Team India Jersey Sponsors : భారత ప్రభుత్వం రీసెంట్గా నగదుతో ముడిపడిన ఆన్లైన్ గేమింగ్కు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు చట్టం తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇది క్రికెట్పైనా ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియాకు జెర్సీ స్పాన్సర్గా ఉన్న డ్రీమ్ 11(Dream11) అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో టీమ్ఇండియా కొత్త స్పాన్సర్ను వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మరో రెండు వారాల్లో ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో డ్రీమ్ 11 ఒప్పదం నుంచి తప్పుకుంటే, ఈ గ్యాప్లోనే బీసీసీఐ కొత్త స్పాన్సర్ను నియమించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆసియా కప్లో కొత్త స్పాన్సర్ పేరునే జెర్సీపై ముద్రించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఈ గ్యాప్లోనే కొత్త స్పాన్సర్లకు టెండర్లు పిలవాల్సి ఉంటుంది.
అయితే టైమ్ తక్కువగా ఉన్నందున, ఆసియా కప్లోపు నయా స్పాన్సర్ దొరక్కపోతే, భారత్ స్పాన్సరర్ లేకుండానే ఆడే అవకాశం ఉంది. కానీ, దాదాపు టీమ్ఇండియాకు అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పాడే ఛాన్స్లు చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే భారత్కు స్పాన్సర్షిప్ అనగానే దేశంలోని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు బిడ్డింగ్ వేసేందుకు క్యూ కడతాయి. అందుకే అటు బీసీసీఐ కూడా త్వరలోనే టెండర్లు పిలువనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 passed by the Parliament.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 21, 2025
The Bill takes a balanced approach – promoting what’s good, prohibiting what’s harmful for middle-class and youth.
Here’s a quick explainer 👇🧵 pic.twitter.com/q4Pthsrb2V
గతంలో టీమ్ఇండియా స్పాన్సర్స్
- టీమ్ఇండియాకు ఇప్పటిదాకా అనేక పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు జెర్సీ స్పాన్సర్లుగా వ్యవహరించాయి. 2001 నుంచి 2013 ఓ దశాబ్దంపైగా 'సహారా' టీమ్ఇండియాకు స్పాన్సర్గా ఉంది
- ఆ తర్వాత 2014 నుంచి 2017 దాకా 'స్టార్ ఇండియా' స్పాన్సర్గా వ్యవహరించింది
- 2017 నుంచి 2020 మధ్యలో ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ ఒప్పో స్పాన్సర్షిప్ హక్కులు దక్కించుకుంది
- 2020 నుంచి 2022 రెండేళ్లపాటు బైజ్యూస్ ఉండగా, 2023 నుంచి డ్రీమ్ 11 కొనసాగుతోంది
ఆసక్తి చూపించే కంపెనీలు ఇవే!
డ్రీమ్ 11 స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు దేశంలోని పలు బడా కంపెనీలు ఆసక్తి చూపించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు, FMCG రంగాలు టీమ్ఇండియా స్పాన్సర్షిప్ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపించవచ్చు. జెరోధా, ఏంజెల్ వన్, గ్రో వంటి ఫిన్టెక్ సంస్థలు కూడా తమ వ్యాపారన్ని విస్తరించుకునేందుకు స్పాన్సర్షిప్ రేసులోకి రావొచ్చు.
అంబానీ, అదానీ సంస్థలు కూడా!
వీటితోపాటు ఇక దిగ్గజ సంస్థలు రిలయన్స్, అదానీ గ్రూప్లు కూడా బిడ్డింగ్ రేస్లో పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉంది. డ్రీమ్ 11 నిష్క్రమణను వారు ఓ అవకాశంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే ఈ సంస్థలు ఇప్పటికే ఐపీఎల్, డబ్ల్యూపీఎల్ లీగ్ల్లో పెట్టుబడులు సైతం పెట్టాయి. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనూ తమ బ్రాండ్ పేరు వినిపించేలా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాగా, టాటా గ్రూప్ సంస్థ ఐపీఎల్కు మెయిన్ స్పాన్సరర్గా వ్యవహరిస్తోంది.
అయితే ఈ స్పాన్సర్షిప్ డీల్పై బీసీసీఐ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ, భారత పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలకు కట్టుబడి ఉంటామని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే డ్రీమ్ 11 స్థానంలో కొత్త స్పాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ, ఇంకా దీనిపై అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రావాల్సి ఉంది.
