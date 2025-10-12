తిప్పేసిన యాదవ్ కుల్దీప్- 'ఫాలో ఆన్లో'కి విండీస్
Ind vs WI Test 2025 : దిల్లీ వేదికగా భారత్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో 'ఫాలో ఆన్'లో పడింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 248 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. స్పిన్కు సహకరిస్తున్న అరుణ్ జైట్లీ పిచ్పై చైనా మెన్ కుల్దీప్ యాదవ్ బంతిని తిప్పేశాడు. ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో విండీస్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను శాసించాడు. 26.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. సీనియర్ స్పిన్నర్ రవీంద్ర జడేజా కూడా బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. జడ్డూ 3, సిరాజ్, బుమ్రా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. రెండో ఇన్నింగ్స్లో విండీస్ 270 పరుగులు వెనుకంజతో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించనుంది. కాగా, టీమ్ఇండియా తొలి ఇన్నింగ్స్లో 518/5 స్కోరు వద్ద డిక్లేర్డ్ చేసింది.
తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఓవర్ నైట్ స్కోర్ 140-4 తో ఆట ప్రారంభించిన విండీస్ ఇవాళ మరో 108 పరుగులే జోడించి మిగిలిన ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెనర్ జాన్ చాపెల్ (10 పరుగులు), చందర్పాల్ (34 పరుగులు), అలిక్ అథనజె (41 పరుగులు), షయ్ హోప్ (36 పరుగులు), రోస్టన్ ఛేజ్ (0), తెల్విన్ ఇమ్లాచ్ (21 పరుగులు), జస్టిన్ గ్రేవ్స్ (17 పరుగులు), ఖేరీ పియరి (23 పరుగులు), వారికన్ (1), ఫిలిప్ (24 పరుగులు), జెడన్ సీల్స్ (13 పరుగులు) అందరూ స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ బాట పట్టాడు.
వాస్తవానికి తొలి సెషన్లోనే వెస్టిండీస్ ఆలౌట్ అవుతుందని అందరూ భావించారు. 8 వికెట్ పడే సమయానికి విండీస్ స్కోర్ 175 పరుగులు. కానీ, ఆ తర్వాత పియరీ - ఫిలిప్ క్రీజులో నిలబడ్డారు. ఈ జోడీ తొమ్మిదో వికెట్కు 46 పరుగులు జోడించింది. దీంతో తొలి సెషన్ ముగిసింది. ఇక రెండో సెషన్ తొలి ఓవర్లోనే పియరీని బుమ్రా క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన సీలెస్తో కలిసి ఫిలిప్ భారత బౌలర్లను ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ ఇద్దరూ 9 ఓవర్లపాటు ఆడారు. ఇక 81.5 ఓవర్ వద్ద కుల్దీప్ సీలెస్ను పెవిలియన్ చేర్చి ఐదో వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
ఈ ఇన్నింగ్స్ సహా వెస్టిండీస్పై కుల్దీప్ ఓవరాల్గా (మూడు ఫార్మాట్లలో) 69 వికెట్లు నేల కూల్చాడు. ఇందుసో 4 టెస్టుల్లో 19 వికెట్లు, 19 వన్డేల్లో 33 వికెట్లు, 9 టీ20ల్లో 17 వికెట్లు ఉన్నాయి.
మ్యాచ్లో రికార్డులు
టెస్టుల్లో అత్యధికసార్లు 5 అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టిన ఎడమ చేతి మణికట్టు స్పిన్నర్లు
- కుల్దీప్ - 5 సార్లు- 15 టెస్టులు
- జాని వార్దే- 5 సార్లు- 29 టెస్టులు
- పాల్ ఆడమ్- 4 సార్లు- 45 టెస్టులు
కాగా, కుల్దీప్ 2017లోనే టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. కానీ గడిచిన ఈ ఎనిమిదేళ్లలో ఎక్కువగా మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం రాలేదు. ఇప్పటిదాకా కుల్దీప్ కేవలం 15 టెస్టులే ఆడాడు. ఇందులో 3.5 ఎకనమీతో 65 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. మాజీ క్రికెటర్లు కూడా అనేకసార్లు కుల్దీప్కు టెస్టుల్లో అవకాశాలు రావడం లేదని పలుమార్లు అన్నారు.
