కిరాణా కొట్టు వ్యాపారికి కాల్ చేసిన కోహ్లీ, ABD- కట్ చేస్తే పోలీసుల ఎంట్రీ!

Rajat Patidar Old Sim
Rajat Patidar Old Sim (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read

Rajat Patidar Old Sim : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ఓ చిన్న గ్రామంలో విచిత్ర సంఘటన జరిగింది. గరీయాబంద్ జిల్లా మద్గావ్‌కి చెందిన మనీశ్​ అనే కిరాణా వ్యాపారికి వరుసగా ఫోన్ కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. కాల్స్ చేసే వారు ఒక్కొక్కరుగా నేను విరాట్ కోహ్లీ, నేను ఏబీ డివిలియర్స్ అని చెబుతుండటంతో మొదట అతడు నవ్వేసి పక్కన పెట్టాడు. ఎవరో సరదాగా చేస్తున్న ఫ్రాంక్ కాల్ అనుకున్నాడు. కానీ ఈ కాల్స్ ఆగకపోవడంతో క్రమంగా విసుగు మొదలైంది.

ఒక రోజు పరిస్థితి మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) కొత్త కెప్టెన్ రాజత్ పాటిదార్ స్వయంగా కాల్ చేసి నేను 'ఆర్సీబీ కెప్టెన్ మాట్లాడుతున్నా' అని చెప్పాడు. దానికి మనీశ్​ నవ్వుతూ 'ఓహ్, నువ్వు ఆర్సీబీ కెప్టెన్ అయితే, నేను సీఎస్‌కే కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ' అని సమాధానం చెప్పాడు. కానీ ఆ తరువాత పరిస్థితి ఊహించని విధంగా మారింది.

అసలు విషయం ఏమిటంటే
వాస్తవానికి, రాయల్ ఛాలెంజర్స్​ బెంగళూరు కెప్టెన్ రాజత్ పాటిదార్ చాలా కాలంపాటు వాడిన సిమ్ కార్డ్‌ను మూడు నెలలుగా రీఛార్జ్ చేయలేదు. టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI) నిబంధనల ప్రకారం, 90 రోజులకు పైగా రీచార్జ్ చేయని సిమ్ కార్డును డియాక్టివేట్ చేసి, కొత్త కస్టమర్‌కు రీఅసైన్ చేస్తారు. అదే విధంగా, జూన్ 28న మనీశ్ కొత్త సిమ్ తీసుకున్నప్పుడు, యాదృచ్ఛికంగా అది పాటిదార్ పాత నంబరే అయింది.

RCB
రజత్ పాటిదర్ (Source : IANS)

మొదట అతను సిమ్ వేసి వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయగానే రాజత్ పాటిదార్ ఫోటో కనపడింది. మొదట ఇది యాప్ లోపమని అనుకున్న మనీశ్, తర్వాత వరుస కాల్స్ రావడంతో ఆశ్చర్యపోయాడు. రాజత్​కు ఈ విషయం తెలిసి, మనీశ్​కు కాల్ చేసి 'బయ్యా, నా పాత నంబర్ నీకు రీ అసైన్ అయింది. దయచేసి ఆ నంబర్ నాకు తిరిగి ఇవ్వు' అని కోరాడు. కానీ మనీశ్ ఎవరో మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని భావించి, చమత్కారంగా ధోనీగా తనను పరిచయం చేసుకున్నాడు.

Rajat Patidar
ఐపీఎల్ టైటిల్​తో ఆర్సీబీ (Source : IANS)

పోలీసుల ఎంట్రీతో షాక్
తరువాత మార్గం లేక రాజత్ పాటిదార్ పోలీసుల సహాయం కోరాడు. పోలీసులు నేరుగా మనీశ్​​ను కలిసి, నిజం వివరించారు. ఇక అప్పుడు అతనికి కోహ్లీ, ఏబీ డివిలియర్స్ నుండి వచ్చిన కాల్స్ నిజమైనవేనని అర్థమైంది. వెంటనే సిమ్ కార్డును పోలీసులకు తిరిగి ఇచ్చి, ఇంతమంది లెజెండ్స్‌తో మాట్లాడిన ఆనందాన్ని పంచుకున్నాడు. ఈ సంఘటన విన్న గ్రామస్థులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. తర్వాత అందరూ మనీశ్​ దగ్గరకు వెళ్లి ఆ అనుభవం గురించి తెలుసుకుంటున్నారు.

