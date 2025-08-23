Virender Sehwag on Sachin Tendulkar : భారత క్రికెట్లో కొందరు ఆటగాళ్లు మైదానంలోనే కాదు, బయట కూడా గొప్ప ప్రభావం చూపించారు. ఒక తరానికి స్ఫూర్తి నింపిన వారిలో కొందరు స్టార్ ప్లేయర్స్ అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నారు. లెజండరీ ప్లేయర్స్ ఆట చూసి బ్యాట్ పట్టినవారు ఎంతమందో. ఇక వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కూడా అలానే వచ్చారట. ఇక ఇటీవల అతను ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన ఓ విషయమైతే ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్లో చర్చనీయాంశమైంది. కొన్ని విషయాలు ఒక స్టార్ క్రికెటర్ చెప్పకపోతే తెలిసేది కాదని అన్నాడు.
బెస్ట్ ఓపెనర్
వీరేంద్ర సెహ్వాగ్కి భారత క్రికెట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా అతని రాక, అటాక్ స్టైల్తో మ్యాచ్ ఫ్లో ను మార్చేశాడు. 1999లో టీమ్ఇండియా తరఫున వన్డే డెబ్యూ చేసిన సెహ్వాగ్ 2001లో టెస్ట్ క్రికెట్లోనూ అరంగేట్రం చేశారు. చాలా తక్కువ సమయంలోనే అత్యుత్తమ ఓపెనర్ అని పిలిపించుకునే స్థాయికి చేరుకున్నాడు. సెహ్వాగ్కి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తొలి బంతి నుంచే బౌలర్లపై దాడి చేయడం. టెస్ట్ల్లో కూడా అదే స్టైల్ను కొనసాగించి, మూడు ట్రిపుల్ సెంచరీలు సాధించిన రేర్ అచీవ్మెంట్ ఆయనకే దక్కింది. 2008లో చెన్నైలో దక్షిణాఫ్రికా జట్టుపై చేసిన 319 పరుగులు ఇప్పటికీ అభిమానులకి గుర్తుంటాయి.
వన్డేల్లో రికార్డులు మరింత ప్రత్యేకం. 2011లో ఇండోర్లో వెస్టిండీస్పై 219 పరుగులు చేసి, వన్డే క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ చేసిన రెండో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఐపీఎల్లో దిల్లీ డేర్డెవిల్స్కి కెప్టెన్గా వ్యవహరించి, తన అగ్రెసివ్ శైలి చూపించాడు. 2015లో అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే వరకు సెహ్వాగ్ భారత్ తరఫున 104 టెస్టులు, 251 వన్డేలు ఆడాడు. మొత్తం మీద సెహ్వాగ్ ఆట శైలి కొత్త తరానికి స్ఫూర్తిగా మారింది. "ఫియర్లెస్ బ్యాటర్" అంటే ముందుగా గుర్తుకొచ్చే పేరు సెహ్వాగ్దే.
దేవుడి లాంటి వ్యక్తి
సెహ్వాగ్ ఎప్పుడూ సచిన్ను తన రోల్ మోడల్గా భావించేవారు. మైదానంలోనే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఆయన వద్ద నుంచి ఎన్నో నేర్చుకున్నానని చెబుతాడు. "సచిన్ దేవుడి లాంటి వ్యక్తి. నేను క్రికెట్ ఆడటానికి కారణం ఆయనే. 2001 నుంచి 2005 వరకూ ఆయన వెనకడుగు వెయ్యకపోతే నేనూ అడుగు వెయ్యలేదు. ఆయన చెప్పినట్టే నడిచాను. పబ్లిక్లో ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా తినాలి అన్నది సచిన్ దగ్గరే నేర్చుకున్నా" అని ఆయన చెప్పడం విశేషం.
సచిన్ - సెహ్వాగ్ జోడీ
వన్డే క్రికెట్లో ఒక దశకంపాటు అభిమానులకు సచిన్ సెహ్వాగ్ ఓపెనింగ్ జోడీ ఫ్యాన్స్ కు కనులవిందుగా నిలిచింది. వేగంతో స్కోరు బోర్డ్ను ముందుకు పరుగుల పెట్టించిన ఈ జంట ఎన్నో రికార్డులు సాధించింది. వారి అనుబంధం కేవలం బ్యాటింగ్కే పరిమితం కాలేదు. ఒకసారి సచిన్, సెహ్వాగ్ను చైనీస్, జపనీస్, థాయ్ ఫుడ్ తినడానికి తీసుకెళ్లారని ఆయన స్వయంగా చెప్పారు.
"ఆ సమయంలో ఆ వంటకాల గురించి నాకు ఏమాత్రం ఐడియా లేదు. కానీ సచిన్ మొదటిసారి తీసుకెళ్లి పరిచయం చేశారు. అప్పటి నుంచి ఆ అనుభవం నాకు గుర్తుండిపోయింది. నాకు తొలిసారి చైనీస్, జపానీస్, థాయ్ ఫుడ్ అలవాటు చేసింది ఆయనే" అని సెహ్వాగ్ చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఐపీఎల్ - కొత్త తరం మార్గం
ఇక క్రికెట్లో కొత్త తరం గురించి కూడా సెహ్వాగ్ తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు. ప్రస్తుతం యువ ఆటగాళ్లు టీమ్ఇండియా కోసం ఆడే ముందు ఐపీఎల్ను ప్రాధాన్యంగా చూస్తున్నారని, కానీ దానిలో తప్పేమీ లేదని అన్నారు. ఐపీఎల్ ద్వారా యూసుఫ్ పఠాన్, జడేజా, హార్దిక్ పాండ్య, బుమ్రా వంటి ఆటగాళ్లు బయటకొచ్చి భారత్ జెర్సీ ధరించారని ఆయన గుర్తు చేశారు. అంటే ఐపీఎల్ నుంచి టీమ్ఇండియా దారి తప్పు కాదని ఆయన అభిప్రాయం.
