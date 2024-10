ETV Bharat / sports

భారత్. న్యుజిలాండ్​ తొలి టెస్ట్​ - OTTలో ఎక్కడ చూడాలంటే?

By ETV Bharat Sports Team

India vs New Zealand First Test ( source IANS and Associated Press )

India vs New Zealand First Test : టీమ్ ఇండియా మరో కీలక పోరుకు సిద్ధమైంది. న్యూజిలాండ్​తో టెస్ట్ సిరీస్ ఆడనుంది. ఇందులో భాగంగా తొలి మ్యాచ్​ అక్టోబర్ 16న ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ పోరుకు వరుణుడు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాడు. వర్షం ఇబ్బంది పెట్టడం క్రికెట్ అభిమానులను నిరాశకు గురి చేస్తోంది.

ఈ వర్షం కారణంగా బెంగళూరు వేదికగా ప్రారంభం కావాల్సిన ఈ మ్యాచ్‌ మరింత ఆలస్యమైంది. వర్షం పడుతుండటం వల్ల టాస్‌ కూడా వేయడం సాధ్యం కాలేదు. ఒక వేళ ఇప్పటికిప్పుడు వర్షం ఆగినా మైదానాన్ని వెంటనే సిద్ధం చేయడం కుదరదు. కనీసం అరగంట నుంచి గంట సమయ పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే టాస్‌ వేయడం కుదురుతుంది.

ఒకవేళ టాస్‌ వేసిన తర్వాత ఆట ప్రారంభం అవ్వాలంటే కనీసం 15 నుంచి 30 నిమిషాల సమయం తీసుకుంటారు. కాబట్టి తొలి రోజు మొదటి సెషన్‌ ఆట ఆడటం దాదాపు కష్టమేనని క్రికెట్ విశ్లేషకుల అంచనా వేస్తున్నారు. చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుందో.

మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు - ఈ సిరీస్​లో భాగంగా జరగబోయే మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌లు సాధారణంగా ఉదయం 9.30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి. కానీ ఇప్పుడు తొలి మ్యాచ్​ వర్షం కారణంగా ఆలస్యమైంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమైతే లైవ్‌లో స్పోర్ట్స్ 18 ఛానల్‌లతో వీక్షించొచ్చు. కలర్స్​ సినీ ప్లెక్స్​లోనూ చూడొచ్చు. ఆన్‌లైన్‌లో చూడాలనుకుంటే జియో సినిమాలో ప్రత్యక్షంగా చూడొచ్చు. జియో సినిమా వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఉచితంగా లైవ్‌ను చూడొచ్చు. మిగతా మ్యాచ్​లను కూడా ఇవే ప్లాట్​ఫామ్​లలో వీక్షించొచ్చు.

India vs New Zealand First Test Squad - జట్లు (అంచనా)