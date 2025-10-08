ETV Bharat / sports

కెప్టెన్సీ కోల్పోయిన హిట్​మ్యాన్- రోహిత్ జీతంలో BCCI కోత విధిస్తుందా? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?

రోహిత్ స్థానంలో కెప్టెన్​గా శుభ్​మన్ గిల్- ఇప్పుడు ప్లేయర్​గా ఆడనున్న హిట్​మ్యాన్- రోహిత్ జీతం తగ్గిపోనుందా?

Rohit Sharma
Rohit Sharma (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
Rohit Sharma Salary : టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే టెస్టులు, టీ20లకు గుడ్ చెప్పాడు. వన్డే ఫార్మాట్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నాడు. అయితే రోహిత్ శర్మకు ఇటీవల బీసీసీఐ షాక్ ఇస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హిట్​మ్యాన్ స్థానంలో శుభ్​మన్ గిల్​కు వన్డే కెప్టెన్సీని అప్పగించింది. కొత్త కెప్టెన్ గిల్ సారథ్యంలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే వన్డే సిరీస్‌ టీమ్ ఇండియా ఆడనుంది. మరి కెప్టెన్సీ కోల్పోయినందున బీసీసీఐ నుంచి రోహిత్ శర్మకు వచ్చే శర్మ జీతం తగ్గుతుందా? అని అభిమానులలో చర్చ జరుగుతోంది. వాస్తవానికి కెప్టెన్​గా ఉన్నప్పుడు రోహిత్ జీతం ఎంత? కెప్టెన్సీ కోల్పోయిన తర్వాత జీతం తగ్గిపోతుందా? బీసీసీఐ నియమ,నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?

రోహిత్ సాలరీ ఎంతంటే?
బీసీసీఐ కేంద్ర కాంట్రాక్ట్ జాబితాలోని ప్లేయర్స్​కు గ్రేడ్ విధానం ప్రకారం జీతం చెల్లిస్తుంది. ఆటగాళ్లను గ్రేడ్ A+, గ్రేడ్ A, గ్రేడ్ B, గ్రేడ్ Cగా విభజించారు. బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్​లో ఉన్న ప్లేయర్ కెప్టెన్ లేదా వైస్ కెప్టెన్ అనే పట్టింపు లేదు. ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ గ్రేడ్ A+ కేటగిరీలో ఉన్నాడు. ఈ జాబితాలో ఉన్న ఆటగాళ్లకు బీసీసీఐ ఏటా రూ.7 కోట్లు జీతం ఇస్తుంది. కెప్టెన్సీ కోల్పోయిన తర్వాత కూడా రోహిత్ గ్రేడ్ A+ కేటగిరీలోనే ఉంటాడు. కాబట్టి రోహిత్ శర్మ శాలరీ విషయంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. ప్రస్తుతం టీమ్ ఇండియా ప్లేయర్లలో రోహిత్ శర్మతో పాటు, విరాట్ కోహ్లీ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, రవీంద్ర జడేజా బీసీసీఐ గ్రేడ్ A+ జాబితాలో ఉన్నారు. వీరికి ఏటా రూ.7 కోట్లు జీతం వస్తుంది.

గిల్​ శాలరీ ఎంత?
టీమ్ ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్, కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ బీసీసీఐ 2024-25 కేంద్ర కాంట్రాక్ట్ జాబితాలో గ్రేడ్ Aలో ఉన్నాడు. దీంతో అతడికి బీసీసీఐ ఏటా రూ.5 కోట్ల జీతం చెల్లిస్తుంది. కాగా, గ్రేడ్ A+ ఆటగాళ్లకు సంవత్సరానికి రూ.7 కోట్లు, గ్రేడ్ A ప్లేయర్స్​కు రూ.5 కోట్లు, గ్రేడ్ B క్రికెటర్లకు రూ.3 కోట్లు శాలరీ వస్తుంది. గ్రేడ్ Cలోని ఆటగాళ్లకు ఏడాదికి రూ.కోటి లభిస్తుంది.

రోహిత్​పై వేటు- గిల్​కు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు
ఈ ఏడాదే భారత టెస్టు కెప్టెన్​గా పగ్గాలు అందుకున్న శుభ్​మన్ గిల్​కు వన్డే సారథ్య బాధ్యతలను అప్పగించింది బీసీసీఐ. ప్రస్తుతం సారథిగా ఉన్న రోహిత్‌ శర్మ కెరీర్‌ ముగింపు దశకు రావడంతో గిల్​కే పరిమిత ఓవర్ల పగ్గాలను కూడా అప్పజెప్పింది. ఆస్ట్రేలియా వేదికగా అక్టోబర్ 19న ఆసీస్‌, భారత్‌ మధ్య వన్డే సిరీస్‌ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్‌ నుంచే గిల్ వన్డే సారథిగా తన జర్నీని ప్రారంభించనున్నాడు. గతేడాది టీ20, టెస్టులకు గుడ్ బై చెప్పిన రోహిత్ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నాడు. ఇదివరకు టీమ్ ఇండియాకు వన్డే కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. అయితే ఆసీస్​తో జరగనున్న సిరీస్ నుంచి రోహిత్ సాధారణ ప్లేయర్​గా మాత్రమే బరిలోకి దిగనున్నాడు.

ఆసీస్ సిరీస్​కు ఎంపికైన భారత్ వన్డే జట్టు
శుభ్​మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్, నితీశ్​కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, సిరాజ్, అర్ష్‌ దీప్, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), యశస్వీ జైస్వాల్

టీ20 జట్టు
సూర్యకుమార్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, శుభ్​మన్ గిల్ (వైస్‌ కెప్టెన్), నితీశ్​కుమార్‌ రెడ్డి, శివమ్ దూబె, అక్షర్ పటేల్, జితేశ్‌ శర్మ (వికెట్ కీపర్), వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌ దీప్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, సంజు శాంసన్, రింకు సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్.

