ఫాలోఆన్లో పోరాడుతున్న వెస్టిండీస్- డే 3 కంప్లీట్
భారత్ x వెస్టిండీస్ రెండో టెస్టు- పోరాడుతున్న విండీస్
Published : October 12, 2025 at 5:06 PM IST
Ind vs WI 2nd Test : దిల్లీ టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్లో వెస్టిండీస్ గట్టిగానే పోరాడుతోంది. దీంతో వన్సైడ్గా జరుగుతున్న మ్యాచ్ కాస్త ఆసక్తికరంగా మారింది. 270 పరుగులు వెనుకబడి ఫాలో ఆన్ ఆడుతున్న విండీస్ మూడో రోజు ఆట ముగిసేసరికి 173-2 స్కోర్తో నిలిచింది. ఇంకా 97 పరుగులు వెనుకంజలో ఉంది. ప్రస్తుతం క్రీజులో షయ్ హోప్ (66 పరుగులు), జాన్ చాంప్బెల్ (87 పరుగులు) ఉన్నారు. మహ్మద్ సిరాజ్, వాషింగ్టన్ సుందర్కు చెరో 1 వికెట్ దక్కింది.
తొలి ఇన్నింగ్స్లో విండీస్ 248 రన్స్కు ఆలౌట్ అవ్వడంతో, ప్రత్యర్థిని భారత్ ఫాలో ఆన్కు దింపింది. అయితే ప్రారంభంలోనే భారత్ మళ్లీ విజృంభించింది. ఓపెనర్ చందర్ పాల్ (10 పరుగులు), అలిక్ అథనజె (7 పరుగులు)ను స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ చేర్చింది. జట్టు స్కోర్ 17 వద్ద చందర్పాల్ను సిరాజ్ ఔట్ చేయగా, ఆ తర్వాత కాసేపటికే అథనజెను సుందర్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేసి విండీస్ను దెబ్బ కొట్టాడు. దీంతో విండీస్ 35/2 స్కోరుతో టీ బ్రేక్కు వెళ్లింది.
WHAT A CATCH BY CAPTAIN SHUBMAN GILL. pic.twitter.com/P6Yw7G8w0I— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 12, 2025
ఇక టీమ్ఇండియా మిగిలిన 8 వికెట్లు కూడా త్వరగానే కూలుస్తుందని అనుకున్నారంతా. కానీ ఆఖరి సెషన్లో విండీస్ బ్యాటర్లు అద్భుతంగా పోరాడారు. హోప్, చాంప్బెల్ చెరో హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును ఓటమి నుంచి గట్టెక్కించి, భారత్కు లక్ష్యం నిర్దేశించేలా పోరాడుతున్నారు. ఈ ఇద్దరూ మూడో వికెట్కు 207 బంతుల్లోనే అజేయంగా 138 పరుగులు చేశారు. దీంతో విండీస్ 173-2 స్కోర్తో కాస్త బలంగా కనిపిస్తుంది. ఫాలోఆన్లో విండీస్ ఇంకా 97 పరుగులు వెనుకంజలో ఉంది. ఈ 97 రన్స్ బాదిన తర్వాత వెస్టిండీస్ సాధించే స్కోర్ టీమ్ఇండియా టార్గెట్ అవుతుంది.
కాగా, అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో వెస్టిండీస్ 248 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కుల్దీప్ యాదవ్ 5 వికెట్లతో రఫ్పాడించాడు. 3 వికెట్లతో రవీంద్ర జడేజా సత్తా చాటాడు. సిరాజ్, బుమ్రా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. దీంతో విండీస్ను భారత్ ఫాలోఆన్లోకి నెట్టింది. ఇక భారత్ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 518/5 స్కోరు వద్ద డిక్లేర్ చేసింది.
That’s stumps on Day 3️⃣!— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
A wicket each for Mohd. Siraj and Washington Sundar 👍
West Indies trail #TeamIndia by 9️⃣7️⃣ runs (f/o)
Scorecard ▶️ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UVnrWKJ3Zb
సంక్షిప్త స్కోర్లు
- భారత్ : 518-5 డిక్లేర్డ్ (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- వెస్డిండీస్ : 248-10 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- వెస్డిండీస్ : 173- 2* ఫాలోఆన్ (రెండో ఇన్నింగ్స్)
కాగా, తొలి ఇన్నింగ్స్లో 5 వికెట్ల ప్రదర్శనతో కుల్దీప్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టెస్టుల్లో 5 వికెట్ల ప్రదర్శన చేయడం అతడికి ఇది ఐదోసారి కావలం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే టెస్టుల్లో అత్యధికసార్లు ఈ ప్రదర్శన చేసిన లెఫ్ట్ హాండ్ రిస్ట్ స్పిన్నర్గా కుల్దీప్ జాని వార్డేను సమం చేశాడు. అయితే జానీ ఈ ఘనత 29 టెస్టుల్లో అందుకోగా, కుల్దీప్ 15 మ్యాచ్ల్లోనే ఇది సాధించడం విశేషం.
5⃣-fer x 5⃣ times— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
Kuldeep Yadav gets his fifth five-wicket haul in Tests! 👏
A wonderful performance from him yet again 🔝
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imkuldeep18 pic.twitter.com/BUhPgnIVt6
టెస్టుల్లో అత్యధికసార్లు 5 అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టిన ఎడమ చేతి మణికట్టు స్పిన్నర్లు
- కుల్దీప్ - 5 సార్లు- 15 టెస్టులు
- జాని వార్దే- 5 సార్లు- 29 టెస్టులు
- పాల్ ఆడమ్- 4 సార్లు- 45 టెస్టులు
తిప్పేసిన యాదవ్ కుల్దీప్- 'ఫాలో ఆన్లో'కి విండీస్