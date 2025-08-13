Rohit Sharma Virat Kohli ODI : భారత క్రికెట్లో సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ భవిష్యత్తు గురించి చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఇద్దరి గురించి రోజుకో వార్త బయటకు వస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన రో-కో వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నారు. ఈ ఇద్దరూ 2027 వరల్డ్కప్లో ఆడాలనుకుంటున్నట్లు ఇప్పటికే పలుమార్లు చెప్పారు. అయితే వచ్చే మెగాటోర్నీకి ఇంకా రెండున్నరేళ్ల సమయం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో విరాట్, రోహిత్ వయసు దృష్యా ఈ ఇద్దరినీ వరల్డ్కప్ పరిగణలోకి తీసుకోకపోవచ్చని విశ్లేషకుల మాట!
కానీ, బీసీసీఐ, సెలక్షన్ టీమ్ మాత్రం ఆటగాళ్లకు వయసు అడ్డంకి కాదని గతంలోనూ పలుమార్లు చెప్పింది. ఈ క్రమంలో 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్కు తమ పేర్లను పరిశీలనలోకి తీసుకోవాలంటే మళ్లీ డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో బరిలోకి దిగాలని ఇద్దరు కూడా విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడాలని బోర్డు కండిషన్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 24 నుంచి విజయ్ హజారే టోర్నీ మొదలవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో, రోహిత్, విరాట్ చివరిసారి ఈ లిస్టు A టోర్నమెంట్లో ఎప్పుడు ఆడారో తెలుసుకుందాం.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ భారత్లో ప్రధాన లిస్టు A వన్డే టోర్నమెంట్. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, జోన్లు, యూనియన్ టెరిటరీల జట్లు ఇందులో పాల్గొంటాయి. రంజీ ట్రోఫీలా ఇది కూడా ప్లేయర్లకు ఫామ్, ఫిట్నెస్ అందిపుచ్చుకునే అవకాశం ఇస్తుంది. సీనియర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆటగాళ్లు సాధారణంగా షెడ్యూల్ అనుకూలిస్తేనే ఈ టోర్నీలో ఆడతారు. కానీ ఇప్పుడు 2027 వరల్డ్ కప్ కోసం బీసీసీఐ సీనియర్లకు డొమెస్టిక్ ఆడాలని స్పష్టమైన సంకేతం ఇస్తోంది.
విరాట్ చివరి మ్యాచ్
విరాట్ కోహ్లీ చివరిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2009-10 సీజన్లో ఆడాడు. అప్పట్లో దిల్లీ తరఫున 2010 ఫిబ్రవరి 18న గుర్గావ్లో సర్వీసెస్ జట్టుతో మ్యాచ్ ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో విరాట్ జట్టుకు కెప్టెన్గా ఉన్నా, బ్యాటింగ్లో ఎక్కువ ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. 8 బంతుల్లో 16 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు, అందులో మూడు బౌండరీలు ఉన్నాయి. అయినా దిల్లీ 311 పరుగులు చేసి, సర్వీసెస్ను 198కి ఆలౌట్ చేసి 113 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. ఆ తర్వాత విరాట్ బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఈ టోర్నీలో మళ్లీ ఆడలేదు.
రోహిత్ శర్మ లాస్ట్ మ్యాచ్
హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ చివరిసారి విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2018 అక్టోబర్ 17న ఆడాడు. ఆ రోజు బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో హైదరాబాద్తో ముంబయి తరఫున సెమీఫైనల్లో బరిలోకి దిగాడు. వర్షం కారణంగా లక్ష్యం 96 పరుగులకు తగ్గించారు. రోహిత్ 24 బంతుల్లో 17 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. ముంబయి ఈ మ్యాచ్లో సులభంగా గెలిచి ఫైనల్కి చేరింది. కానీ ఫైనల్లో రోహిత్ ఆడలేదు.
బీసీసీఐ ప్రెషర్- సీనియర్ల ఫ్యూచర్
ఇది మొదటిసారి కాదు. 2024 బోర్డర్- గావస్కర్ ట్రోఫీకి ముందు కూడా బీసీసీఐ సీనియర్ ఆటగాళ్లను రంజీ ట్రోఫీలో ఆడాలని ఆదేశించింది. దీంతో రోహిత్ ముంబయి , విరాట్ దిల్లీ జట్టు తరఫున బరిలోకి దిగారు. ఇప్పుడు అదే విధంగా విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి కూడా అదే కండిషన్ పెట్టింది. దీని అర్థం ఏమిటంటే 2027 వరల్డ్ కప్ జట్టులో చోటు పొందాలంటే, ఈ ఇద్దరూ డొమెస్టిక్లో ప్రదర్శన చూపించాల్సిందే.
ఇక విరాట్ రోహిత్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. రోహిత్ మాత్రం తన కెప్టెన్సీలో ఒక వరల్డ్ కప్ టీమ్ఇండియాకు అందించాలని చూస్తున్నాడు. విరాట్ కూడా మరోసారి ప్రపంచకప్ నెగ్గాలని పట్టుదలతో ఉన్నాడు. అలా 2027లో టీమ్ఇండియాను ఛాంపియన్గా నిలిపి ఆ తర్వాత క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలకాలని ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ భావిస్తున్నారు. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి!
'అలా చేస్తే వాళ్లకు ఢోకా లేదు!'- రోహిత్, విరాట్ వన్డే ఫ్యూచర్పై గంభీర్
2027 వరల్డ్కప్లోనూ రోహిత్ శర్మే కెప్టెన్? ICC పోస్టర్తో కొత్త డిబేట్!