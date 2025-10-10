ETV Bharat / sports

10 బంతుల్లోనే ముగిసిన 5 రోజుల మ్యాచ్- టెస్టు హిస్టరీలో ఇదే అతి చిన్న గేమ్!

టెస్ట్ క్రికెట్‌లో కేవలం కొన్ని బంతుల్లో ముగిసిన వింత మ్యాచ్‌లు-ఆటగాళ్లను భయపెట్టిన టెస్ట్ పిచ్

Test Cricket Records
Test Cricket Records (Source: Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 11:59 AM IST

Test Cricket Records : టెస్ట్ క్రికెట్ ఈ పేరు వినగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఓపిక, టెక్నీక్, పట్టుదల. ఐదు రోజుల పాటు సాగే ఈ సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో ఆటగాళ్ల శారీరక, మానసిక సామర్థ్యానికి అసలైన పరీక్ష ఎదురవుతుంది. తెల్లని దుస్తులలో ఆటగాళ్లు, ఎర్రని బంతి, వ్యూహాలు, ప్రతివ్యూహాలతో సాగే ఈ ఆటను క్రికెట్‌కే అసలైన ఫార్మాట్​గా భావిస్తారు.

1877లో ప్రారంభమైన ఈ ఫార్మాట్, 148 ఏళ్లు గడిచినా తన ఆదరణను కోల్పోలేదు. అయితే, ఐదు రోజుల పాటు సాగాల్సిన ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్, కేవలం టీ బ్రేక్ కూడా లేకుండా కొన్ని నిమిషాల్లోనే ముగిసిపోతే ఎలా ఉంటుంది? మరీ వింతగా ఓ మ్యాచ్ 10 బంతుల్లోనే ముగిసింది. నమ్మడానికి వింతగా ఉన్నా, క్రికెట్ చరిత్రలో ఇలాంటి సంఘటనలు ఒకటి కాదు, ఏకంగా ఐదుసార్లు జరిగాయి. ఇంతకీ ఆ వింతైన మ్యాచ్‌లు ఏంటి? అసలు ఎందుకు అలా జరిగాయో తెలుసుకుందాం.

10 బంతుల టెస్టు మ్యాచ్!
క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత తక్కువ బంతుల్లో ముగిసిన టెస్ట్ మ్యాచ్ రికార్డు ఇది. 2009 ఫిబ్రవరి 13న వెస్టిండీస్- ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య సర్ వివియన్ రిచర్డ్సన్ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. మ్యాచ్ మొదలయ్యాక, కేవలం 10 బంతులు (1.4 ఓవర్లు) వేశారు, అంతే మ్యాచ్ ముగిసింది. దీనికి కారణం వర్షం కాదు, మరేదో కాదు, స్వయంగా ఆ పిచ్.

ఆ మైదానంలో పిచ్‌ను కొత్తగా తయారుచేశారు. కానీ అది ఇసుకతో నిండిపోయి ఉంది. దీంతో బౌలర్లు ఉరకడానికి కూడా వీలు కాలేదు. వాళ్ల కాళ్లు పిచ్‌లోకి దిగబడిపోవటంతో, గాయాలయ్యే ప్రమాదం ఉందని భావించారు. బౌలింగ్ చేయడానికే కాదు, కనీసం నడవడానికి కూడా పిచ్ అనుకూలంగా లేకపోవడంతో, అంపైర్లు ఇరుజట్ల కెప్టెన్లతో చర్చించి మ్యాచ్‌ను రద్దు చేసి డ్రాగా ప్రకటించారు.

61 బంతుల డేంజర్ గేమ్
టెస్ట్ చరిత్రలో రెండో అత్యంత చిన్న మ్యాచ్ కూడా వెస్టిండీస్- ఇంగ్లాండ్ మధ్యే జరిగింది. 1998 జనవరిలో కింగ్‌స్టన్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో పిచ్ మరోరకమైన ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఇక్కడి పిచ్ మరీ ప్రమాదకరంగా తయారైంది. బంతి ఎప్పుడు ఎలా బౌన్స్ అవుతుందో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు.

కొన్ని బంతులు నేలకు దగ్గరగా దూసుకెళ్తుంటే, మరికొన్ని అనూహ్యంగా బౌన్స్ అయి బ్యాటర్ల తలలకు, శరీరానికి బలంగా తగిలాయి. ఇది క్రికెట్ మ్యాచ్‌లా కాకుండా, ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నట్లు అనిపించడంతో, ఆటగాళ్ల ప్రాణాలను కాపాడటానికి అంపైర్లు రంగంలోకి దిగారు. కేవలం 61 బంతులు (10.1 ఓవర్లు) వేసిన తర్వాత, పిచ్ ఆడటానికి అత్యంత ప్రమాదకరమని తేల్చి మ్యాచ్‌ను మధ్యలోనే ఆపేశారు.

72 బంతులకే ముగిసిన మ్యాచ్‌
పిచ్‌లు మాత్రమే కాదు, వరుణుడు కూడా కొన్ని టెస్ట్ మ్యాచ్‌లను త్వరగా ముగించేశాడు. 1993లో భారత్, శ్రీలంక మధ్య జరిగిన ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో కేవలం 72 బంతులు మాత్రమే వేశారు. ఆ తర్వాత భారీ వర్షం కురవడంతో, ఎంతకీ తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్‌ను రద్దు చేశారు. ఇలాంటిదే మరో సంఘటన 1926లో జరిగింది. ఇంగ్లాండ్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక యాషెస్ టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా వర్షం కారణంగా 104 బంతులకే ముగిసిపోయింది. సాధారణంగా వర్షం కారణంగా ఆట ఆగడం చూస్తుంటాం, కానీ కేవలం కొన్ని ఓవర్లకే ఐదు రోజుల మ్యాచ్ మొత్తం రద్దవడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం.

132 బంతులు మైదానం మొత్తం స్విమ్మింగ్ పూల్
ఈ జాబితాలో మరో మ్యాచ్ కూడా వెస్టిండీస్- భారత్ మధ్య జరిగింది. 2016లో జరిగిన ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో 132 బంతులు (22 ఓవర్లు) వేశారు. ఆ తర్వాత కుండపోత వర్షం మొదలైంది. వర్షం ఎంత దారుణంగా కురిసిందంటే, మైదానం మొత్తం ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్‌లా మారిపోయింది. ఆ స్టేడియంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోవడంతో, వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా మైదానం ఆడేందుకు ఏమాత్రం అనుకూలంగా లేదు. గ్రౌండ్ సిబ్బంది ఎంత ప్రయత్నించినా నీటిని బయటకు పంపలేకపోయారు. దీంతో, తొలిరోజే కొద్దిసేపు సాగిన ఆట తర్వాత, మిగిలిన నాలుగు రోజులూ ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది.

