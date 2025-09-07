పాకిస్థాన్తో ఊహించిన ఓటములు- తట్టుకోలేకపోయిన వీరేంద్ర సెహ్వాగ్- ఆ రోజు ఉపవాసంతో ఊచకోత!
2008 కరాచీ ఇన్నింగ్స్- ఆకలితో ఆడిన శతకం- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ల్లో కోపం తెప్పించిన ఓటములు- ఆసియా కప్ 2025లో మళ్లీ హాట్ టాపిక్: ఇండియా vs పాక్
Published : September 7, 2025 at 3:20 PM IST
Virender Sehwag On Losing To Pakistan: క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే వాటిలో భారత- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. ఎప్పుడూ ఉత్కంఠభరితంగానే జరిగే ఈ పోటీలు ఆటగాళ్లలోనూ, అభిమానుల్లోనూ ఊహించిన ఎమోషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి. ముఖ్యంగా, పాకిస్థాన్పై గతంలో కొన్నిసార్లు ఓడిపోవడం తనకు ఇబ్బందిగా అనిపించేదని మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!
పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ల్లో సెహ్వాగ్ ఎమోషనల్!
సెహ్వాగ్ గేమ్ స్టైల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఎప్పుడూ కూడా దూకుడుగా ఆడే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. మొదటి బంతి నుంచే బౌలర్లపై దాడి చేయడం ఆయన స్టైల్. కానీ పాకిస్థాన్పై ఓటమి ఎదురైనప్పుడు మాత్రం తనకు కోపం వచ్చేదని ఆయన ఒప్పుకున్నారు. ఓడిపోతే మానసికంగా పూర్తిగా దెబ్బతిన్నట్టు అనిపించేదని చెప్పారు. ఏకాగ్రత కోల్పోయి, ఆగ్రహం అదుపులో లేకుండా పోతుందని పేర్కొన్నారు. అభిమానులు ఆయనను ఎప్పుడూ సైలెంట్గానే చూసినా, పాకిస్థాన్ మ్యాచుల్లో మాత్రం వేరే కోణం బయటపడిందని అర్ధమవుతుంది.
గుర్తుండిపోయే ఇన్నింగ్స్- కరాచీలో 119 పరుగులు
2008లో భారత్ పాకిస్థాన్ పర్యటనలో కరాచీ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో సెహ్వాగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఒకటి. 300కి పైగా లక్ష్యాన్ని చేధించడానికి క్రీజులోకి దిగిన వీరు 95 బంతుల్లోనే 119 పరుగులు బాదారు. 12 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో ఊచకోత చూపించాడు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఆ రోజు ఆయన ఉపవాసం పాటిస్తున్నప్పటికీ అలాంటి దూకుడు ప్రదర్శించారు. 'ఆ రోజు నిజంగానే ఆకలితో ఉన్నాను, కానీ పరుగులు చేయడం ద్వారానే ఆ తపన తీర్చుకున్నాను' అని సెహ్వాగ్ చెప్పిన మాటలు ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి.
ఓటముల అనుభవం
సెహ్వాగ్ పాకిస్థాన్పై మొత్తం 42 మ్యాచులు ఆడారు. యావరేజ్ 50.65తో మంచి రికార్డ్ ఉన్నా, అందులో 21 మ్యాచ్ల్లో టీమ్ఇండియా ఓటమి చెందినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 17 విజయాలు మాత్రమే ఆయన ఖాతాలో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ పాకిస్థాన్ బౌలర్లపై సెహ్వాగ్ సాధించిన శతకాలు, విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ అభిమానుల మదిలో నిలిచిపోయాయి.
ఆసియా కప్- కొత్త పోరాటానికి సిద్ధంగా!
ఇప్పుడు మళ్లీ అదే ఆసియా కప్లో ఇండియా - పాకిస్థాన్ పోరుకు సమయం దగ్గరపడుతోంది. సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో జరిగే ఈ పోరాటం కోసం అభిమానులు ఇప్పటికే కౌంట్డౌన్ మొదలుపెట్టారు. ఈ సారి సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా ఆడనుంది. యూఏఈ, పాకిస్థాన్, ఒమాన్తో కలిసి భారత్ గ్రూప్-Aలో ఉంది. సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో మొదటి మ్యాచ్ ఆడిన తర్వాత, పాకిస్థాన్తో జరిగే పోటీపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఫోకస్ పెట్టారు.
సెహ్వాగ్ కాలంలో పాకిస్థాన్ మ్యాచుల్లో ఓటములు తట్టుకోలేని ఫ్యాన్స్, ఈ తరం ఆటగాళ్లపై కొత్త ఆశలు పెట్టుకున్నారు. రోహిత్, కోహ్లీలు లేకపోయినా, సూర్యకుమార్, గిల్, హార్ధిక్ పాండ్యా లాంటి ఆటగాళ్లపై నమ్మకం ఉంది. సెహ్వాగ్ చెప్పినట్టే, పాకిస్థాన్ పై ఓటమి అంటే ఇండియన్ అభిమానులకు పెద్ద గాయం లాంటిదే. కానీ ఈసారి జట్టు గెలిచి ఆ కోపాన్ని ఆనందంగా మార్చగలదా అనేది చూడాలి.