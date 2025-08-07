MS Dhoni The Hundred League : ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ది హండ్రెడ్' లీగ్ ఈసారి మరింత హంగు, సందడితో ఆగస్ట్ 5న ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీలో ప్రపంచ నలుమూలల ఆటగాళ్లు పాల్గొంటారు. ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ జేమ్స్ అండర్సన్ మొదటిసారిగా ఈ లీగ్లో ఆడబోతుండగా, మన దేశపు క్రికెట్ అభిమానులు మాత్రం ఒక విషయంలో నిరాశ చెందాల్సి వస్తోంది.
ఎందుకంటే మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ వంటి స్టార్లు ఈ లీగ్లో కనిపించరు. రోహిత్, కోహ్లీ అంటే ఇంకా జాతీయ జట్టుకు ఆడుతున్నారు. మరి ధోనీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ నుంచి రిటైరైనా ఎందుకు ఆడడం లేడన్నది అభిమానుల సందేహం. ఏడాదిలో ఐపీఎల్తోపాటు ఇలాంటి లీగ్ల్లోనూ ధోనీ ఆడుతూ కనిపించాలనేది ఫ్యాన్స్ ఆశ. మరి ధోనీ ఈ లీగ్లో ఎందుకు ఆడడం లేదంటే?
టీమ్ఇండియాలో లెజెండ్గా
మహేంద్ర సింగ్ ధోనీకి 44 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అతడు ఒక గొప్ప నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ధోనీకి కెప్టెన్గా భారత క్రికెట్లో అత్యద్భుతమైన విజయాలు వచ్చాయి. అతని నేతృత్వంలో భారత జట్టు మూడు ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలిచింది. అందులో మెగా టోర్నీల్లో భారత జట్టు సత్తా చాటింది. 2007లో టీ20 వరల్డ్కప్ను భారత్కు తీసుకొచ్చాడు. 2011లో ప్రపంచ కప్ను కూడా గెలిపించాడు.
అంతేకాదు, 2013లో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని కూడా భారత్ ఖాతాలో వేశాడు. ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా కూల్గా ఉండడం, క్లాస్ ఫినిషింగ్, మ్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ భారత జట్టును ఎప్పుడు కూడా ముందుండేలా చేశాయి. అదే కారణంగా భారత క్రికెట్లో మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ లెజెండ్గా నిలిచాడు.
ఆ నిబంధనలే అడ్డంకులు
ధోనీ 2020లోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు అధికారికంగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అయితే, ఐపీఎల్లో మాత్రం ఇప్పటికీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఇందులో తన ఆటతీరుతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాడు. దేశవాళీ, అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు గుడ్బై చెప్పినప్పటికీ, ఐపీఎల్కు మాత్రం రిటైర్మెంట్ ఇవ్వలేదు.
అయితే బీసీసీఐ విధించిన నిబంధనల ప్రకారం భారత క్రికెటర్లు ఇతర దేశాల లీగ్లలో ఆడేందుకు అనుమతి ఉండదు. అలా ఆడాలంటే దేశవాళీ, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో మాత్రమే కాదు, ఐపీఎల్ను కూడా పూర్తిగా వదిలేయాల్సిందే. విదేశీ లీగ్లలో పాల్గొనాలంటే మొత్తం భారత క్రికెట్కు వీడ్కోలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది.
అయితే 2020లోనే ధోనీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు, దేశవాళీ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించినా, ఇంకా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున ఐపీఎల్లో కొనసాగుతున్నాడు. దీని వల్లే అతనికి ఇతర లీగ్లలో ఆడేందుకు బీసీసీఐ నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం (NOC) కావాలి. కానీ అది భారత క్రికెట్ నుంచి పూర్తిగా తప్పుకుంటే మాత్రమే ఇస్తారు. ఈ లెక్కన ధోనీకి అప్పుడే విదేశీ లీగ్లలో ఆడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
ది హండ్రెడ్ లీగ్లో ఆడిన భారత క్రికెటర్లు ఎవరు?
ఇప్పటి వరకూ భారత పురుషులు ఈ హండ్రెడ్ లీగ్లో ఎవరూ ఆడలేదు. కానీ మహిళా క్రికెటర్లు మాత్రం పాల్గొన్నారు. ఈ మధ్య దినేశ్ కార్తిక్ సైతం IPL 2024 తర్వాత రిటైరై దక్షిణాఫ్రికా SA20 లీగ్లో పాల్గొన్నాడు. అతనికి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ లీగ్లో ఆడేందుకు అడ్డంకులు లేవు. ధోనీ, రోహిత్, కోహ్లీ వంటి స్టార్ ప్లేయర్లు IPL నుంచి కూడా రిటైర్ అయ్యే వరకు బీసీసీఐ అనుమతి రాదు. IPL తర్వాత మాత్రమే విదేశీ లీగ్లపై తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునే అవకాశముంటుంది. అంతకంటే ముందు ఏ లీగ్ అయినా, గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వదు.
ధోనీకి 'కెప్టెన్ కూల్' ట్రేడ్ మార్క్- నిక్నేమ్కు రిజిస్ట్రీ ఓకే
నాడు ధోనీ, నేడు గిల్- కెప్టెన్సీ విషయంలో ఇద్దరి పరిస్థితి ఒకటే!