మోసిన్ నఖ్వీ ప్రొఫైల్ ఏంటి? అతడి చేతులమీదుగా టీమ్ఇండియా ఎందుకు ట్రోఫీ తీసుకోలేదు?
ఆసియా కప్ 2025 వివాదంలో మోహ్సిన్ నఖ్వీ- ఆయన ఎవరంటే?
Published : September 29, 2025 at 10:02 PM IST
Mohsin Naqvi Profile : 2025 ఆసియా కప్ ఫైనల్ తర్వాత ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ACC) అధ్యక్షుడు మోసిన్ నఖ్వీ పేరు చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) చైర్మన్, ఆ దేశ హోం మంత్రిగా ఉన్న నఖ్వీ నుంచి ఆసియా కప్ ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి టీమ్ఇండియా నిరాకరించింది. ఈ ఏడాది పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి భారత్ ఇలా నిరసన తెలిపింది.
మ్యాచ్ అనంతరం ట్రోఫీని స్వీకరించకూడదని భారత జట్టు నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో ప్రజెంటేషన్ ఆలస్యం అయ్యింది. ఆ సమయంలో హైడ్రామా జరిగింది. దీంతో మోసిన్ నఖ్వీ ట్రోఫీ తీసుకొని వెళ్లిపోయారు. ఇది వివాదాస్పద సంఘటనకు దారితీసింది. ఈ వ్యవహారం రాజకీయ నాటకానికి దారితీసింది. ఈ సంఘటన తర్వాత, బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవదత్ సైకియా పీసీబీపై ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సంఘటనతో నఖ్వీ పేరు వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ క్రమంలో మోసిన్ నఖ్వీ ప్రొఫైల్పై ఓ లుక్కేద్దాం!
పాక్ సైన్యంతో సత్సంబంధాలు!
నఖ్వీ తన కెరీర్ను మీడియాతో ప్రారంభించారు. ప్రారంభంలో సిటీ మీడియా గ్రూప్ను స్థాపించారు. ఇది మీడియా ప్రస్థానంలో ఇన్ఫ్లూయెన్స్ పెంచింది. అంతేకాకుండా ఆయనను పాక్ సైన్యానికి దగ్గరి వ్యక్తిగా భావిస్తారు. అందుకే ప్రస్తుతం అనేక అత్యున్నత పదవులను దక్కించుకున్నారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రభుత్వం పతనం తర్వాత, ఆయన పంజాబ్ తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా (2023-24) పనిచేశారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్పై సైన్యం తీసుకోవాలనుకున్న అన్ని చర్యలను చేపట్టారు. అలా ఆర్మీ పై అధికారులకు ఇంకా దగ్గరయ్యారు. ఆ తర్వాత నవాజ్ షరీఫ్ కుటుంబానికి సైన్యం అధికారాన్ని అప్పగించినప్పుడు, మోసిన్ నఖ్వీని పాకిస్థాన్ హోంమంత్రిగా నియమించారు. ఇప్పుడు PCB చైర్మన్గా కూడా అయన కొనసాగుతన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల నఖ్వీపై ఇమ్రాన్ ఖాన్ తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు. పాక్లో సాధారణ ప్రజల జీవితాలు నాశనమైనట్లే, మోసిన్ నఖ్వీ పాక్లో క్రికెట్ను నాశనం చేస్తున్నారని అన్నారు.
𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐬𝐢𝐚 - with or without the silverware 😌— Sony LIV (@SonyLIV) September 29, 2025
Watch #DPWORLDASIACUP2025 Finale Highlights – on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #INDvPAK pic.twitter.com/cJmosJu1TI
అమెరికాలో జర్నలిజం
1978 అక్టోబర్ 28న నఖ్వీ పంజాబ్లోని లాహోర్లో జన్మించారు. ఆయన జాంగ్లో పూర్వీకుల మూలాలు కలిగిన పంజాబీ సయ్యద్ కుటుంబానికి చెందినవారు. చిన్న వయసులోనే ఆయన తన మామ దగ్గర పెరిగారు. నఖ్వీ క్రెసెంట్ మోడల్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్లో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసి, లాహోర్లోని గవర్నమెంట్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు. ఆనంతరం అమెరికాలోని ఒహియో యూనివర్సిటీ నుంచి జర్నలిజంలో డిగ్రీ కూడా పొందాడు.
ట్రోఫీ డ్రామా
నఖ్వీ నుంచి ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి భారత్ నిరాకరించడంతో, ఎమిరేట్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ప్రదానం చేద్దామని భావించారు. కానీ , ఆ ట్రోఫీని నఖ్వీయే ప్రదానం చేస్తానని పట్టుబట్టారు. ఈ ప్రతిష్టంభన కారణంగా, నిర్వాహకులు ట్రోఫీని తీసుకెళ్లారు. దీంతో భారత్ ట్రోఫీ లేకుండానే సంబరాలు చేసుకుంది. ట్రోఫీ అందుకోలేదని నిరాశ చెందని ఆటగాళ్లు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అయితే ఈ వ్యవహారం ఐసీసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు. మరి ఐసీసీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో అని వేచి చూడాలి!
సూర్య రెండుసార్లు షేక్హ్యాండ్ ఇచ్చాడు- కెమెరాలు లేకపోతే చేయి కలిపేవాడే! : పాక్ కెప్టెన్