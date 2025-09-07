యువరాజ్ను చూసి అప్పట్లో భయపడ్డారు- కోహ్లీతో స్నేహం నిజం కాదు- యోగ్రాజ్ షాకింగ్ కామెంట్స్
యువరాజ్ - కోహ్లీ స్నేహితులు కాదు- యువరాజ్కు నిజమైన ఫ్రెండ్ ఒక్కరే - అతను ఎవరంటే?
Published : September 7, 2025 at 7:08 PM IST
Yograj Singh Shocking Claims : క్రికెట్లో ఆటగాళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధాలు, ఫ్రెండ్షిప్స్ ఎప్పుడూ అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేపుతాయి. ముఖ్యంగా యువరాజ్ సింగ్, విరాట్ కోహ్లీ లాంటి స్టార్స్ ఒకే టీమ్లో కలిసి ఆడిన సందర్భాలు ఉన్నప్పుడు ఈ బాండింగ్ గురించి ఎప్పుడూ కూడా చర్చలు జరుగుతూనే ఉండేవి. కానీ ఇటీవల యువరాజ్ తండ్రి యోగ్రాజ్ సింగ్ ఒక షాకింగ్ కామెంట్ చేశారు. విరాట్ కోహ్లీ, యువరాజ్ ఎప్పుడూ కూడా నిజమైన ఫ్రెండ్స్గా లేరని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
యువరాజ్ కారణంగా వారికి ఓ భయం
యువరాజ్ ఎంత ప్రతిభావంతుడో అందరికీ తెలుసు. కానీ అదే ప్రతిభ కొందరికి భయంగా మారిందని యోగ్రాజ్ అన్నారు. టీమ్లో చాలా మంది యువరాజ్ కారణంగా తమకు స్థానం ఉండదేమో అని భయపడేవారని అన్నారు. ఆయన తన కొడుక్కి ఒక విషయం ముందుగానే చెప్పాడట. 'ప్రపంచంలో విజయం, డబ్బు, పేరు, ప్రఖ్యాతులు వచ్చిన తర్వాత నిజమైన స్నేహితులు ఉండరు' అనే విషయాన్ని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని సూచించారట.
కోహ్లీ కెప్టెన్సీ సమయంలో యువరాజ్ పాత్ర
యువరాజ్ క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడి క్రికెట్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన టైమ్లో భారత జట్టుకి విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. రీఎంట్రీలో కేవలం 11 వన్డేలు, 24 టీ20 మ్యాచ్లలో అవకాశం వచ్చింది. అందులోనూ కోహ్లీ నాయకత్వంలో 3 టీ20లు, 11 వన్డేలు మాత్రమే. ఈ పరిమిత అవకాశాలు కూడా అభిమానుల్లో ప్రశ్నలు రేపాయి. అంతే కాకుండా 2014లో ఆర్సీబీ జట్టులోనూ యువరాజ్, కోహ్లీ ఒకే డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఉన్నారు. కానీ అక్కడా ఈ ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఎక్కువగా లేదు అని యోగ్ రాజ్ అంటున్నారు.
ధోనీ కూడా భయపడ్డాడట!
యోగ్రాజ్ చెప్పిన మరో పెద్ద విషయం ఏమిటంటే, ఎంఎస్ ధోనీ సహా పలువురు ఆటగాళ్లు యువరాజ్ ప్రతిభకు భయపడ్డారట. ఎందుకంటే యువరాజ్ లాంటి గ్రేట్ ప్లేయర్ జట్టులో ఉంటే ఇతరుల స్థానాలు ప్రమాదంలో పడతాయని అందరూ భావించారని అన్నారు. ఇదే కారణంగా యువరాజ్కు ఆ సమయంలో తగిన గుర్తింపు రాలేదని కూడా అన్నారు. ఈ విషయంలో ఫ్యాన్స్ నుంచి కూడా పలు రకాల కామెంట్స్ వచ్చాయి. ధోని కారణంగానే అప్పట్లో యువరాజ్ను టీమ్ నుంచి తప్పించారని కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ విషయాన్ని యోగ్రాజ్ బలంగా హైలెట్ చేశారు. అయితే ధోని ఈ విషయంలో ఎప్పుడూ కూడా స్పందించింది లేదు.
యువరాజ్ నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరు?
అయితే ఈ కామెంట్స్లో ఒక హైలైట్ ఏమిటంటే, యోగ్రాజ్ మరో విషయాన్ని క్లియర్గా చెప్పారు. సచిన్ మాత్రమే యువరాజ్కు నిజమైన స్నేహితుడు అంటూ, సచిన్తో ఉన్న బాండ్ యువరాజ్ ఎప్పుడూ గౌరవంగా చెప్పుకునేవాడని అన్నారు. ఏదేమైనా యోగ్రాజ్ మాటలు ఇప్పుడు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ మధ్య పెద్ద చర్చగా మారాయి. యువరాజ్, కోహ్లీ మధ్య నిజంగా స్నేహం కొనసాగాలేదా లేక ఇది కేవలం యోగ్రాజ్ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమేనా అనే విషయంలో సరైన క్లారిటీ రావాలి. మరి భవిష్యత్తులో యువరాజ్ నుంచి ఏదైనా సమాధానం వస్తుందేమో చూడాలి.
