ETV Bharat / sports

తిప్పేసిన యాదవ్ కుల్దీప్- 'ఫాలో ఆన్​లో'కి విండీస్

భారత్​తో రెండో టెస్టు- తొలి ఇన్నింగ్స్​లో వెస్టిండీస్ ఆలౌట్

Ind vs WI
Ind vs WI (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2025 at 1:15 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs WI Test 2025 : దిల్లీ వేదికగా భారత్​తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో 'ఫాలో ఆన్'లో పడింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 248 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ​ స్పిన్​కు సహకరిస్తున్న అరుణ్ జైట్లీ పిచ్​పై చైనా మెన్​ కుల్దీప్ యాదవ్ బంతిని తిప్పేశాడు. ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో విండీస్​ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​ను శాసించాడు. 26.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. సీనియర్ స్పిన్నర్ రవీంద్ర జడేజా కూడా బౌలింగ్​తో ఆకట్టుకున్నాడు. జడ్డూ 3, సిరాజ్, బుమ్రా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో విండీస్ 270 పరుగులు వెనుకంజతో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించనుంది. కాగా, టీమ్‌ఇండియా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 518/5 స్కోరు వద్ద డిక్లేర్డ్‌ చేసింది.

తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఓవర్ నైట్ స్కోర్ 140-4 తో ఆట ప్రారంభించిన విండీస్ ఇవాళ మరో 108 పరుగులే జోడించి మిగిలిన ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెనర్ జాన్ చాపెల్​ (10 పరుగులు), చందర్​పాల్ (34 పరుగులు), అలిక్ అథనజె (41 పరుగులు), షయ్ హోప్ (36 పరుగులు), రోస్టన్ ఛేజ్ (0), తెల్విన్ ఇమ్లాచ్ (21 పరుగులు), జస్టిన్ గ్రేవ్స్ (17 పరుగులు), ఖేరీ పియరి (23 పరుగులు), వారికన్ (1), ఫిలిప్ (24 పరుగులు), జెడన్ సీల్స్ (13 పరుగులు) అందరూ స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ బాట పట్టాడు.

వాస్తవానికి తొలి సెషన్‌లోనే వెస్టిండీస్ ఆలౌట్ అవుతుందని అందరూ భావించారు. 8 వికెట్ పడే సమయానికి విండీస్ స్కోర్ 175 పరుగులు. కానీ, ఆ తర్వాత పియరీ - ఫిలిప్‌ క్రీజులో నిలబడ్డారు. ఈ జోడీ తొమ్మిదో వికెట్​కు 46 పరుగులు జోడించింది. దీంతో తొలి సెషన్ ముగిసింది. ఇక రెండో సెషన్‌ తొలి ఓవర్‌లోనే పియరీని బుమ్రా క్లీన్‌ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన సీలెస్​తో కలిసి ఫిలిప్‌ భారత బౌలర్లను ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ ఇద్దరూ 9 ఓవర్లపాటు ఆడారు. ఇక 81.5 ఓవర్ వద్ద కుల్దీప్ సీలెస్​ను పెవిలియన్ చేర్చి ఐదో వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

ఈ ఇన్నింగ్స్​ సహా వెస్టిండీస్‌పై కుల్దీప్‌ ఓవరాల్​గా (మూడు ఫార్మాట్​లలో) 69 వికెట్లు నేల కూల్చాడు. ఇందుసో 4 టెస్టుల్లో 19 వికెట్లు, 19 వన్డేల్లో 33 వికెట్లు, 9 టీ20ల్లో 17 వికెట్లు ఉన్నాయి.

మ్యాచ్​లో రికార్డులు

టెస్టుల్లో అత్యధికసార్లు 5 అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టిన ఎడమ చేతి మణికట్టు స్పిన్నర్లు

  • కుల్దీప్ - 5 సార్లు- 15 టెస్టులు
  • జాని వార్దే- 5 సార్లు- 29 టెస్టులు
  • పాల్ ఆడమ్- 4 సార్లు- 45 టెస్టులు

కాగా, కుల్దీప్ 2017లోనే టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. కానీ గడిచిన ఈ ఎనిమిదేళ్లలో ఎక్కువగా మ్యాచ్​లు ఆడే అవకాశం రాలేదు. ఇప్పటిదాకా కుల్దీప్ కేవలం 15 టెస్టులే ఆడాడు. ఇందులో 3.5 ఎకనమీతో 65 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. మాజీ క్రికెటర్లు కూడా అనేకసార్లు కుల్దీప్​కు టెస్టుల్లో అవకాశాలు రావడం లేదని పలుమార్లు అన్నారు.

రాణించిన జడేజా, గిల్- విండీస్ టెస్టు డే 2 కంప్లీట్

చరిత్ర సృష్టించిన జైస్వాల్- డబుల్ సెంచరీ మిస్ అయినా తెందుల్కర్ రికార్డ్ బ్రేక్

Last Updated : October 12, 2025 at 2:04 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WI 2ND TEST MATCHIND VS WI LIVE STREAMINGIND VS WI RECORDSKULDEEP YADAV TEST DEBUTIND VS WI TEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.