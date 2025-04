ETV Bharat / sports

అభిషేక్ శర్మ నోట్ సెలబ్రేషన్స్- ఆరు మ్యాచ్​ల నుంచి ఆ పేపర్ తన జేబులోనే! - IPL 2025

Abhishek Note Celebrations ( Source : Associated Press )

Published : April 13, 2025 at 1:53 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

Head On Abhishek Note Celebrations : 2025 ఐపీఎల్​లో సన్​రైజర్స్​ ఎట్టకేలకు మళ్లీ గెలుపు బాట పట్టింది. శనివారం పంజాబ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో అదిరే బ్యాటింగ్​తో విజయం సాధించింది. 246 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని సైతం మరో 9 బంతులు ఉండగానే ఛేదించి ఔరా అనిపించింది. యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ (141 పరుగులు) భారీ సెంచరీ వల్ల సన్​రైజర్స్ అలవోకగా విజయం సాధించింది.

అయితే 40 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసిన అభిషేక్ మైదానంలో వినూత్నంగా సంబరాలు చేసుకున్నాడు. తన జేబులో నుంచి ఓ పేపర్ తీసి కెమెరాకు చూపిస్తూ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. పేపర్​పై 'This is for Orange Army' (ఇది ఆరెంజ్ ఆర్మీ కోసం) అని నోట్​ రాసి ఉంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యింది. అయితే ఈ సంబరం వెనుక ఉన్న సీక్రెట్​ను తన సహచర బ్యాటర్ ట్రావిస్ హెడ్ రివీల్ చేశాడు.

మ్యాచ్ అనంతరం హెడ్ బ్రాడ్​కాస్టర్ చిట్​చాట్​లో మాట్లాడాడు. ఈ క్రమంలోనే అభిషేక్ సెంచరీ సెలబ్రేషన్స్​ సీక్రెట్ ఒకటి చెప్పాడు. ఈ సీజన్​ ప్రారంభం నుంచి అభిషేక్ ఆ పేపర్ జేబులో పెట్టుకొని బ్యాటింగ్​కు వస్తున్నాడని తెలిపాడు. కానీ, ఆరో మ్యాచ్​లో దానిని బయటకు తీసే ఛాన్స్​ వచ్చిందని అన్నాడు. 'ఈ సీజన్​ ప్రారంభం నుంచే అభిషేక్ జేబులో ఆ పేపర్​ నోట్ ఉంది. అదృష్టవశాత్తు ఈరోజు రాత్రి దాన్ని బయటకు తీసే అవకాశం వచ్చింది' అని హెడ్ అన్నాడు.