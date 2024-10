ETV Bharat / sports

ఈ వీకెండ్​ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు డబుల్ ఎంటర్​టైన్మెంట్​ - ఫ్రీగా ఈ మ్యాచులు ఎక్కడ చూడాలంటే? - Where To Watch IND vs PAK

By ETV Bharat Sports Team Published : 1 hours ago

IND vs BAN First T20, Worldcup 2024 IND VS PAK ( source IANS )

Where To Watch IND vs BAN First T20, Worldcup 2024 IND VS PAK : ఈ ఆదివారం అక్టోబర్ 6 భారత క్రికెట్ అభిమానులకు డబుల్ ఎంటర్​టైన్మెంట్​ లభించనుంది. ఎందుకంటే ఈ ఒక్క రోజే భారత అమ్మాయిలు టీ20 వరల్డ్​ కప్​లో భాగంగా పాకిస్థాన్ జట్టుతో తలపడనుండగా, మరోవైపు ఇదే రోజు భారత పురుషుల జట్టు - బంగ్లాదేశ్​తో మూడు మ్యాచుల సిరీస్​లో భాగంగా తొలి టీ20లో పోటీపడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ మ్యాచ్​లను ఫ్రీ ఎక్కడ చూడొచ్చు, లైవ్​ స్ట్రీమింగ్ ఎందులో అవుతుంది? ఇంకా మ్యాచ్​కు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం. IND vs BAN First T20 : భారత్‌, బంగ్లాదేశ్‌ మధ్య అక్టోబరు 6 నుంచి మూడు టీ20ల సిరీస్‌ ప్రారంభం కానుంది. అక్టోబర్ 6న జరిగే తొలి టీ20కు గ్వాలియర్‌, 9న జరిగే రెండో టీ20కు దిల్లీ ఆతిథ్యమివ్వనుండగా, మూడో టీ20 హైదరాబాద్ వేదికగా అక్టోబర్ 12న జరగనుంది. తొలి టీ 20 మధ్యప్రదేశ్​లోని గ్వాలియర్​ వేదికగా శ్రీమంత్ మాధవ్​రావ్​ సిండియా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది. మ్యాచ్​ సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ వేదిక తొలిసారి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. 2010 తర్వాత మధ్యప్రదేశ్​లో టీమ్​ ఇండియా ఆడుతున్న తొలి మ్యాచ్​ కూడా ఇదే. అలానే 2019 నవంబర్ తర్వాత భారత్ బంగ్లాదేశ్​ తొలిసారి టీ20 సిరీస్​లో తలపడుతున్నారు. చివరి సారిగా 2024 టీ20 వరల్డ్​ కప్​లో భారత్ - బంగ్లా తలపడ్డారు. అప్పుడు భారత్​ 50 పరుగులు తేడాతో బంగ్లాను ఓడించింది. మొత్తంగా భారత్ - బంగ్లా 14 టీ20ల్లో తలపడగా, అందులో భారత్ 13 గెలవగా, ఒక మ్యాచ్​లో ఓడిపోయింది.