వసీం అక్రమ్​తో టీమ్​ఇండియా లెజెండ్స్ డ్యాన్స్- ఫ్యాన్స్​కు ఏం మెసేజ్ ఇచ్చారంటే? - WASIM AKRAMS VIRAL DANCE

వైరల్​గా మారిన వసీం అక్రమ్​ డ్యాన్స్​- టీమ్​ఇండియా ఫ్యాన్స్​కు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి?

Wasim Akrams Viral Dance
Wasim Akrams Viral Dance (Source: Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 3:49 PM IST

Wasim Akram Viral Dance : భారత్​ క్రికెట్ అభిమానులకు ఇండియా - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటే పవర్ఫుల్ వైబ్ క్రియేట్​ అవుతుంది. ఈ రెండు జట్లు ఎదురెదురుగా ఆడితే స్టేడియంలో, సోషల్ మీడియాలో వాతావరణం హీటెక్కిపోతుంది. ఈసారి ఆసియా కప్​లో జరగబోయే మ్యాచ్ మరింత ఆసక్తిగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కారణం పహల్గామ్‌లో జరిగిన ఉగ్రదాడి తరువాత రెండు దేశాల సంబంధాలు వివాదాస్పదంగా మారుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, ఆసియా కప్ 2025లో ఇండియా - పాక్ తలపడటానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఈ నేపధ్యంలో పాత వీడియో ఒకటి వైరల్ కావడంతో అభిమానుల్లో చర్చలు మొదలయ్యాయి.

అక్రమ్ డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్
ఇంటర్నెట్‌లో తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో పాకిస్థాన్ లెజెండరీ ఫాస్ట్ బౌలర్ వసీమ్ అక్రమ్, భారత్​ మాజీ ఆటగాళ్లు హర్భజన్ సింగ్, ప్రగ్యాన్ ఓజా, శ్రీశాంత్ తో కలిసి ఒక పార్టీలో డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. షారుక్ ఖాన్ 'పఠాన్' సినిమా పాటకు వీరు స్టెప్పులు వేస్తున్న ఆ క్లిప్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ వీడియో ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగిందో అనే విషయంపై క్లారిటీ లేదు. కానీ AI ప్లాట్‌ఫామ్​లో సమాచారం ప్రకారం ఇది 2023 మార్చిలో ఖతార్‌లో జరిగిన లెజెండ్స్ లీగ్ క్రికెట్ మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ తరువాత జరిగిన పార్టీకి సంబంధించినదని చెబుతున్నారు. అప్పటి వీడియో ఇప్పుడు మళ్ళీ వైరల్ కావడం ఆసియా కప్ ముంగిట మరో కోణంలో చర్చనీయాంశమైంది.

ఆసియా కప్ లో ఇండియా - పాక్ తలపడే రోజు
వసీమ్ అక్రమ్ క్రికెట్‌కు అంబాసిడర్​లా వ్యవహరించే వ్యక్తి. ఈసారి కూడా అభిమానులకు ఓ ప్రత్యేకమైన సూచన చేశారు. "ఇండియా పాక్ మ్యాచ్ ఎప్పుడూ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇస్తుంది. కానీ ఆటగాళ్లు, అభిమానులు లైన్ దాటకూడదు. భారత ఫ్యాన్స్ తమ జట్టుకి సపోర్ట్ చేస్తారు, అలాగే పాక్ అభిమానులు కూడా. కానీ గౌరవం కోల్పోకుండా ప్రోత్సహించాలి. ప్రస్తుతం ఇండియా ఫామ్ బాగుంది.

కానీ ఆ రోజు ఎవరు ప్రెజర్‌ని బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారో వారు గెలుస్తారు" అని అక్రమ్ తెలిపారు. ఈ ఆసియా కప్‌లో ఇండియా తన మొదటి మ్యాచ్‌ను సెప్టెంబర్ 10న యుఎఇతో ఆడనుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్‌తో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ దుబాయ్‌లో జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 19న ఒమాన్‌తో గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ ఉంటుంది.

సూపర్ 4 ఫార్మాట్ ఎలా?
గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిశాక టాప్ 2 జట్లు సూపర్ 4కి చేరతాయి. ఇండియా గ్రూప్ Aలో టాప్‌లో ఉంటే అన్ని సూపర్ 4 మ్యాచ్‌లు దుబాయ్‌లోనే జరుగుతాయి. రెండో స్థానంలో ఉంటే ఒక మ్యాచ్ అబుదాబిలో, మిగతా మ్యాచ్‌లు దుబాయ్‌లో జరుగుతాయి. సూపర్ 4 దశ సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు కొనసాగుతుంది. తుది పోరు సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్‌లో జరుగనుంది. ఈ షెడ్యూల్ వల్ల మరోసారి ఇండియా పాక్ ఒకటి కాదు, రెండు సార్లు తలపడే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇది అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం నింపుతోంది.

ఇండియా - పాక్ మ్యాచ్‌పై ఈసారి అదనపు ఒత్తిడి కారణం పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి. కశ్మీర్‌లో జరిగిన ఆ దాడిలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ తరువాత రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరింత క్లిష్టంగా మారాయి. వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్‌లో కూడా ఈ కారణంతోనే ఇండియా పాక్ మ్యాచ్‌లు రద్దయ్యాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆసియా కప్​లో ఈ రెండు జట్లు తలపడటంపై ఓ వర్గం అసహనం వ్యక్తం చేస్తోంది. అయినప్పటికీ అభిమానులు మాత్రం ఆ రోజు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఫ్యాన్స్​కు సందేశం
వసీం అక్రమ్ తన డ్యాన్స్ వీడియోతో ఒకవైపు సరదా చర్చల్లో ఉంటే, మరోవైపు తన సీరియస్ మెసేజ్‌ను అభిమానులకు గుర్తు చేశారు. ఇండియా - పాక్ మ్యాచ్ అనేది ఎమోషన్స్​తో నిండిన పోరు. కానీ ఆ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. "పాట్రియాటిక్​గా సపోర్ట్ చేయండి కానీ గౌరవం మరిచిపోవద్దు" అన్న అతను చెప్పిన మాటలు ఇరుదేశాల అభిమానులకు ఆలోచన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ ఆసియా కప్​తో మళ్లీ క్రికెట్ మైదానం మరింత రసవత్తరంగా మారబోతోంది. మరి ఈ పోరులో ఎవరు ఎలా ఆడతారో చూడాలి.

