'హ్యాపీగా ఉండాలనుకున్నా- అందుకే అలా చేశాను': విరాట్ - IPL 2025

Virat Kohli ( Source : Associated Press )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 6, 2025 at 5:30 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:51 PM IST 2 Min Read

Virat Kohli Captaincy : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్​లో అనేక రికార్డులు సృష్టించాడు. ఇతర ప్రేయర్లు అసాధ్యం అనుకున్న ఎన్నో ఘనతలు కోహ్లీ సాధించాడు. అయితే బ్యాటర్​గా సూపర్ సక్సెస్ అయిన, విరాట్ కెప్టెన్​గానూ రాణించాడు. గతంలో అటు టీమ్ఇండియాతోపాటు, ఇటు డొమెస్టిక్​లో ఆర్సీబీ జట్టును నడిపించాడు. కానీ, కొంతకాలానికే కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నాడు. అయితే అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో విరాట్ తాజాగా వివరించాడు. తొలుత 2021 వరల్డ్‌కప్‌ తర్వాత టీ20ల కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఓ సంవత్సరం అనంతరం సౌతాఫ్రికాతో ఓటమి తర్వాత టెస్టు కెప్టెన్సీని బాధ్యతల వదులుకున్నాడు. 2021 ఐపీఎల్ టోర్నీ తర్వాత బెంగళూరు జట్టు పగ్గాలు కూడా వదిలేశాడు. విరాట్ ఇలా కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవడం అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. అప్పుడు తాను కెప్టెన్సీ ఎందుకు వదులుకున్నాడో తాజాగా విరాట్‌ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. 'ఆర్సీబీ బోల్డ్‌ డైరీస్‌' పాడ్​కాస్ట్​లో తాజాగా మాట్లాడిన విరాట్ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు. కెప్టెన్సీ బాధ్యత ఒత్తిడి వల్ల తన బ్యాటింగ్​పై ప్రభావం పడడం వల్లే కెప్టెన్సీ వదులుకున్నట్లు విరాట్ తెలిపాడు. బ్యాటింగ్​లో రాణించడం కోసమే కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్నట్లు చెప్పాడు. '2016- 2019 మధ్యలో నేను తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యా. టీమ్‌ఇండియాకు 7- 8ఏళ్లు, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుకు తొమ్మిది సంవత్సరాలు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాను. నేను ఆడిన ప్రతీ మ్యాచ్‌లో నాపై భారీ అంచనాలు ఉండేవి. ఇది నాలో ఒత్తిడికి తీసుకొచ్చింది. ఈ బాధ్యతలు పక్కన పెట్టేసి, హ్యాపీగా క్రికెట్ ఆడాలనుకున్నా. అందుకే నేను కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు వదులుకున్నా. ఇప్పుడు నిజంగా స్వేచ్ఛగా ఆడుతున్నా. ఈ సీజన్‌లోనూ నిలకడగా పరుగులు సాధిస్తున్నా' అని విరాట్ పేర్కొన్నాడు.

