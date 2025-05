ETV Bharat / sports

అయోధ్యకు విరాట్ కోహ్లీ- హనుమాన్ గఢీ, రామ్​లల్లాను దర్శించుకున్న విరుష్క జంట - VIRAT KOHLI AYODHYA

Virat Kohli Ayodhya Ram Mandir ( Source : Hanuman Garhi Temple )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 25, 2025 at 2:46 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 3:07 PM IST 2 Min Read

Virat Kohli Visit Ayodhya Ram Mandir : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ తన సతీమణీ అనుష్క శర్మతో కలిసి అయోధ్య రామమందిరం సందర్శించాడు. ప్రస్తుతం లఖ్​నవూతో మ్యాచ్ నేపథ్యంలో ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో ఉన్న విరాట్ ఆదివారం అయోధ్య చేరుకున్నాడు. భారీ భద్రతనడుమ తొలుత విరాట్ అయోధ్య రామమందిరంలోని హనుమాన్‌ గఢీని సందర్శించి, భార్య అనుష్కతో ప్రత్యేక పూజలు చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో విరాట్- అనుష్క​కు ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం విరాట్ దంపతులు హనుమాన్ గఢీ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ పూజారి హేమంత్ దాస్ విరాట్- అనుష్కకు ఆశ్వీర్వచనం అందించారు. ఈ క్రమంలోనే విరాట్​ దంపతులను ఆలయ పూజారులు సన్మానించి, హనుమాన్ ప్రతిమ, ఫొటో ఫ్రేమ్ అందించారు. ఆ తర్వాత రామమందిరం సందర్శించి రామ్​లల్లాను దర్శించుకున్నారు. అయితే రామ్​ల​ల్లా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ తర్వాత విరాట్ అయోధ్యకు రావడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఇక విరాట్​ రాకతో అయోధ్య ఆలయ ప్రాంగణం మరింత రద్దీగా మారింది. తమ అభిమాన క్రికెటర్​ను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకున్నారు. దీనికి సంబందించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

